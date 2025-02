Fiera del Vintage Caserta 2025: Antiquariato, Collezionismo e Auto d’Epoca

Ph Facebook Fiera del Vintage Caserta

A San Marco Evangelista, a Caserta Sud, ritorna la Fiera del Vintage con zone dedicate all’antiquariato, artigianato, collezionismo, giocattoli, libri modernariato, vinili e anche stand di auto e moto d’epoca

Si terrà da sabato 8 a domenica 9 febbraio 2025, dalle 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista a Caserta Sud, una nuova edizione della Fiera del Vintage, con ampi spazi dedicati all’Antiquariato e modernariato con anche stand di auto e moto d’epoca.

Una bella fiera che si svolge da tempo ed è alla sua 18^ edizione e che ospita almeno 300 espositori in un’area al coperto di ben 8.000 mq di esposizione suddivisa in tante aree tematiche e con un’ampia area food.

Non manca anche uno spazio esterno per 2.000 posti auto ed anche un Deejay Set. Per la prima volta ci sarà anche un’area dedicata alle auto e moto d’epoca.

La Fiera del Vintage e dell’Antiquariato

Alla Fiera del Vintage ci saranno varie aree tematiche dedicate all’antiquariato e poi abbigliamento, artigianato, collezionismo, giocattoli, libri modernariato, vinili e tante altre proposte di oltre 300 espositori.

La Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato è un appuntamento che riscuote sempre un grande successo di pubblico, grazie soprattutto alla qualità degli espositori che portano in fiera, oggetti di grande fascino.

Maggiori informazioni – Fiera del Vintage 18^ edizione

La Fiera del Vintage Caserta è al coperto e si terrà A1Expò di San Marco Evangelista uscita Caserta Sud su 10.000 mq di esposizione

è al coperto e si terrà A1Expò di San Marco Evangelista uscita Caserta Sud su 10.000 mq di esposizione Apertura : sabato 8 a domenica 9 febbraio dalle 10:00 alle 20:00.

: sabato 8 a domenica 9 febbraio dalle 10:00 alle 20:00. Ingresso alla Fiera 3,50 euro a persona – parcheggio interno 3,00 euro per intera giornata. Consentito l’accesso ai cani, con museruola e guinzaglio. Under 12 Ingresso Free

3,50 euro a persona – parcheggio interno 3,00 euro per intera giornata. Consentito l’accesso ai cani, con museruola e guinzaglio. Under 12 Ingresso Free Maggiori Informazioni Info 0823.1766542 – 3511763590 wp – Fiera del Vintage

