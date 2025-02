Nauticsud 2025: ritorna a Napoli la fiera nautica con oltre 600 imbarcazioni in esposizione

Ph Facebook Nauticsud Salone Internazionale della Nautica

Edizione numero 51 per il grande salone della nautica con oltre 600 imbarcazioni in esposizione e 200 espositori il tutto tra otto grandi padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli

Da sabato 8 a domenica 16 febbraio 2025 si terrà la 51° edizione del Nauticsud alla Mostra d’Oltremare di Napoli sempre organizzata dall’AFINA (Associazione Filiera Italiana della Nautica). Ben nove giorni di esposizione per questa grande Fiera della Nautica che presenta oltre 600 imbarcazioni con più di 200 espositori per circa 500 brand presenti.

Occupati 7 padiglioni e grandi spazi esterni, per circa 52 mila metri quadrati di esposizione nella Mostra d’Oltremare, tutti dedicati a questa grande festa della nautica che presenterà, anche quest’anno, tante novità produttive, ritorni di brand storici e un importante calendario eventi.

I grandi spazi della Mostra d’Oltremare per il 51° Nauticsud

Anche quest’anno un grande progetto espositivo per questa 51° edizione del Nauticsud con accesso sia dall’ingresso di principale piazzale Tecchio sia da quello di viale Kennedy, e una grande superficie occupata di ben 52 mila mq.

La grande fiera nautica sarà aperta tutti i giorni dall’8 al 16 febbraio 2025 con orari di apertura dalle 12.30 alle 19. Nei weekend nei giorni di venerdì, sabato e domenica il 51°Nauticsud aprirà alle 10.30 e chiuderà alle 20.30. Il Ticket di ingresso sarà di 12 euro e si potrà acquistare agli ingressi di Piazzale Tecchio e Viale Kennedy, o online con 1 euro e 50 in più.

Grandi Marchi e grandi cantieri al NauticSud

Le novità esposte confermano che la crisi del comparto nautico, in particolare per il segmento produttivo tra i 6 e 12/15 metri, non coinvolge il Nauticsud 2025. L’appuntamento napoletano, infatti, registra ritorni eccellenti e nuovi cantieri in ascesa. Non mancheranno i grandi marchi, che dimostrano l’importanza del Nauticsud, come Bavaria, Cranchi, Aicon, Echo yachts, I-Boat, Morgan Flair Yachts, Invictus, Focus Yacht, Beneteau, Allegra, Italmar, Nautica Mediterranea Yachting, Cayman Yachts e Nys Yacht. Spazio anche a gozzi, battelli pneumatici con Esposito Mare e Gozzi Mimì e i gommoni, vera eccellenza della Campania e i motori marini.

E poi i cantieri di costruttori come NauticAmato con il brand Italiamarine, Salpa, 2Bar, Collin’s Marine con Panamera, Halma Rib, Cantieri Mirimare, Novamares, Oromarine, Poseidon, Sea Prop, Starmar, Sardo Car Style.

Il Nauticsud negli anni è cresciuto tantissimo sia per spazi occupati passando da circa 34mila nel 2017 ai 55mila del 2024 sia per espositori, che nel 2017 erano 137 e 200 nel 2024 e, naturalmente per visitatori 72.500 nel 2017 e 120.000 del 2024 ( punta massima).

Il biglietto di ingresso da 12 euro è in vendita ai botteghini di Piazzale Tecchio e Viale Kennedy, ma anche online con la prevendita di 1 euro e 50.

Orari apertura della fiera: 12.30 – 19.00; mentre il venerdì, sabato e domenica aprirà alle 10.30 e chiuderà alle 20.30.

Maggiori Informazioni – Evento ufficiale NauticSud

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.