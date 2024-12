La Serie TV “Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso” su Rai 1: il finale di stagione nel weekend

La nuova serie sulle “avventure” dell’avvocato Vincenzo Malinconico, interpretato con bravura e simpatia da Massimiliano Gallo, e girato a Salerno termina con due puntate, la 3 e la 4 a distanza di 1 giorno.

Domenica 15 e lunedì 16 dicembre 2024, in prima serata su RAI 1 verranno trasmesse la 3 e la 4 puntata della seconda stagione della bella fiction della RAI, “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” ambientata a Salerno. Grande successo anche di questa seconda serie grazie alla bravura e simpatia di Massimiliano Gallo e anche della nuova regia di Luca Miniero, il regista napoletano, del quartiere Arenella, che ha diretto belle serie televisive come Le indagini di Lolita Lobosco e film come Benvenuti al Sud.

La serie Tv di Vincenzo Malinconico è tratta dai libri dello scrittore napoletano Diego De Silva e la seconda stagione della fiction si ispira ai romanzi I valori che contano, Sono felice, dove ho sbagliato? e dal racconto Patrocinio gratuito, tutti pubblicati da Einaudi.

Grandi attori per la fortunata serie TV girata a Salerno

Massimiliano Gallo è sempre Vincenzo Malinconico il protagonista e poi ci sono anche la brava Teresa Saponangelo che interpreta Nives, l’ex moglie e c’è anche il simpaticissimo Francesco Di Leva, che è Tricarico.

La seconda stagione di Vincenzo Malinconico è stata organizzata dalla RAI in quattro episodi da 100 minuti ciascuno e ci presenta le nuove avventure dell’avvocato civilista interpretato da Massimiliano Gallo sempre tra la confusa situazione familiare e le contraddizioni della legge e sempre con la bella città di Salerno che fa da sfondo. In tutte le puntate potremo ammirare le bellezze e le atmosfere di Salerno e dei suoi dintorni che fungono da contorno alle avventure di Malinconico.

Le anticipazioni delle ultime due puntate la 3 e la 4

La serie è stata divisa in 4 puntate: l’episodio 1 è andato in onda domenica 1° dicembre mentre l’episodio 2 domenica 8 dicembre. Le ultime due puntate saranno trasmesse in prima serata la 3 domenica 15 e la 4 lunedì 16 dicembre 2024 sempre su Rai 1.

La vita dell’Avvocato Malinconico è sempre un turbine che lo delude ma lui l’affronta con filosofia e con un senso di impotenza verso le situazioni che si presentano. Ma qualcosa si muove e va a lavorare nello studio importante del suo amico e conosce una nuova donna, Clelia, una giornalista decisa con cui prima si scontra e poi si allea e per cui inizia a provare qualcosa. Vincenzo è sempre più coinvolto nella morte di Venere, la giovane prostituta che era vittima di un’estorsione e che voleva lasciare quella vita ma che poi è stata trovata morta. ma la ragazza verrà trovata morta e l’evento farà da sfondo alle varie puntate. La verità viene fuori a poco alla volta dalle indagini di Malinconico che viene aiutato da Clelia e dimostreranno che non è morta per overdose ma è stata assassinata,

Dopo il ritorno a casa sua della figlia Vincenzo Malinconico viene chiamato ad occuparsi anche del figlio maschio che verrà accusato di omicidio e che rischia di finire in carcere. Il figlio Alfredo, detto Alf, ha una passione per girare documentari e per questo si avvina ad un santone di una strana setta. Ma purtroppo il santone verrà trovato morto e sarà proprio Alf, che doveva intervistarlo, a trovarlo privo di vita. Il ragazzo però si mostra molto reticente a parlare e collaborare con le forze dell’ordine e dopo si scoprirà che sulla scena del crimine ha visto Fareed, la sua prima ragazza e non parla per timore che sia coinvolta. Ma Vincenzo Malinconico troverà la soluzione per salvare il figlio e anche per il caso di Venere aiutato da Clelia la giornalista a cui si avvina sempre di più.

Volendo si possono anche rivedere in replica gli episodi su RaiPlay la piattaforma di streaming gratuita della Rai dove sono disponibili sempre le migliori programmazioni della Rai.

