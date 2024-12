Ph Facebook Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano

Dal 3 al 29 dicembre 2024 si terrà a Napoli la 24° edizione del Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano a cura dell’Associazione Domenico Scarlatti che avrà come tema “Napoli e l’Europa: La Scuola Musicale Napoletana nelle Corti Europee”. Un grande evento riconosciuta dal Ministero alla Cultura tra i Festival Nazionali e molto considerata anche nel panorama dei festival internazionali.

Una bellissima rassegna con in programma ben 12 concerti in 8 luoghi stupendi nel cuore antico della città come la Cappella del Tesoro di San Gennaro, la Chiesa Barocca di Donnalbina, la Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto e la Basilica di San Giovanni Maggiore. Tutti concerti da non perdere a prezzi eccezionali, con biglietti da 10 euro intero e 5 euro under 18 e over 60.

Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano – Programma 2024

Martedì 3 dicembre ore 19.30 – Cappella Del Tesoro Di San Gennaro Duomo di Napoli – SCARLATTI & BACH in scena l’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani con Alessio Venier direttore e Angelo Trancone clavicembalo.

Venerdì 6 dicembre ore 20,30 – Chiesa Barocca di Donnalbina – PERGOLESI & LULLY con il soprano Raffaella Ambrosino, baritono Carmine Monaco D’Ambrosia, Angelo Trancone – clavicembalo, danzatore Flavio Altieri e l’Orchestra da Camera di Napoli direttore Enzo Amato

sabato 7 dicembre ore 19,30 – Chiesa Barocca di Donnalbina – SPAGNA NAPOLETANA con Ensemble Plaerdemavida e Paloma Chiner soprano, Pablo-García Berlanga pianoforte Jorge Fanjul violoncello

domenica 8 dicembre ore 20,30 – chiesa Barocca di Donnalbina – CARULLI & SOR con Maria Grazia Castello chitarra.

venerdì 13 dicembre ore 20,30 – Chiesa dell’Immacolata a Capodichino – MESSA SOLENNE IN RE MAGGIORE PER SOLI CORO E ORCHESTRA DI NICCOLÒ JOMMELLI nel 250º anniversario della morte di Niccolò Jommelli con il soprano Raffaella Ambrosino, contraltista Antonello Dorigo, tenore Roberto Manuel Zangari, basso Luigi Cirillo, Coro Axis Mundi, Orchestra da Camera di Napoli direttore Enzo Amato.

Sabato 14 dicembre ore 20,30 – Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto – LA FABBRICA DEGLI ANGELI SENZA TEMPO, drammaturgia Mario Brancaccio, coreografia e regia Aurelio Gatti con Lucia Cinquegrana, Rosa Merlino, Paola Saribas e Mario Brancaccio.

Domenica 15 dicembre ore 20,30 – Chiesa Barocca di Donnalbina – PAISIELLO & MOZART con Simone El Ou?r Pierini pianoforte.

giovedì 19 dicembre – Basilica di San Giovanni Maggiore – L’ELOGIO DELL’ESTRO E DEL SOLE, Musiche di Enzo Amato, coreografia Aurelio Gatti, testo Mario Brancaccio

venerdì 20 dicembre ore 20,30 – Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto – DURANTE & SOLER con Angelo Trancone clavicembalo.

domenica 22 dicembre ore – Chiesa Barocca di Donnalbina – TARANTELLA & TARANTELLE di Carlo Faiello, Tarantella in forma di Rosa

sabato 28 dicembre ore 20,30 – Chiesa Barocca di Donnalbina – IL TRIONFO DI CLELIA di Niccolò Jommelli nel 250º anniversario della morte di Niccolò Jommelli con Raffaella Ambrosino, Francesco Malapena, Elena Memoli, Andrea Ambrosino, Federica D’Antonino e il Coro Domenico Scarlatti, Orchestra da Camera di Napoli, direttore Enzo Amato

domenica 29 dicembre ore 20,30 – Chiesa Barocca di Donnalbina – PORPORA & HAENDEL Zamuner & Zamuner Emilia Zamuner voce e Paolo Zamuner pianoforte.

Biglietti: 10 euro intero e 5 euro under 18 e over 60

