Elvira 150: rassegna gratuita di film per Elvira Notari la Prima Donna Regista del cinema italiano

A Napoli ben 17 proiezioni di film, con ingresso libero fino a esaurimento posti, per ricordare a 150 anni dalla nascita la napoletana Elvira Notari la prima donna regista del cinema italiano

Dal 10 febbraio al 30 aprile 2025 si terrà a Napoli una rassegna gratuita di film con musica dal vivo e poi anche incontri e mostre per ricordare Elvira Notari (1875-1946), la prima donna regista del cinema italiano. L’evento in occasione del 150° anniversario della nascita della Notari, nata a Napoli nel 1875 e diventata la prima regista donna in Italia.

La rassegna è ideata e curata da Antonella Di Nocera e promossa dal Comune di Napoli inizierà al Multicinema Modernissimo il 10 febbraio 2025, ore 20,30, giorno del compleanno di Elvira Notari, con la proiezione in anteprima napoletana del restauro digitale di È piccerella (1922), realizzato nel 2018 dalla CSC – Cineteca Nazionale con il supporto di ZDF/ARTE. La serata vedrà la partecipazione del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’attrice Teresa Saponangelo, e di importanti personalità del cinema e della cultura come Piera Detassis, Maria Coletti, Titta Fiore, Gina Annunziata, Simona Frasca, Cristina Vatielli, Flavia Amabile, Viola Ardone, Valeria Parrella e Lina Sastri.

“Elvira 150”: il programma della rassegna

Multicinema Modernissimo il 10 febbraio 2025 , ore 20,30 – È piccerella (1922), presentazione del restauro con la partecipazione di Gaetano Manfredi, Teresa Saponangelo, ,Piera Detassis, Maria Coletti, Titta Fiore, Gina Annunziata, Simona Frasca, Cristina Vatielli, Flavia Amabile, Viola Ardone, Valeria Parrella e Lina Sastri.

Sala Assoli, lunedì 17 febbraio 2025 , ore 20,30, con "Fantasia 'e surdato" (1927, 41') e "L'Italia s'è desta" (1927, 9'), entrambi digitalizzati nel 2015 da CSC – Cineteca Nazionale. Il film concerto è proposto dal duo con Dolores Melodia (voce e fisarmonica) e Michele Signore (violino e plettri).

Teatro Bolivar, giovedì 27 febbraio 2025 , ore 20,30, sarà presentata "'A' santanotte" (1922, 61'), copia restaurata da CSC – Cineteca Nazionale nel 2008 in collaborazione con Associazione Orlando e George Eastman House. La colonna sonora originale è stata composta per l'occasione dal Maestro Michele Signore e sarà eseguita da Anastasia Cecere (flauti), Simona Frasca (clarinetto), Dolores Melodia (voce e fisarmonica), Umberto Maisto (chitarre e plettri), Michele Signore (violino e plettri) e testi originali di Pasquale Fama, Ferdinando Russo, Alessio Sollo e Pasquale Ziccardi.

Conservatorio San Pietro a Majella, lunedì 3 marzo 2025 , ore 18, proiezioni con musiche dal vivo composte ed eseguite dagli allievi della classe di musica elettronica del Conservatorio napoletano diretti dal Maestro Elio Martusciello. In proiezione, nella Sala Scarlatti due corti documentari del 1923 "Festa della Madonna della Libera a Trevico" (6') e "Festa della S.S. Assunta in Avellino" (9'), ritrovati nel 2015, il restauro digitale è stati realizzato nel 2018 da CSC – Cineteca Nazionale. Musicisti: Paolo Montella, Andrea Laudante e Bruno Belardi. E ancora: "Napoli sirena della canzone" (1929, 16'), restauro da Cineteca di Bologna, musicisti: Francesco Santagata, Marco Autiero e Marco Volpicelli, in prima assoluta.

Sala Assoli, lunedì 17 marzo 2025 , ore 20,30, con "Vedi Napoli e po' mori" di Eugenio Perego, restaurato da Cineteca di Bologna, Fondazione Cineteca Italiana – Milano, con il contributo di Goffredo Lombardo, presso il laboratorio L'Immagine Ritrovata nel 2000. Proiezione con sonorizzazione musicale dal vivo de I Virtuosi di San Martino, musiche Federico Odling, con Roberto Del Gaudio (voce recitante), Vittorio Ricciardi (flauto e ottavino), Antonio Gambardella (violino), Vito Palazzo (chitarra), Federico Odling (violoncello).

Sala Assoli, lunedì 24 marzo 2025 , ore 20,30, il classico "Assunta Spina" di Gustavo Serena con Francesca Bertini (1915, 57'), restaurato nel 1993 da Fondazione Cineteca di Bologna presso il laboratorio L'Immagine Ritrovata, sonorizzazione musicale dal vivo di Ensemble Dissonanzen – Tommaso Rossi (flauti), Marco Sannini (tromba), Marco Cappelli (chitarra), Francesco D'Errico (sintetizzatore), campionamento di suoni d'epoca a cura di Claudio Lugo e Francesco D'Errico.

Università degli Studi Federico II – Dipartimento di Studi Umanistici lunedì 10 marzo 2025 – giornata di studi, che coinvolgerà più atenei, da titolo "Elvira Notari e il suo mondo" nella Sala dei Cataloghi Lignei, , ore 10.00 – 14.00.

Non mancheranno mattinate per gli studenti con il film “È piccerella” e poi, ad aprile, per la prima volta a Napoli, una Mostra dedicata ad Elvira Notari e alla sua epoca, con documenti e fotografie. Infine, a chiudere con prestigio internazionale l’anno elviriano a Napoli, nel mese di dicembre 2025, l‘Accademia di Belle Arti di Napoli organizzerà la Lectio Magistralis di Giuliana Bruno, Emmet Blakeney Gleason Professor of Visual and Environmental Studies at Harvard University, accompagnata dall’intervento e dal contributo di studiosi e artisti.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazioni all’infoline: segreteria.parallelo41@gmail.com

