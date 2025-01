Rosario Miraggio in un concerto gratuito a Bacoli

Ph Facebook Rosario Miraggio

Inizio dell’anno alla grande a Bacoli, nei meravigliosi Campi Flegrei, dove arriva Rosario Miraggio in un grande concerti gratuiti dopo quelli di Fausto Leali e Ivana Spagna e lo spettacolo di Biagio Izzo

Grandi spettacoli e concerti gratuiti a Bacoli per questo inizio del 2025. In Piazza Mercato, nell’area parcheggio adiacente la Villa Comunale di Bacoli la sera del 2 Gennaio 2025 ci sarà Rosario Miraggio in un grande concerto gratuito.

La grande serata da non perdere a Bacoli con tutta la città aperta e illuminata a festa

Giovedì 2 gennaio 2025, dalle ore 21 grande concerto gratuito di Rosario Miraggio nell’area mercato vicino alla Villa Comunale di Bacoli. Una serata tutta con l’amatissimo cantante che mescola il pop con la tradizione napoletana. Miraggio negli anni è diventato uno degli artisti più amati del genere neomelodico riscuotendo grande successo tra i giovani e in tutto il sud Italia ma ha anche collaborato con grandi artisti italiani.

Maggiori informazioni – Comune di Bacoli

