Camminando Vic’ Vic: ritorna a Campagna l’itinerario gastronomico alla scoperta dei sapori locali

Ritorna a Campagna, vicino Salerno, la festa del cibo e vino nel centro storico della cittadina dove si potranno assaporare piatti tipici della cucina locale.

A Campagna la II edizione di “Camminando Vic’ Vic” una grande festa del buon cibo locale che si svolgerà sabato 15 febbraio 2025 dalle 19 nel centro storico. Un bell’evento che celebra la ricchezza artistica e culinaria della cittadina salernitana di Campagna oramai famosa per la Chiena, la grande festa dell’acqua, che si svolge d’estate con migliaia di partecipanti.

Per la II edizione di “Camminando Vic’ Vic” a Campagna ci sarà una bella serata di festa nel centro storico con Artisti di Strada per tutte le vie del borgo e altri eventi , ma l’attrazione principale sarà costituita dall’’itinerario enogastronomico che coinvolgerà diverse attività ristorative della città.

La seconda edizione di un evento che festeggia il buon cibo locale

La manifestazione è promossa dal Comune di Campagna e fa parte di una serie di giornate dedicate alla valorizzazione e alla riscoperta del centro storico della cittadina. I partecipanti potranno immergersi nelle bellezze artistiche e architettoniche della città, oltre che a gustare i migliori prodotti locali offerti dai ristoranti e dalle attività del Centro Storico. Non mancheranno visite al centro storico e altre attività organizzate da varie associazioni locali.

L’evento Camminando Vic Vic è un’occasione speciale per scoprire storia, tradizioni e sapori del territorio e si svolgerà tra i vichi del centro storico, alla scoperta di antiche chiese e palazzi nobiliari. Lungo il percorso, sarà possibile assaporare i piatti tipici della cucina campagnese. Non mancheranno artisti di strada, musica, spettacoli e intrattenimento per animare la giornata e varie attività promosse da Associazioni e comitati del territorio che pubblicizzeranno anche le loro attività e iniziative.

Maggiori informazioni – “Camminando Vic’ Vic”

