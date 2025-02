Gran Carnevale di Maiori ed i suoi spettacolari Carri Allegorici: il carnevale della Meraviglia in Costiera Amalfitana

Grande festa a Maiori per il 51° Gran Carnevale Maiorese il carnevale della Costiera Amalfitana, che, oltre ai magnifici carri allegorici, proporrà tanti eventi gratuiti come spettacoli di fuochi pirotecnici, spettacoli musicali per grandi e bambini e tanto altro.

Dal 23 Febbraio al 9 Marzo 2025 grande festa a Maiori, in Costiera Amalfitana, per la 51° edizione del Gran Carnevale Maiorese. Un evento spettacolare che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Carnevale Storico d’Italia dal Ministero della Cultura, e che quest’anno ha scelto il tema “La Meraviglia” e promette di sorprendere il pubblico con spettacoli e scenografie mozzafiato.

Previste quattro le sfilate dei carri allegorici e poi spettacoli musicali, eventi culturali e iniziative per ragazzi che animeranno il grande evento fino al 9 marzo. Non mancheranno tante iniziative collaterali tra cui due imperdibili serate con Rosalia Porcaro e la Dance Anni 90 all’anfiteatro del Porto di Maiori

Le imperdibili sfilate si terranno come sempre sul il lungomare di Maiori, in quattro date: 23 febbraio, 2, 4 e 9 marzo a partire dalle ore 15.30. Solo in tre occasioni (nelle domeniche del 23 febbraio, del 2 e 9 marzo) i carri allegorici stazioneranno in Via Nuova Chiunzi già dalle 11.30 quando è previsto un inizio anticipato della festa.

Cinque grandi carri più un’opera dalla vicina Tramonti

Per la 51° edizione del Gran Carnevale Maiorese saranno cinque i grandi carri realizzati dai maestri cartapestai di Maiori sul tema “La meraviglia e l’incanto attraverso gli occhi dei bambini”,

l’Associazione RIO con “Super Mario Wonder”

l’Associazione I Monelli con “Le frequenze della vita”

l’Associazione Diapason “I Nuovi Pazzi” con “Sogna Ragazzo Sogna”

l’Associazione A.D.S. con “Il Piccolo Principe”

l’Associazione Gli Invisibili con “Abracadabra”

Ai cinque carri allegorici «Made in Maiori», si unirà anche un’opera realizzata dai ragazzi della vicina Tramonti e che sfilerà per tutti e quattro i giorni in cui è prevista la festa del Gran Carnevale.

Anche spettacoli gratuiti da non perdere al Gran Carnevale di Maiori

Per la 51ª edizione del Carnevale a Maiori ci sarà anche Rosalia Porcaro sabato 8 marzo (ore 21) presso il Teatro del Carnevale allestito all’Hotel Pietra di Luna con lo spettacolo «Semp’Ess».

Il sabato precedente Maiori ospiterà un altro imperdibile appuntamento: «Nostalgia ’90» 1 marzo (ore 21.30) uno Show/Party con musica, spettacolo, animazione a tema, allestimenti anni 90.

Per partecipare agli eventi, tutti completamente gratuiti, occorrerà prenotarsi sulla piattaforma www.eventbrite.it

Non mancheranno una serie di iniziative culturali e per bambini tra i quali:

una mostra diffusa lungo tutte le aiuole del lungomare Amendola che darà risalto e nuova vita ai ricordi della collettività legata al Carnevale che aprirà il 16 febbraio la 51ª edizione del Gran Carnevale Maiorese.

l’inaugurazione, il 23 febbraio, del Family Village allestito in via Nuova Chiunzi con l’intento di ridare dignità ai giochi di strada, il Padiglione delle Meraviglie (27 febbraio al Palazzo Mezzacapo, ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.it ), un percorso teatrale nel magico mondo del circo e della magia a cura dell’Associazione Atellana.

Il Maiori Carnival Cup, torneo di calcio giovanile organizzato dalla FC Costa d’Amalfi e in programma presso il campo sportivo San Martino il 3 e 4 marzo.

“Le Mascherine” (3 marzo ore 16 con ingresso gratuito) presso il Teatro del Carnevale dell’Hotel Pietra di Luna a cura dell’associazione Dancing in the Moonlight;

“Se lo sai Rispondi” (Palazzo Mezzacapo sabato 8 marzo ore 17.30) a cura dell’associazione Papersera;

i Balli Latino Americani – Havana Dance (8 marzo ore 16.30 presso il Porto di Maiori)

Completano la festa quattro spettacoli pirotecnici che accompagneranno le sfilate dei carri allegorici sul Lungomare della cittadina della Costiera Amalfitana. L’orario prestabilito sarà quello delle 18, quando al passaggio delle opere in cartapesta lo specchio di mare che bagna Maiori si illuminerà con le policromie prodotte dai giochi di polvere pirica.

Programma di Massima – 51^ Gran Carnevale di Maiori

16 Febbraio

Ore 10:00 – Lungomare Amendola Inaugurazione Mostra Diffusa del Gran Carnevale Maiorese “Passione Senza Tempo”

23 Febbraio

Ore 10:00 – Via N. Chiunzi – Evento Gratuito – Villaggio per Famiglie – Parco Giochi Gonfiabile

Ore 11:30 – Da Via Nuova Chiunzi – Sfilata Carri Allegorici

Ore 15:30 – Dall’incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico – Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 18:00 – Spettacolo Pirotecnico

Ore 19:30 – Anfiteatro Porto Turistico – Esibizioni Palco Gruppi di Parata

27 Febbraio

Spettacoli Ore 18:00 / 19:30 / 21:00 – Palazzo Mezzacapo – Il Padiglione Delle Meraviglie – Percorso Teatrale nel magico mondo del circo e della magia A cura di Ass. Atellana – Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.It

1 Marzo

Ore 21:30 – Porto Turistico-Evento Gratuito – Nostalgia 90 – Lo Show Anni 90 più forte d’Italia

2 Marzo

Ore 11:30 – Da Via Nuova Chiunzi – Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 15:30 – Dall’incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico – Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 18:00 – Spettacolo Pirotecnico

Ore 19:30 – Anfiteatro Porto Turistico – Esibizioni Palco Gruppi di Parata

3 Marzo

Ore 15:00 – Campo Sportivo San Martino – Coppa Carnevale Maiori – Torneo Di Calcio – FC Costa D’Amalfi

Ore 16:00 – Teatro del Carnevale Hotel Pietra Di Luna – Le Mascherine – Ingresso gratuito – A cura dell’Associazione Dancing In The Moonlight

4 Marzo

Ore 10:00 – Campo Sportivo San Martino – Coppa Carnevale Maiori – Torneo Di Calcio – FC Costa D’Amalfi

Ore 15:30 – Dal Lungomare Capone al Porto Turistico – Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 19:30 – Anfiteatro Porto Turistico – Esibizioni Palco Gruppi di Parata

8 Marzo

Ore 16:30 – Porto Di Maiori – Balli Latino Americani – Havana Dance

Ore 17:30 – Palazzo Mezzacapo – Se Lo Sai Rispondi a cura Dell’Associazione Papersera

Ore 21:00 – Teatro Del Carnevale – Hotel Pietra Di Luna Rosalia Porcaro In “Semp’Ess” – Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.It

9 Marzo

Ore 11:30 – Da Via Nuova Chiunzi – Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 15:30 – Dall’incrocio Via Nuova Chiunzi al Porto Turistico – Sfilata Carri Allegorici e Gruppi di Parata

Ore 18:00 – Spettacolo Pirotecnico

Ore 19:30 – Anfiteatro Porto Turistico Esibizioni Palco Gruppi di Parata & Premiazioni

Maggiori informazioni – Gran Carnevale di Maiori

