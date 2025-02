“Prossima Fermata, Amore”: weekend di San Valentino al Museo di Pietrarsa

©Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Cena a Bordo Treno e Teatro dal Vivo per la serata di San Valentino

Contenuto sponsorizzato #adv

Venerdì 14 e sabato 15 febbraio 2025, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa diventa il palcoscenico di una serata romantica dedicata alle coppie. “Prossima Fermata, Amore” è un’esperienza immersiva che combina una cena esclusiva con uno spettacolo teatrale interattivo, il tutto in un’atmosfera d’altri tempi.

Cena e spettacolo con vista mare nella Carrozza Ristorante “Vesuvio”

La serata, in entrambe le date, avrà inizio alle 20:30, quando gli ospiti potranno accomodarsi all’interno della suggestiva Carrozza Ristorante “Vesuvio”, situata nei giardini botanici del Museo. Il menù prevede piatti raffinati pensati per l’occasione, da gustare con il mare a fare da sfondo, rendendo il tutto ancora più magico.

Mentre le coppie saranno sedute a tavola, un coinvolgente spettacolo teatrale prenderà vita intorno a loro. La storia narra di due innamorati che, tra incontri e separazioni, percorrono i binari della vita e saranno gli spettatori stessi a determinare l’epilogo della loro storia. Per assicurarti un posto a bordo, è necessaria la prenotazione anticipata, che può essere effettuata contattando il numero 3356422368. Il costo per la serata, comprensivo di ingresso al Museo, cena in Carrozza e spettacolo teatrale, è di € 120,00 a coppia.

“Cuori in scena”: un laboratorio a tema Amore per le famiglie

Il romanticismo non si ferma qui. Il Museo di Pietrarsa prolunga i festeggiamenti con un intero weekend di attività a tema, aperto a tutte le famiglie. Domenica 16 febbraio 2025, a partire dalle ore 10:30, un nuovo laboratorio pensato per coinvolgere non solo i più piccoli ma anche gli adulti. “Cuori in scena” vedrà infatti i genitori cimentarsi in un’attività creativa che, attraverso l’arte e il teatro, mira a rafforzare il legame affettivo familiare. Saranno infatti i più piccoli a fare da spettatori e a mentre i genitori metteranno in scena creando un momento di condivisione e confronto sulle emozioni provate. Al termine delle attività a tutti i partecipanti, grandi e piccoli, sarà offerto un gustoso aperitivo. Il laboratorio è pensato per i genitori con bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Il costo per prendere parte all’iniziativa è di € 10,00 a persona, sia adulti che bambini, ed è comprensivo di ingresso al Museo, attività laboratoriale e aperitivo.

Prossima Fermata, Amore: maggiori informazioni

CENA CON SPETTACOLO

Quando : Venerdì 14 e sabato 15 febbraio 2025

: Venerdì 14 e sabato 15 febbraio 2025 Orari : dalle 20:30

: dalle 20:30 Dove : Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: € 120,00 a coppia (costo per due persone) comprensivo di cena, ingresso al Museo e spettacolo teatrale

€ 120,00 a coppia (costo per due persone) comprensivo di cena, ingresso al Museo e spettacolo teatrale Prenotazioni e informazioni: 335 6422368

LABORATORIO “CUORI IN SCENA”

Quando : Domenica 16 febbraio

: Domenica 16 febbraio Orari : il laboratorio si terrà alle 10:30, 12:00, 16:00 e 17:30

: il laboratorio si terrà alle 10:30, 12:00, 16:00 e 17:30 Dove : Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo biglietto: € 10,00 a persona (sia per adulti che per bambini) comprensivo di laboratori, ingresso al Museo e aperitivo

€ 10,00 a persona (sia per adulti che per bambini) comprensivo di laboratori, ingresso al Museo e aperitivo Prenotazioni e informazioni: 335 6422368

Contenuto sponsorizzato #adv