Guida Michelin 2025: La Campania è la seconda regione in Italia per Ristoranti Stellati

La Guida Michelin 2025 premia tantissimi ristoranti con le sue rinomate stelle e fa salire la nostra regione al secondo posto in Italia per numero di ristoranti stellati. Quali sono in Campania i ristoranti a tre stelle, a due stelle ed a una stella Michelin

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni.

Un anno particolare anche perché nella prestigiosa guida sono entrati quest’anno bel 130 nuovi ristoranti, segno di un’Italia dinamica dal punto di vista gastronomico con la maggior parte degli chef che propone una cucina locale con prodotti del territorio.

Vediamo di seguito quali sono i ristoranti a 3 stelle e poi a 2 ed a 1 stella in Campania.

Ristoranti con Tre stelle Michelin in Campania

Massa Lubrense / Nerano (NA) – Quattro Passi

Ristoranti con due stelle Michelin in Campania

Napoli, George restaurant Brusciano (NA) – Taverna Estia Capri/ Anacapri (NA) – L’Olivo Castellammare, Piazzetta Milù Ischia / Ischia (NA) – Daní Maison Telese Terme (BN) -Krèsios Vico Equense / Marina Equa (NA) Torre del Saracino

Ristoranti con una stella Michelin in Campania

Napoli – ARIA Napoli – Veritas Amalfi – Alici Amalfi – Glicine Amalfi – La Caravella dal 1959 Amalfi – Sensi Ariano Irpino – Maeba Restaurant Bacoli – Caracol Baronissi – Cetaria N Capri – Le Monzù Conca dei Marini – Il Refettorio Eboli – Il Papavero Furore – Bluh Furore Gragnano – O Me O Il Mare N Lacco Ameno – Indaco Massa Lubrense – Relais Blu Nerano – Taverna del Capitano Nola – Re Santi e Leoni Paestum – Le Trabe Paestum – Osteria Arbustico Paestum – Tre Olivi Pompei – President Positano – Li Galli Positano – Zass Praiano – Un Piano nel Cielo Quarto – Sud Ravello – Il Flauto di Pan Ravello – Rossellinis Salerno – Re Maurì Sant’ Agnello – Don Geppi Sant’Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890 N Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant Sorrento – Il Buco Sorrento – Lorelei Sorrento – Terrazza Bosquet Squille – Marotta N Telese – La Locanda del Borgo Ticciano – Cannavacciuolo Countryside Torre del Greco – Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa Vietri sul Mare – Volta del Fuenti by Michele De Blasio N

