4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 13 al 16 febbraio 2025

Anche nel prossimo fine settimana tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend, dal 13 al 16 febbraio 2025, ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Uno straordinario percorso sotterraneo nel cuore del centro storico: speciale San Valentino

Nel cuore del centro storico di Napoli, il LAPIS Museum, lungo i suggestivi spazi sotterranei della Basilica della Pietrasanta, si distingue come uno dei più affascinanti percorsi sotterranei della città, con il rinomato Museo dell’Acqua quale suo fiore all’occhiello. In occasione della settimana di San Valentino, questo straordinario sito propone un’esperienza unica nel suo genere, conducendo i visitatori in un viaggio emozionale a 35 metri di profondità, dove storia e archeologia si fondono in un’atmosfera senza tempo. Per celebrare la festa degli innamorati, il museo ha predisposto un’offerta speciale dedicata alle coppie: prenotando entro il 13 febbraio 2025, sarà possibile usufruire di una tariffa agevolata di 15 euro per due ingressi (anziché 20 euro), rendendo ancora più accessibile questa bellissima esperienza (prenotazione obbligatoria al numero dedicato o alla mail).L’itinerario si snoda attraverso le antiche cave di tufo, passando per le monumentali cisterne greco-romane, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire sia gli aspetti geologici del territorio sia l’ingegnoso sistema idraulico sviluppato in epoca romana, testimonianza tangibile della stratificata storia partenopea. Di particolare suggestione è la Sala della Luna, dove un perpetuo plenilunio avvolge i visitatori in un’atmosfera romantica. Questo spazio rende omaggio alla dea Diana, il cui tempio, secondo alcune ricerche storiche, si troverebbe proprio sotto l’attuale Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta.Il percorso prosegue verso il Decumano Sommerso, dove i visitatori vengono trasportati in un toccante viaggio nella memoria collettiva. Le sale dedicate ai rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale, la Sala dei Racconti e la Sala dei Bombardamenti, offrono un’esperienza immersiva grazie a suggestive proiezioni multimediali, rivelando un aspetto inedito e coinvolgente dell’antica Neapolis. Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con visite guidate programmate in sei turni nei giorni feriali (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30) e cinque nei fine settimana (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30). Per prenotazioni è possibile contattare il numero 08119230565 (dal lunedì al venerdì, 10:00-14:00), ma sempre operativo con il servizio messaggi WhatsApp, o scrivere all’indirizzo info@lapismuseum.com. Prezzi a partire da 10 euro. Previste varie riduzioni. Maggiori Informazioni per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Domenica 16 febbraio – Scopri Forcella e poi… ritorni

Scopri Forcella e poi… ritorni” è il tour speciale di Forcella che segue tappe insolite alla scoperta di luoghi iconici e poco noti del quartiere, in stato di semi o completo abbandono. Si parte dalla chiesa di San Giorgio Maggiore per scoprire il segreto che nasconde: dietro l’altare maggiore l’enorme tela di “San Giorgio che uccide il drago” si apre come la pagina di un libro per svelare l’affresco nascosto di Aniello Falcone. Ci addentreremo poi nel cuore di Forcella fino ad arrivare a piazza Sant’Arcangelo a Baiano, raccontando i misteri che da secoli avvolgono questo luogo. Una tappa insolita sarà la chiesa dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce, la più antica congrega laica della città, chiusa dal terremoto del 1980. Giungeremo in piazza Vincenzo Calenda per vedere il famoso Cippo a Forcella e la Torre della Sirena all’interno del Teatro Trianon Viviani. Infine, concluderemo il tour con l’immancabile pizza fritta di Vincenzo Durante. Tutte le domeniche. Appuntamento in piazza Crocelle ai Mannesi (Murales di Jorit) ore 10:00 . Durata circa 1 ora e ’30 minuti. Adulti €15,00 / ragazzi dai 9 ai 16 anni € 8.00 / gratis under 9. Il contributo prevede: visita guidata ai siti, auricolari e aperitivo. Prenotazione Obbligatoria. 327-0904928. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Manallart

Sabato 15 febbraio – Il giardino segreto del Duca Di Noja con buffet di dessert

Una visita guidata particolare che ci porterà alla scoperta del giardino segreto del Duca Di Noja con Banqueting di Dessert del Maestro A. Manfredonia. Si parte Piazza del Plebiscito per addentrarsi alle sue spalle, in un microcosmo parallelo sconosciuto ai più, sotto la collina tufacea di Pizzofalcone, Ripercorreremo l’antico supportico della famiglia degli Astuti, vedremo il Palazzo della Paggeria di Corte, Scuola dei Pagi... arriveremo alla Collina di Pizzofalcone dove attraversando il “calascione” vi faremo vedere le antiche grotte Platamonie all’interno delle quali si svolgevano rituali ancestrali “l’incontro tra una menade incoronata da un’alga marina e un jerofante agghindato da uomo pesce che la fecondava“. I palazzi del Supportico degli Astuti in origine formavano un’unica casa palaziata, appartenente alla famiglia Astuti, e proprio lì Il palazzo della Paggeria venne costruito nel XVII secolo su di un suolo appartenente al Monastero di San Luigi di Palazzo… ma l’altra parte della Storia la racconteremo noi!!!. alla fine del tour visiteremo la Galleria “Andrea Nuovo” HOME GALLERY con la mostra permanente ubicata all’interno del giardino del palazzo del Duca Di Noja a Pizzofalcone. Contributo 13 euro. Prenotazione obbligatoria 3404778572. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Associazione Culturale Medea Art

Domenica 16 febbraio – Lux in Fundo tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma ogni sabato pomeriggio. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione – a Catacombe di Napoli.

