Sogni Sommersi: un’esperienza unica tra storia e musica nei sotterranei di Napoli

Scopri il fascino nascosto di Napoli con un evento immersivo tra storia, musica e leggende sotterranee

Sabato 8 febbraio 2025, il Museo dell’Acqua, in collaborazione con NOMEA ospiterà Sogni Sommersi, un viaggio emozionale e multisensoriale tra musica, storia e narrazione, nel cuore sotterraneo della città. L’evento condurrà i partecipanti in un’affascinante esplorazione delle antiche gallerie di Napoli, dove la voce narrante della serata guiderà il pubblico tra storie, leggende e melodie intramontabili. Un viaggio tra le emozioni più profonde della tradizione partenopea, in una cornice unica e suggestiva.

L’atmosfera sotterranea, avvolta dal fascino del passato, diventerà teatro di esecuzioni musicali dal vivo. Artisti e cantanti interpreteranno celebri brani della tradizione napoletana, facendo vibrare le antiche mura con suoni che raccontano amore, nostalgia e passione.

Dall’aperitivo alla magia del Decumano Sommerso

Il percorso prenderà il via dall’antica cripta della Basilica della Pietrasanta, una scenografia naturale di straordinaria bellezza, dove gli ospiti saranno accolti con un aperitivo tipico napoletano. I sapori autentici della tradizione daranno il benvenuto a questa esperienza che unisce gusto e cultura. Dopo l’aperitivo, i partecipanti attraverseranno il Decumano Sommerso, un tragitto sotterraneo che si snoda per circa un chilometro tra cavità, antichi acquedotti e suggestivi spazi carichi di storia. Qui, il tempo sembra sospendersi, regalando un’esperienza fuori dal comune.

I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria su WhatsApp (solo messaggi) al 3756139180.

Sogni Sommersi: maggiori informazioni

Quando: Sabato 8 febbraio 2025

Sabato 8 febbraio 2025 Orari: Turni di accesso alle 18:30 e alle 20:30

Turni di accesso alle 18:30 e alle 20:30 Dove: Basilica della Pietrasanta – LAPIS Museum, Piazzetta Pietrasanta 17-18, Napoli

Basilica della Pietrasanta – LAPIS Museum, Piazzetta Pietrasanta 17-18, Napoli Prezzo biglietto: 20€ adulti, 10€ ragazzi (6-17 anni), gratis 0-5 anni

20€ adulti, 10€ ragazzi (6-17 anni), gratis 0-5 anni Contatti e prenotazioni: WhatsApp (solo messaggi) al 3756139180

WhatsApp (solo messaggi) al Dove parcheggiare: Clicca qui

