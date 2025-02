Carlo Buccirosso ritorna a Napoli al Teatro Cilea con “Il vedovo allegro”

ph Gilda Valenza

Ritorna a Napoli, al Teatro Cilea del Vomero, Carlo Buccirosso con la sua storia drammatica e importante presentata con grande leggerezza e ironia che finisce con una bellissima speranza per il futuro

Carlo Buccirosso ritorna a Napoli con il suo spettacolo “Il vedovo allegro” al teatro Cilea del Vomero dal 13 al 16 febbraio 2025: Una nuova commedia che ci mostra le divertenti avventure di un vedovo particolare e ipocondriaco, di due coniugi che nascondono un brutto segreto e di un custode bizzarro con due strani figli.

Tanti personaggi divertenti per una commedia davvero speciale di Carlo Buccirosso che arriva nella sala vomerese sino al 16 febbraio narrandoci la storia di Cosimo Cannavacciuolo, che abita nel centro di Napoli al terzo piano di un antico palazzo.

Una storia importante presentata con grande leggerezza e ironia

“Il vedovo allegro” ci presenta la storia di Cosimo che, a causa del Covid ha perso la moglie e anche il lavoro perché ha dovuto chiudere il suo negozio di antiquario. In più vive in una casa piena di merce invenduta del suo negozio, con il timore che la banca, che da tempo non riceve le rate del mutuo del suo appartamento possa confiscargli il bene. Una storia drammatica presentata però con situazioni ironiche e che finisce con una bellissima speranza per il futuro.

Sulle scene con Buccirosso nei panni di Cosimo Cannavacciuolo Davide Marotta che interpreta Ninuccio, il figlio di Salvatore che è sempre in combutta con Cosimo, e poi Elvira Zingone che è Angelina la donna delle pulizie, che cerca sempre qualcuno da sposare, “buon partito”. In scena anche Gino Monteleone e Donatella de Felice i misteriosi coniugi Tomacelli e altri bravi attori Da 23 euro più prevendita.

Quando: Da giovedì 13 a domenica 16 febbraio 2025 , spettacoli serali ore 21:00 , domenica pomeridiano ore 18:00 .

Da , spettacoli serali ore , domenica pomeridiano ore . Dove: Teatro Cilea , Via San Domenico 11, Vomero – Napoli.

, Via San Domenico 11, Vomero – Napoli. Biglietti: Prezzo a partire da 23 euro + prevendita . Acquisto disponibile su circuiti ufficiali e presso il botteghino del teatro.

Prezzo a partire da . Acquisto disponibile su e presso il botteghino del teatro. Maggiori informazioni: Teatro Cilea – “Il vedovo allegro”

