Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 10 al 15 febbraio 2025: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 10 a sabato 15 febbraio 2025. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede in città da lunedì 10 a sabato 15 febbraio 2025, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Troverete prima gli eventi della settimana gratuiti e poi quelli a pagamento.

Eventi gratuiti nella settimana lunedì 10 a sabato 15 febbraio 2025

A Bagnoli una rassegna cinematografica gratuita dal titolo “L’uomo e la bestia”

Al Cineteatro La Perla di Bagnoli, dal 29 gennaio al 14 febbraio una bella rassegna cinematografica gratuita dal titolo “L’uomo e la bestia” con 17 film che affrontano il rapporto fra umani e animali nel cinema. “L’uomo e la bestia“

“Elvira 150”: rassegna di film su Elvira Notari la prima donna regista del cinema italiano

Dal 10 febbraio al 30 aprile una rassegna gratuita di film con musica dal vivo, incontri e mostre per ricordare Elvira Notari (1875-1946), la prima donna regista del cinema italiano. “Elvira 150”:

Ritornano a Napoli gli incontri gratuiti sul dialetto napoletano

Dal 20 gennaio al 19 maggio al MUSAP, il Circolo Artistico Politecnico a Napoli 12 incontri gratuiti per la Valorizzazione del Patrimonio Linguistico Napoletano. incontri sul dialetto napoletano

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a febbraio 2025

Con il nuovo anno ripartono a Napoli per tutto il mese di febbraio 2025 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Coldiretti Campagna Amica

Incontri di Archeologia al MANN 2024-2025: Eventi Gratuiti Ogni Giovedì

Ritorna fino al 22 maggio 2025, al MANN la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” che prevede tantissimi incontri sui temi dell’Archeologia. Incontri di Archeologia

La “Mostra Mercato dell’Antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina a Napoli la Mostra mercato dell’Antiquariato negli spazi dell’Ippodromo di Agnano. Dalle 07 alle 14, circa 200 espositori Mostra dell’Antiquariato

A Napoli ci sono i presepi più belli del mondo: dove vederli

Napoli è la patria del presepe grazie all’arte del presepe napoletano, che si è sviluppata in città nel Settecento dando luogo a presepi straordinari. In città tanti bellissimi presepi da vedere. Ecco dove. i presepi più belli del mondo

Eventi a pagamento nella settimana da lunedì 10 a sabato 15 febbraio 2025

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Festival Pianistico del Teatro di San Carlo – IV edizione

Dal 6 al 16 febbraio al Teatro di San Carlo torna il IV Festival Pianistico con quattro appuntamenti con gli artisti Daniil Trifonov, Jean-Paul Gasparian, Igor Levit e Elena Bashkirova. Festival Pianistico

“Prossima Fermata, Amore”: weekend di San Valentino al Museo di Pietrarsa

Venerdì 14 e sabato 15 febbraio 2025, al Museo di Pietrarsa una serata romantica dedicata alle coppie. “Prossima Fermata, Amore” è un’esperienza immersiva tra una cena esclusiva e spettacolo teatrale interattivo Prossima Fermata, Amore

Carlo Buccirosso ritorna a Napoli al Teatro Cilea con “Il vedovo allegro”

Carlo Buccirosso a Napoli con il suo “Il vedovo allegro” al teatro Cilea dal 13 al 16 febbraio. Una nuova commedia che ci mostra le divertenti avventure di un vedovo particolare. “Il vedovo allegro”

Il “Roméo et Juliette” di Charles Gounod per la prima volta al Teatro di San Carlo a Napoli

Dal 15 al 25 febbraio al Teatro San Carlo sarà rappresentata per la prima volta il Roméo et Juliette di Charles Gounod per la regia di Giorgia Guerra. Sul podio Sesto Quartini, “Roméo et Juliette”

L’Edipo Re di Sofocle, per la regia di Andrea De Rosa, al Teatro Mercadante

Dal 5 al 18 febbraio al Mercadante L’Edipo Re di Sofocle per la regia di Andrea De Rosa, spettacolo che ha già avuto un grande successo nel debutto al Pompei Theatrum Mundi Edipo Re di Sofocle

A Napoli la XIII Stagione dei Concerti in Floridiana

Dal 24 novembre 2024 e fino 18 maggio 2025 le domeniche dei concerti in Villa Floridiana, per la XIII stagione dei “Concerti in Floridiana“. Biglietto 12 € con ingresso al museo. Concerti in Floridiana

Wunderkammer spettacoli, eventi e concerti in luoghi magici della città

Dal 25 ottobre al 30 maggio 2025 Wunderkammer la rassegna di teatro e musica itinerante che si svolge nei luoghi più suggestivi di Napoli. Spettacoli tra i 12 e 15 euro. Wunderkammer

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

San Valentino tra le stelle a Napoli, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Il 14 febbraio 2025, dalle ore 19 un evento molto particolare all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. La notte di San Valentino in città ad osservare le stelle. San Valentino tra le stelle

L’Archeofestival 2025 per scoprire popoli, lingue e culture della Campania

Dall’8 febbraio al 14 giugno 2025 si terrà la terza edizione dell’Archeofestival, un evento che ci permetterà di conoscere la storia e le bellezze di alcune zone della Campania poco frequentate dai grandi flussi turistici ed in particolare del Nolano, della Valle del Sarno, dell’Agro Nocerino-Sarnese-Pompeiano, del Vesuviano e della Costiera Torrese. L’Archeofestival 2025

Al Palazzo Reale di Napoli le visite guidate ai sottotetti e allo stupendo Belvedere

A Palazzo Reale iniziate le visite guidate ai sottotetti e al Belvedere recentemente restaurati. Si potrà ammirare uno dei più straordinari panorami sul golfo e sulla città. visite guidate

Raccontare i cantieri: visite straordinarie ai cantieri di restauro nel Parco archeologico di Pompei

Fino al 17 aprile 2025 torna l’iniziativa “Raccontare i cantieri” che consente la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco archeologico di Pompei. L’evento, alla sua quarta edizione, consentirà ogni giovedì alle ore 11, ai possessori della MyPompeii Card la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso. Raccontare i cantieri

Close Up Cantieri: al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Fino al 27 marzo nel Parco Archeologico di Ercolano ritorna Close Up Cantieri che permetterà ai visitatori di entrare nelle domus e nei luoghi in cui sono in corso dei lavori di restauro. dialogando con gli archeologi e i tecnici impegnati nelle attività di restauro e manutenzione Close Up Cantieri a Ercolano

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Biglietto unico per 2 grandi musei: Tesoro di San Gennaro e Pio Monte della Misericordia

Costerà solo 17 euro l’ingresso a due importanti e storiche istituzioni culturali di Napoli, il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Pio Monte della Misericordia che si trovano entrambi a pochi passi dal Duomo pieni di straordinari capolavori Biglietto unico x 2 musei

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato e domenica un nuovo tour guidato che ci porterà alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Altre cose da fare in settimana a Napoli

A Napoli ritorna il Nauticsud con oltre 600 imbarcazioni in esposizione

Da sabato 8 a domenica 16 febbraio la 51° edizione del Nauticsud alla Mostra d’Oltremare di Napoli con oltre 600 imbarcazioni con più di 200 espositori per circa 500 brand presenti. A Napoli Nauticsud

Brick Live Napoli all’Arena Flegrea Indoor con milioni di mattoncini colorati

Proroga fino al 2 marzo Brick Live Napoli all’Arena Flegrea Indoor all’interno della Mostra d’Oltremare di Napoli, un bell’evento per i bambini e per tutta la famiglia. Disponibili milioni di mattoncini Lego, e tanto altro, in oltre 3000 metri quadri al coperto per giocare e divertirsi. Brick Live Napoli

Su RAI 1 la serie Tv Mina Settembre 3 ambientata a Napoli: anticipazioni della 5 puntata

Ritorna da domenica 12 gennaio 2025 su Rai 1 in prima serata, la serie Tv di Mina Settembre. Anche per questa 3 stagione vedremo la brava Serena Rossi come protagonista della fiction, sempre con la città di Napoli che farà da sfondo alle avventure dell’assistente sociale Mina Settembre 3- quinta puntata

Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 4 gennaio

Iniziano sabato 4 gennaio 2025, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno fino al 4 marzo 2025. Saldi invernali a Napoli e in Campania

Tableaux Vivants a Napoli: i capolavori di Caravaggio prendono vita a Donnaregina

Ripartono gli eccezionali spettacoli dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina, Un evento particolare in cui i partecipanti potranno vedere le opere di Caravaggio prendere forma sul palco, Tableaux Vivants

Scotto Jonno: Silent Reading Party e Musica nel della Galleria Principe di Napoli

Weekend Unici da Scotto Jonno: Dj Set e Musica dal Vivo nel Cuore di Napoli ogni venerdì e sabato, 2 eventi esclusivi per vivere Napoli in un modo nuovo Silent Reading Party in settimana. Weekend da Scotto Jonno

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più panoramici di Napoli

Aperto l’ascensore che collega via Santa Lucia con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

Mostre da vedere e luoghi da non perdere a Napoli in settimana

Al Madre la mostra “Gli anni. Capitolo 1”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 19 maggio al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, la mostra “Gli anni. Capitolo 1” che propone un dialogo tra la collezione del Madre e importanti collezioni pubbliche e private, principalmente della città di Napoli. L’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi.

100 nuove opere al Mann con la mostra “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito.”

Una nuova mostra al MANN dal titolo “Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito. Nuove acquisizioni del MANN, ci permette di ammirare 100 nuove opere che hanno arricchito le già importanti collezioni del Museo. 100 nuove opere al Mann

A San Martino la mostra “Didier Barra e l’immagine di Napoli nel primo Seicento”

Dal 22 gennaio al 19 aprile la Certosa e Museo di San Martino ospiterà la bella mostra “Didier Barra e l’immagine di Napoli nel primo Seicento” che ci proporrà bellissimi dipinti e alcune straordinarie cartografie ed incisioni che ci faranno scoprire la Napoli dei primi anni del 600. A San Martino Didier Barra

Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli Guida Completa di questo periodo

Tante mostre a Napoli in questo periodo con un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Da non perdere. Le mostre d’arte a Napoli in questo periodo

Van Gogh – The Immersive Experience a Napoli all’Arena Flegrea Indoor

La nuova mostra immersiva “Van Gogh – the Immersive Experience” a Napoli all’Arena Flegrea fino al 2 febbraio. Un’esperienza straordinaria di realtà virtuale ed “immersiva”. The Immersive Experience

Il fascino della Napoli del ‘700 nella mostra su William ed Emma Hamilton alle Gallerie d’Italia

Fino al 2 marzo 2025, le Gallerie d’Italia di Napoli ospitano la mostra Sir William e Lady Hamilton, che esplora la vita del diplomatico inglese William Hamilton e di sua moglie Lady Emma Hamilton, tra cultura e collezionismo. Hamilton fu diplomatico britannico presso la corte di Ferdinando IV di Borbone e divenne una figura nota della vita culturale napoletana del XVIII secolo, insieme alla sua consorte Lady Emma Hamilton. La Napoli del ‘700 alle Gallerie d’Italia

Il Sogno del Pittore: la pittura dell’Ottocento Napoletano alla Casina Vanvitelliana

Fino al 31 gennaio alla Casina Vanvitelliana la mostra “Il sogno del pittore” un viaggio straordinario tra opere provenienti da collezioni pubbliche e private, con i capolavori di artisti come Gigante, Morelli, Toma, Palizzi, Gemito e Pitloo, nonché esponenti della Scuola di Posillipo e di Resina. Il Sogno di un pittore

Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori ritornati

18 opere di Caravaggio, Tiziano, Artemisia Gentileschi, El Greco ed altri grandi artisti in mostra tutte assieme: un’esposizione stupenda. In sala anche Vesuvio di Andy Warhol. Capolavori a Capodimonte

Andy Warhol: Triple Elvis in Mostra a Napoli alle Gallerie d’Italia

Dal 25 settembre 2024 al 16 febbraio 2025, alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Andy Warhol. Triple Elvis” che riunisce alcune delle opere più iconiche di Andy Warhol. Andy Warhol: Triple Elvis in Mostra a Napoli

The World of Banksy a Napoli all’Arena Flegrea

All’Arena Flegrea Indoor nella Mostra d’Oltremare fino al 4 maggio 2025, la mostra The World of Banksy: The Immersive Experience con oltre 100 opere del celebre street artist britannico Banksy, World of Banksy

“Capolavori del ‘600 a Donnaregina”. Mostra sulla pittura napoletana del Seicento a Napoli

Dal 30 ottobre nel Museo Diocesano di Donnaregina una grande mostra con ben 35 veri capolavori della raccolta De Vito grandi opere di pittura napoletana del Seicento. Capolavori a Donnaregina

La Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi, in mostra a Napoli a Santa Chiara

Fino al 30 marzo 2025, il Complesso monumentale di Santa Chiara nel Monastero la Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi dipinto nella città partenopea nel 1630 – 1635. Prezzo 7 euro per la visita a tutto il complesso monumentale. La Maddalena a Santa Chiara

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli che conserva il Tesoro più importante al mondo, al pari di quello della Corona Inglese, con bel 21.610 capolavori. Oggi è un museo più inclusivo ed accessibile con speciali realizzazioni tattili che riproducono la straordinaria Mitra in 3D, la collana di San Gennaro e con tanto altro. Museo del Tesoro di San Gennaro

Il Museo Caruso, nel Palazzo Reale di Napoli

Aperto a Napoli il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Il Museo Caruso è ospitato nella grande sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, una stanza delle meraviglie di 500 metri quadrati, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali, video e oltre 3500 documenti digitalizzati, 110 i rari originali, 43 le postazioni audio. il Museo Caruso

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

E’ aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli ì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

I luoghi del gusto da non perdere a Napoli in settimana

I ristoranti stellati a Napoli e in Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità

Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

La “Tattoria” al Vomero: la Cucina Napoletana e i sapori antichi della cucina della Nonna

Apre al Vomero la Tattoria Cucina Napoletana una gemma preziosa per gli amanti del buon cibo. Sotto la guida dello Chef Rosario Avolio, (Tatto Chef) questo locale è un vero e proprio tempio delle ricette tradizionali, tramandate di generazione in generazione. La “Tattoria” al Vomero

Gino Sorbillo apre la Casa della Pizza al Vomero in Piazza Vanvitelli

Ha aperto la nuova pizzeria Casa della Pizza di Gino Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero, e sarà tutta dedicata alle margherite con 40 pizze disponibili. Casa della Pizza di Sorbillo

Casa Reale di Lino Ranieri a due passi dal San Carlo: la tradizione culinaria napoletana

Da Casa Reale i piatti e le pizze, sono realizzati con prodotti locali e di qualità con vista mozzafiato sui monumenti più belli di Napoli. Vicino al San Carlo Casa Reale a Via San Carlo

Totò Sapore: pizza e cucina tipica a due passi dal lungomare di Napoli

C’è Angelo Ranieri, ristoratore napoletano di terza generazione dietro Totò Sapore, un marchio che ha radici profonde nella tradizione culinaria napoletana. a Viale Gramsci. Totò Sapore

All’Antico Vinaio ha aperto a Corso Umberto I: il paradiso delle schiacciate toscane a napoli

Arriva a Napoli il celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, che ha aperto ad ottobre 2023 a Corso Umberto I con le sue favolose schiacciate toscane. Quello in città sarà uno dei quasi 30 locali della catena, che ha già sedi nelle principali città italiane e persino oltre oceano, a New York e Los Angeles. All’Antico Vinaio apre a Napoli

