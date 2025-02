Aladin il Musical a Napoli: La Favola con le Musiche dei Pooh al Teatro Augusteo

Un Grande Musical con le musiche dei Pooh, una bella storia d’amore e di amicizia, di ribellione e di giustizia ambientata tra i palazzi e i vicoli dell’antica Bagdad

Nei giorni 8 e 9 febbraio 2025 al Teatro Augusteo di via Toledo ci sarà Aladin la favola nota in tutto il mondo trasformata in Musical da Stefano D’Orazio e con le musiche dei Pooh.

Una gran bella storia, conosciuta e nota, per grandi e piccoli. Una storia d’amore e di amicizia, di ribellione e di giustizia, ambientata tra i palazzi e i vicoli dell’antica Bagdad dove si intrecciano le vite dell’unica erede al trono, la giovane e ribelle principessa Jasmine. La principessa è costretta al matrimonio per dare continuità al Sultanato e incontra Aladin, piccolo e astuto ladruncolo dal cuore d’oro e dall’anima pura. Tra i due c’è un colpo di fulmine ma si intromette subito il malvagio Gran Visir che inganna entrambi per la sua sete di potere. Solo il casuale incontro tra Aladin e il Genio della Lampada offrirà al giovane la forza di reagire per tentare di cambiare il suo destino e quello della sua amata.

Biglietti online per Aladin – Il Musical a Napoli Vivi la magia di Aladin – Il Musical a Napoli! L’8 e 9 febbraio 2025, il Teatro Augusteo ospita una delle storie più amate di sempre, arricchita dalle splendide musiche dei Pooh. Una produzione spettacolare con coreografie mozzafiato e un cast d’eccezione, tra cui Max Laudadio nel ruolo del Genio. Non perdere questa emozionante favola di amore e avventura! Acquista subito il tuo biglietto su Ticketone. Prenota ora i tuoi biglietti su TicketOne

(link affiliato)

Un Grande Musical con le musiche dei Pooh

A Napoli all’Augusteo una grande favola riportata nella magica atmosfera del palcoscenico accompagnata da splendide musiche ed un bravo corpo di ballo, per la regia di Luca Cattaneo. Ci sarà la partecipazione straordinaria di Max Laudadio nel ruolo del Genio e il cast sarà composto da (Aladin) Eugenio Grandi, (Jasmine) Angela Ranica, (Jafar) Alessandro Gaglio, (Jago) Alessandro Casaletto, (Abu) Federico Della Sala, (Shadia) Sofia Radicioni, (Sultano) Lorenzo Pozzaglia, (Andalù) Michele Rossano, (Lunatica) Serena Riccardi.

Aladin – Il Musical a Napoli: Prenota Ora i Tuoi Biglietti!

Quando: 8 e 9 febbraio 2025

8 e 9 febbraio 2025 Dove: Teatro Augusteo, Piazzetta Duca D’Aosta, 263, Napoli

Teatro Augusteo, Piazzetta Duca D’Aosta, 263, Napoli Biglietti: Disponibili online su TicketOne a partire da 30 euro

Disponibili online su a partire da 30 euro Maggiori informazioni: Contatta il TEATRO AUGUSTEO al numero 081414243 o visita il sito ufficiale per aggiornamenti

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.