Capodanno Napoli 2025: 4 Giorni di Eventi Gratuiti e Spettacoli Unici

Quattro giorni di festa gratuiti a Napoli per la fine dell’anno e per l’inizio del 2025 con ricco programma tra Piazza Plebiscito, Lungomare Caracciolo, Piazza Vittoria, Rotonda Diaz, Piazza Municipio ma anche a Ponticelli al PalaVesuvio. Musica, colori, emozioni a Napoli per 4 giorni di eventi gratuiti dal vivo

Per la fine dell’anno 2024 e per l’inizio del 2025 il Comune di Napoli ha organizzato un ricco e articolato programma di eventi per quattro giorni. Il “Capodanno a Napoli” quest’anno inizia infatti il 29 dicembre 2024 per concludersi il 1 gennaio 2025 coinvolgendo Piazza Plebiscito, Lungomare Caracciolo con Piazza Vittoria e Rotonda Diaz, Piazza Municipio e poi anche Ponticelli con il PalaVesuvio.

Un buon inizio al 2025 che vedrà Napoli al centro del mondo perché sarà celebrato il compleanno di Partenope, 2.500 anni dalla sua nascita, per l’anno del Giubileo e ci saranno anche omaggi per i 10 anni dalla morte di Pino Daniele.

Il programma dei 4 giorni di festa per la fine del 2024 e l’inizio del 2025

Domenica 29 dicembre 2024 – PalaVesuvio di Ponticelli – “Napoli canta contro la malaciorta” due show da non perdere

20,30 – Si comincia con “ Napoli Canta. La musica napoletana tra radici e futuro ”, che coglie l’occasione di due importanti anniversari musicali –i 90 anni dalla morte di Salvatore Di Giacomo e i 25 dalla morte di Fabrizio De André– per affrontare un viaggio nella canzone napoletana. Paolo Del Vecchio e Ernesto Nobili proporranno al pubblico sei brani della tradizione napoletana (di Libero Bovio, Raffaele Viviani e Salvatore Di Giacomo) e sei brani di De André tradotti in napoletano da Gianni Del Vecchio. Tra gli artisti che parteciperanno alla kermesse ci sono Arisa, Enzo Gragnaniello, Walter Ricci, Maldestro, Roberto Colella (La Maschera), Francesco Di Bella, Barbara Buonaiuto, Flo, Irene Scarpato (Suonno D’Ajere) e Dario Sansone (Foja).

22.30 – i festeggiamenti per i 50 anni di carriera dei 'E Zezi gruppo operaio, la storia in musica delle lotte per i diritti dei lavoratori. La festa vedrà, oltre alla formazione al completo di 'E Zezi con tutte le voci e le anime del passato, anche tanti ospiti: il grande maestro Peppe Barra, il rapper-poeta Luca Zulù Persico (99Posse), il sassofonista Riccardo Veno, Pietra Montecorvino, i Bisca e l'antropologo Ettore Castagna. Il Capodanno a Ponticelli è organizzato da CMN Produzioni e da Futura Dischi in collaborazione con l'associazione Giano Bifronte.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti, con apertura cancelli alle ore 19:00.

Sarà possibile usufruire delle aree parcheggio presenti in Via Dorando Pietri, Via Argine, Via Califano e Via Malibran.

Lunedì 30 dicembre – la piazza al Plebiscito – “Giovani promesse di Città della Musica”

19,00 – sul palco di Piazza Plebiscito contest masterclass “Giovani promesse di Città della Musica” (alle 19.00) con Geolier e Luchè in veste di giudici : il vincitore realizzerà un videoclip musicale e un brano su un beat dell’artista multiplatino Yung Snapp. I giovani rapper emergenti vincitori e selezionati si esibiranno sul palco di Piazza Plebiscito.

Seguirà – Live Show sul Beat e sul Rap presentato da Gianni Simioli con Ernia, SLF, Frezza, Coco, Enzo Dong

Martedì 31 dicembre – grande show di Piazza Plebiscito dedicato a Pino Daniele e poi Lungomare Caracciolo con Rotonda Diaz e Piazza Vittoria

20,30 – inizio della lunga kermesse in Piazza Plebiscito con 5 ore di spettacolo – apertura con un contest, il Contest Young , che regalerà l’ambito palco a 10 artisti emergenti della nuovissima scena musicale di Napoli e della Campania.

– inizio della lunga kermesse con 5 ore di spettacolo – apertura con un contest, il , che regalerà l’ambito palco a 10 artisti emergenti della nuovissima scena musicale di Napoli e della Campania. Si prosegue con il grande e atteso show di Piazza Plebiscito del 31 dicembre dedicato a Pino Daniele, curato nella produzione da Pino Oliva e nella direzione artistica da Gianni Simioli, accoglierà i napoletani e i sempre più numerosi turisti in arrivo in città con un’edizione davvero straordinaria e con un cast meraviglioso: Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Raiz, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, Ditelo Voi, Gigi Soriani.

Dalle 22.00 – si anima anche il Lungomare Caracciolo con Rotonda Diaz e Piazza Vittoria, dove ci sarà il "Bit Fest – Back in town", una lunga maratona di club music tra elettronica, dance, funk e pop, con le guest internazionali Deborah De Luca e Riva Starr e con set che vedranno in consolle i dj Marco Corvino, Danilo De Santo e Ellynora, oltre al dj vincitore del contest. Attraverso il contest verrà premiato, con un'attrezzatura completa e un corso di formazione professionale, anche un giovane talento che proviene da un contesto socio-culturale svantaggiato.

Mercoledì 1 gennaio 2025 – concerto in piazza Municipio e Bit fest a Piazza Vittoria

dalle 12.00 alle 13.00 in Piazza Municipio con il concerto del coro That’s Napoli Live Show che porterà sul palco 16 voci (soprani, mezzosoprani e tenori) e 7 musicisti, che proporranno coinvolgenti mash up tra grandi classici della canzone napoletana e hit internazionali con “Tammurriata Nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “’O surdato innamorato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road Jack!” di Ray Charles, “’O Sarracino” e “I will survive” di Gloria Gaynor, “Reginella”, “I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna rossa” e “Mas que nada” di Sergio Mendes.

Dalle 17.00 a mezzanotte a Piazza Vittoria – Il "Bit Fest – Back in town" continua il 1 gennaio a Piazza Vittoria anche una maratona live con i Ragazzi di CIOÈ, Brugnano, Jovine, Tartaglia, Balbucea, Simona Boo, Sabba, Greg Rega, Tony Esposito. Gli artisti si esibiranno con una baking band straordinaria composta dai musicisti 99 Posse Massimo Jovine, Antonio Esposito e Giuseppe Spinelli, a cui si aggiungono Enrico Sforza e Dario Spinelli. A presentare i live sarà Davide Scafa (Radio Marte).

