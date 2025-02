4 Concerti Imperdibili per il Festival Pianistico del Teatro San Carlo

© Napoli da Vivere

Dal 6 al 16 febbraio 2025 al Teatro di San Carlo a Napoli torna il Festival Pianistico per la sua IV Edizione, con quattro imperdibili appuntamenti. Un evento che si ripete con successo da anni e che vede l’alternarsi al pianoforte di interpreti di diverse generazioni, ognuno al suo debutto al Teatro di San Carlo. Ed anche quest’anno ci saranno quattro grandi artisti che sono Daniil Trifonov, Jean-Paul Gasparian, Igor Levit e Elena Bashkirova. Di seguito il programma dei quattro incontri.

Il Festival Pianistico del Teatro di San Carlo torna dal 6 al 16 febbraio 2025 con quattro straordinari concerti. Daniil Trifonov, Jean-Paul Gasparian, Igor Levit ed Elena Bashkirova si esibiranno per la prima volta in questo storico teatro, regalando emozioni uniche.

Festival Pianistico del Teatro San Carlo – IV Edizione

giovedì 6 febbraio 2025 – Daniil Trifonov – Il programma che inizia e chiude con Pëtr Ilʼič Čajkovskij: la Sonata in do diesis minore per pianoforte, op. 80 e la Suite da La bella addormentata, op. 66 nell’arrangiamento per pianoforte di Mikhail Pletnev. In locandina anche i Valzer di Fryderyk Chopin e la Sonata per pianoforte, op. 26 di Samuel Berber.

Festival Pianistico del Teatro di San Carlo 2025: Date, Programma e Biglietti

Quando: Dal 6 al 16 febbraio 2025 , con quattro imperdibili concerti.

Dal , con quattro imperdibili concerti. Dove: Teatro di San Carlo , Napoli.

, Napoli. Biglietti: Disponibili presso la biglietteria del Teatro di San Carlo ed online su VivaTicket

Disponibili presso la biglietteria del ed online su Maggiori informazioni: Per dettagli e prenotazioni, visita il sito ufficiale del Teatro di San Carlo o segui Napoli da Vivere per aggiornamenti sugli eventi a Napoli!

