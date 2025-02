“Roméo et Juliette” di Gounod al Teatro San Carlo: debutto con Javier Camarena e Nadine Sierra

Ph Facebook Teatro di San Carlo

Javier Camarena, tenore messicano tra più ammirati in tutto il mondo e Nadine Sierra grande soprano americano al Teatro di San Carlo per la prima volta del Roméo et Juliette” di Charles Gounod

Da sabato 15 a martedì 25 febbraio 2025 al Teatro San Carlo di Napoli sarà rappresentata per la prima volta il Roméo et Juliette di Charles Gounod per la regia di Giorgia Guerra. Sul podio Sesto Quartini, che dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo.

Una produzione del Teatro di San Carlo che vede sulle scene due grandi artisti che interpretano gli sfortunati amanti “Roméo et Juliette”: saranno infatti Javier Camarena, tenore messicano tra più ammirati in tutto il mondo e Nadine Sierra grande soprano americano, i grandi artisti sul palco del San Carlo che interpreteranno gli amanti immaginati da William Shakespeare

Al San Carlo la prima volta del “Roméo et Juliette” di Charles Gounod

Il “Roméo et Juliette” di Charles Gounod è un’opéra-comique in cinque atti su libretto di Jules Barbier e Michel Carré, basata sull’omonima tragedia di William Shakespeare e fu presentata per la prima volta il 27 aprile 1867 al Théâtre Lyrique di Parigi.

Una produzione, del Teatro di San Carlo, è in coproduzione con l’ABAO Bilbao Opera e Ópera de Oviedo.

