Edipo Re al Teatro Mercadante: il capolavoro di Sofocle torna a Napoli

Ph Andrea Macchia

Un’opera importante rivisitata da Andrea De Rosa che ci presenta al Mercadante una bella interpretazione di un classico che parla al mondo contemporaneo

Da 5 al 18 febbraio 2025 al Teatro Mercadante di Napoli arriva L’Edipo Re di Sofocle per la regia di Andrea De Rosa, spettacolo che ha già avuto un grande successo nel debutto a Pompei al Pompei Theatrum Mundi di giugno 2024

Edipo Re di Sofocle è uno dei testi teatrali più belli di tutti i tempi, ed è il simbolo universale dell’eterno dissidio tra libertà e necessità, tra colpa e fato. La versione per la regia di De Rosa ci presenta una bella interpretazione di un classico che parla al mondo contemporaneo. Un testo che dopo oltre duemila anni si trova a confrontarsi con la cultura che è cambiata e con i nostri ragionamenti su chi siamo e per cosa agiamo, cambiati anche loro.

Con la regia di Andrea De Rosa, questa rivisitazione moderna del mito greco esplora il conflitto tra destino e libero arbitrio.

La versione di Andrea de Rosa al Mercadante dopo il successo a Pompei

Un’opera che narra la storia in chiave mitologica della città di Tebe, e ci racconta come Edipo, re amato dal suo popolo, in un sol giorno viene a conoscenza dell’orrenda verità sul suo passato: senza saperlo ha infatti ucciso il proprio padre per poi generare figli con la propria madre. E Edipo, sconvolto da quanto apprende si acceca perdendo il titolo di re di Tebe e chiede di andare in esilio.

Andrea de Rosa ripercorre la storia di Edipo che, arrivato al potere grazie alla sua capacità di “far luce attraverso le parole”, cosa che gli aveva permesso di sconfiggere la Sfinge che tormentava la città di Tebe, si ritrova così a scoprire che il suo passato è una lunga sequenza di orrori e delitti, fino a riconoscere la drammatica verità delle ultime, desolate parole del Coro: “Non dite mai di un uomo che è felice, finché non sia arrivato il suo ultimo giorno”. Una storia che ruota attorno alla verità, proclamata, cercata e misconosciuta. “Il sapere è terribile, se non giova a chi sa.”

Quando: Dal 5 al 18 febbraio 2025

Dove: Teatro Mercadante, Napoli

Teatro Mercadante, Napoli Biglietti: Disponibili su VivaTicket

Disponibili su Maggiori informazioni: Teatro Mercadante di Napoli

