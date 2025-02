Teatro in Jazz a Caserta: i grandi interpreti del Jazz nel Teatro Comunale

Il grande Jazz nel Teatro Comunale di Caserta con Fabrizio Bosso, Danilo Rea , Peppe Servillo, Pietro Condorelli, Gegè Telesforo, Daniela Tenerini

Fino al 4 Aprile 2025 a Caserta si terrà la bella rassegna Teatro in Jazz che presenta importanti concerti con grandi musicisti del Jazz nel centralissimo Teatro Comunale di Caserta, in via Mazzini 7, con spettacoli in Sala e nel Foyer.

Per Teatro in Jazz previsti sei grandi concerti con importanti musicisti tra cui Fabrizio Bosso, Danilo Rea , Peppe Servillo, Pietro Condorelli, Gegè Telesforo, Daniela Tenerini e tanti altri grandi artisti.

La rassegna è promossa dall’associazione Jazz@Caserta e i biglietti costano tra i 20 e i 25 euro. Previsti convenienti abbonamenti agli spettacoli. Gli spettacoli iniziano alle ore 21.

Biglietti online per Teatro in Jazz

Teatro in Jazz, i grandi del Jazz a Caserta

28 novembre (Foyer), Freedom Jazz Trio – Lello Petrarca, Claudio Borrelli, Emiliano De Luca feat Fabrizio Bosso

3 gennaio, Danilo Rea & Peppe Servillo

31 gennaio, (Foyer) Piero Odorici feat Pietro Condorelli Trio Jazz Master

28 febbraio, Gegè Telesforo

14 marzo, (Foyer) Giacinto Piracci Septet "Seven Tales of Guilt"

4 aprile, Daniela Tenerini Four Season Quintet

Biglietto singolo:

Spettacolo nel Foyer 20 euro

Spettacolo in sala 25 euro

Biglietto ridotto unico (Sala e Foyer): Riservato agli studenti 12 euro

Abbonamenti;



Tutti e 6 gli spettacoli euro 110

Tutti e 3 gli spettacoli nel Foyer 55

Tutti e 3 gli spettacoli in sala euro 65

Quando: dal 28 novembre 2024 al 4 aprile 2025, ore 21:00

Dove: Teatro Comunale di Caserta, Via Mazzini 7

Biglietti: da 20€ a 25€, ridotti per studenti a 12€. Abbonamenti disponibili da 55€.

Prenotazioni: chiama 0823 444 051 o 331 412 4310

Maggiori informazioni: visita il sito ufficiale per dettagli e aggiornamenti

