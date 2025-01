Mina Settembre 3, la Serie tv RAI ambientata a Napoli: anticipazioni della 2° puntata

© RAI TV

E’ ricominciata il 12 gennaio la 3 serie Tv di Mina Settembre sempre girata a Napoli, e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, che vede come protagonista Serena Rossi e tanti altri bravi attori napoletani come Marisa Laurito e Nando Paone

Domenica 19 gennaio 2025 su Rai 1 in prima serata, ci sarà la 2 puntata della 3 serie Tv di Mina Settembre sempre con la brava Serena Rossi come protagonista della fiction. E la città partenopea fa sempre da sfondo alle avventure dell’assistente sociale Mina tratte dai racconti di Maurizio De Giovanni

Anche la terza stagione ci porterà tra le vicende personali e professionali di Mina Settembre e dei suoi due amori, l’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) e il ginecologo del Consultorio dove Mina lavora, Domenico (Giuseppe Zeno). Non mancheranno la zia Rosa che vive oramai con lei (Marisa Laurito), Viola (Ludovica Nasti) la ragazzina che Mina vuole in affido ed anche le sue amiche del cuore, Titti e Irene, interpretate da Valentina D’Agostino e Christiane Filangieri.

Questa terza stagione, sempre girata a Napoli, presenta 12 episodi in totale, che saranno trasmessi 2 per serata.

Anticipazioni della seconda puntata di Mina Settembre 3 di domenica 19 gennaio 2025

L’inizio della terza stagione ci ha presentato i cambiamenti che sono avvenuti nella vita di Mina Settembre: ha perso la madre ed ha sposato (civilmente) Domenico e Viola è entrata a far parte della sua famiglia e ora sono in corso le pratiche per l’affidamento. Per quanto riguarda la sua movimentata vita da assistente sociale Mina è sempre alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri e con tanti casi da risolvere. Nell’ufficio di Mina è arrivata Fiore, una nuova assistente sociale da poco giunta a Napoli che, con il suo entusiasmo e la sua energia positiva, diventa subito amica di Mina.

Nella seconda puntata, che ci presenta gli episodi 3 (Figli) e 4 (Malafemmina) sorgono delle complicazioni per l’adozione di Viola. Chi segue il caso è un uomo molto rigido, un assistente sociale che esamina con attenzione la vicenda, in particolare per quanto riguarda la situazione di Domenico: quest’ultimo, a causa della lunga assenza, deve impegnarsi di più per migliorare i suoi rapporti con Viola. Nel frattempo, Mina e Domenico ricevono una notizia importante che dovrebbero condividere con Viola, ma i due indugiano perché temono che la ragazzina possa rimanere sconvolta. Ma Viola oramai ha imparato a conoscerli e capisce che c’è qualcosa che non va e questo fatto crea qualche tensione e confusione. Mina è anche coinvolta in un fatto preoccupante: andando al cimitero con Rosaria trovano la tomba della madre di quest’ultima vandalizzata e una donna sconosciuta che lancia terribili accuse.

