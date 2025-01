Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 11 al 12 gennaio 2025

© Napoli da Vivere

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend. Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania nel prossimo weekend

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 9 al 12 gennaio 2025 Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete varie sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali concerti e spettacoli, le visite guidate e i luoghi da conoscere, i grandi concerti e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania

Gli eventi da non perdere in questo weekend in sintesi

Di seguito la sintesi degli eventi da non perdere nel weekend. Di seguito troverete in dettaglio gli eventi divisi per argomento

Gli eventi nel Weekend dal 9 al 12 gennaio 2025

Spettacoli e concerti nel weekend vicino Napoli e in Campania

Agerola Sui Sentieri degli Dei: in versione natalizia il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

Grande novità per il Natale 2024 ad Agerola, sui Monti Lattari vicino Napoli. Dal 15 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025 ci sarà l’edizione natalizia del Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, Agerola Sui Sentieri degli Dei. Il grande festival dell’estate promosso dal Comune e dalla Pro Loco Agerola viene presentato anche in versione natalizia con tanti eventi e appuntamenti per tutte le età per immergersi nella magia delle festività natalizie. Sui Sentieri degli Dei

Tableaux Vivants gratis a Sorrento: due giorni con le opere del Caravaggio e dello Spagnoletto

L’11 e il 12 gennaio 2025 alle ore 17.00 e alle ore 18.30 nella Basilica di Sant’Antonino di Sorrento gli spettacoli gratuiti dei Tableaux Vivants con opere del Caravaggio e dello Spagnoletto. Tableaux Vivants gratis

Jazz & Baccalà: ottimo cibo e concerti di Jazz al Teatro Summarte

Dal 16 novembre 2024 al 24 gennaio 2025 ritorna la rassegna Jazz & Baccalà al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, con tanti concerti abbinati, per chi vuole, ad ottimi piatti di baccalà. Una rassegna particolare che presenta una magica unione tra musica e gusto per regalare un’esperienza unica ai partecipanti. Previsti 4 concerti con grandi esponenti del jazz. Jazz & Baccalà:

Sagre, feste e presepi viventi nel weekend in Campania

A Campagna “Camminando Vic’ Vic” itinerario gastronomico alla scoperta dei sapori locali

Ritorna a Campagna “Camminando Vic’ Vic” una grande festa del buon cibo locale che si svolgerà sabato 11 gennaio 2025 dalle 19 nel centro storico la sua II edizione. Per “Camminando Vic’ Vic” a Campagna ci sarà una grande serata di festa con Artisti di Strada per tutte le strade del borgo, ma l’attrazione principale sarà costituita da un bell’itinerario enogastronomico che coinvolgerà diverse attività ristorative del centro. A Campagna “Camminando Vic’ Vic”

Il Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza a Cava de’ Tirreni

Continuano, con grande successo, le rappresentazioni del bellissimo Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza, frazione di Cava de’ Tirreni vicino Salerno. Dopo il grande successo di quelle del 26, e 29 dicembre 2024,le prossime si terranno nei giorni 1, 4, 5, 6 e 11 gennaio 2025 a partire dalle 17,30.. Un bell’evento che si ripete da 18 anni, molto scenografico e diviso in due parti: una rievocativa della Nascita di Gesù in base alle Sacre Scritture, l’altra, invece, un’espressione del presepe tipico napoletano Presepe vivente a Cava de’ Tirreni

Sagra della Porchetta e festa di Sant’Antonio Abate con 9 giorni di festa e grandi concerti gratuiti

Grande festa a Sant’Antonio Abate vicino Napoli, con ben nove giorni dall’11 al 19 gennaio 2025 per “Sant’Antonio Abate in festa” una grande evento in cui ci sarà anche la 47esima edizione della Sagra della Porchetta. Previste ben 8 serate musicali gratuite con grandi artisti per Sant’Antonio Abate in festa con concerti di Tony Tammaro, Andrea Sannino, Rosario Miraggio e altri grandi artisti che si esibiranno nel grande spazio di Largo Sandro Pertini. Sagra della Porchetta a Sant’Antonio Abate

Festa di Sant’Antonio Abate ad Agerola, attorno ai falò, con musica, canti e buon cibo

Sabato 11 e domenica 12 gennaio ad Agerola vicino Napoli si festeggerà il Santo Patrono Sant’Antonio Abate con due giorni di eventi tra musica, canti e buon cibo della tradizione paesana e con i tradizionali falò. Anche quest’anno i tradizionali falò di Sant’Antonio Abate saranno un punto di riferimento in Piazzale San Pietro Apostolo nella frazione Pianillo di Agerola per i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate. E, come ogni anno, è stato preparato un programma religioso e un programma civile di eventi tra musica, canti e buon cibo della tradizione paesana. Festa di Sant’Antonio Abate ad Agerola

Natale a Sorrento con attrazioni, luminarie e Eventi di M’illumino d’Inverno: programma

Anche quest’anno ritorna “M’illumino d’Inverno” il grande programma di eventi e manifestazioni natalizie a Sorrento. Previsti oltre 100 eventi, dal 23 novembre 2024 al 19 gennaio 2025, tra concerti, eventi, spettacoli per bambini, mercatini e molto altro. Natale 2024 a Sorrento

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

Visite guidate ed Eventi da non perdere in Campania

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express alla scoperta della verde Irpinia

Tutte le domeniche di dicembre 2024 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Partenza da Avellino Irpinia Express

I prossimi grandi concerti da non perdere in Campania

Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Sarà in concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons che suoneranno dal vivo nella nostra città il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. E saranno solo due le date per il tour 2025 di Imagine Dragons in Italia, una a Padova e una a Napoli Imagine Dragons in concerto a Napoli

I Pink Floyd Legend a Napoli al Teatro Bellini con il Pink Floyd Legend Week

I Pink Floyd Legend saranno a Napoli al Teatro Bellini dal 15 al 19 gennaio 2025 con 5 straordinari concerti in 5 giorni per farci scoprire la grande musica e bellezza di The Dark Side of the Moon, Pulse, Atom Heart Mother, Wish you were here, Animals, The Wall e The Final Cut, i sette capolavori firmati Pink Floyd. Pink Floyd Legend Week.

Le mostre e i luoghi da non perdere vicino Napoli e in Campania

Il Sogno del Pittore: la pittura dell’Ottocento Napoletano alla Casina Vanvitelliana

Fino al 31 gennaio alla Casina Vanvitelliana la mostra “Il sogno del pittore” un viaggio straordinario tra opere provenienti da collezioni pubbliche e private, con i capolavori di artisti come Gigante, Morelli, Toma, Palizzi, Gemito e Pitloo, nonché esponenti della Scuola di Posillipo e di Resina. Il Sogno di un pittore

Alla Reggia di Caserta la grande mostra Metawork”, con 60 opere di Michelangelo Pistoletto

Fino al 30 giugno 2025 alla Reggia di Caserta, negli spazi della Gran Galleria, ci sarà la mostra “Metawork” con oltre sessanta opere di Michelangelo Pistoletto. Un grande evento che per sette mesi ci permetterà di esplorare le riflessioni rivoluzionarie dell’artista su arte e società offrendo un viaggio nel concetto visionario di “metamorfosi” e “interconnessione”. Michelangelo Pistoletto

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro – il ponte tibetano di Laviano

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di Velia

Provincia di Caserta

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli – Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli – Nuova ala della Reggia

Provincia di Avellino

Gesualdo in Irpinia è tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Visite guidate contattando la Pro-loco. Monteverde in Irpinia è il borgo più bello della Campania per la RAI. Monteverde è il borgo più bello

per la RAI. Summonte, in Irpinia, è tra i Borghi più Belli d’Italia, La piccola cittadina irpina di Summonte, vicino Avellino ed arroccata sul Partenio è tra iborghi più belli d’Italia.

