Gran Carnevale 2025 a Baronissi: Vivi 5 Giorni di Colori e Divertimento

Ph facebook Comune di Baronissi

A Baronissi, nel salernitano una nuova edizione per il Carnevale più travolgente di sempre. Tutta la città si trasformerà in un’esplosione di colori, musica e magia con cinque eventi imperdibili che faranno battere forte il cuore di grandi e piccini!

Dal 16 febbraio al 4 marzo 2025 a Baronissi nel salernitano ci sarà la bella festa del Gran Carnevale 2025, un bel viaggio tra tradizione e divertimento che renderà felici adulti e bambini con tante giornate piene di eventi.

A Baronissi la festa inizia domenica 16 Febbraio 2025 con l’apertura ufficiale del Gran Carnevale 2025 in piazza mercato alle ore 10 con l’apertura del Villaggio di Carnevale con l’esposizione dei carri di carnevale e la consegna delle chiavi della città a Re Carnevale e poi la festa continua fino alle 18 con tanta animazione, balli giochi e dj e poi anche laboratori per la realizzazione di cartapesta e l’esposizione dei lavori degli alunni delle scuole. Una grande festa che si terrà dalle ore 10 alle ore 18

Poi la festa prosegue sabato 22 febbraio con una serata dedicata alla Pro Loco in Maschera mentre Domenica 23, dalle ore 10 in piazza Mercato ci sarà la grande sfilata dei carri, veri capolavori in cartapesta.

Si continua Sabato 1 marzo dalle 18 con “Carnevale by Night”, un evento da non perdere con tanta musica ed emozioni mentre Martedì 4 marzo, dalle ore 16 si concluderà il Carnevale con il tradizionale falò di Re Carnevale tra coriandoli, carri e mascherine.

Tutte le date del Gran Carnevale 2025 di Baronissi

tanta allegria a Baronissi con il Gran Carnevale 2025 fra tradizione e divertimento: ecco le date.

domenica 16 febbraio dalle 10 alle 18 – inaugurazione del nuovo Villaggio di Carnevale con una giornata interamente dedicata ai bambini, tra giochi, balli sfrenati e laboratori di cartapesta.

dalle 10 alle 18 – inaugurazione del nuovo Villaggio di Carnevale con una giornata interamente dedicata ai bambini, tra giochi, balli sfrenati e laboratori di cartapesta. Sabato 22 febbraio dalle ore 20 serata dedicata alla Pro Loco in Maschera

dalle ore 20 serata dedicata alla Pro Loco in Maschera Domenica 23 febbraio dalle ore 10 – la bellezza e la maestosità dei carri con la grande sfilata dei carri allegorici, vere opere d’arte in movimento

dalle ore 10 – la bellezza e la maestosità dei carri con la grande sfilata dei carri allegorici, vere opere d’arte in movimento Sabato 1° marzo dalle 18 il Carnevale continua sotto le stelle con Carnevale… by Night

dalle 18 il Carnevale continua sotto le stelle con Carnevale… by Night martedì 4 marzo dalle ore 16 il gran finale del Carnevale con la festa tra coriandoli, musica e l’emozionante falò di Re Carnevale!

Maggiori informazioni – Comune di Baronissi

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.