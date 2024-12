“Mettici la mano” di Maurizio De Giovanni con Antonio Milo al Teatro Sannazaro di Napoli

Ph Anna Camerlingo

Ritorna la bella commedia di Maurizio De Giovanni con protagonisti Il Brigadiere Maione e Bambinella. Due bravissimi attori e un magnifico scrittore, tutti napoletani, ci faranno rivivere dal vivo sul palco del teatro di Chiaia una storia “alla De Giovanni”, sullo stile di quelle del “Commissario Ricciardi”, con le musiche originali di Marco Zurzolo

Da venerdì 6 a domenica 15 dicembre 2024 al teatro Sannazaro di Napoli ci sarà la bella commedia di Maurizio De Giovanni con il “Brigadiere Maione” e “Bambinella” i due bravi attori della fiction televisiva “Il commissario Ricciardi”. Parliamo dei bravissimi Antonio Milo e Adriano Falivene, che nella bella serie televisiva del “Commissario” interpretavano i famosi personaggi del Brigadiere Maione e del suo confidente, Bambinella.

“Mettici la mano” è una bella commedia che vede la regia di Alessandro D’Alatri, lo stesso regista dei “Il commissario Ricciardi” e della 2^ serie dei “Bastardi di Pizzofalcone”, che ci porta sul palco del Sannazzaro Antonio Milo e Adriano Falivene che saranno assieme alla brava Elisabetta Mirra per questo nuovo e testo scritto sempre da de Giovanni.

Un bel lavoro dello scrittore napoletano con anche musiche “napoletane” di Marco Zurzolo

Due bravissimi attori e un magnifico scrittore, tutti napoletani, con le musiche sempre “napoletane” di Marco Zurzolo, ci faranno rivivere dal vivo sul palco del Teatro Sannazaro una storia “alla De Giovanni” sullo stile di quelle del “Commissario”. Il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella li troviamo nel 1943 in una Napoli devastata dagli allarmi e dai bombardamenti e logorata da anni di guerra ma sempre con la sua carica di umanità e di amore per la vita.

La vicenda si svolge in un rifugio sotterraneo, tra il fragore delle bombe e l’incombenza della possibile morte, e vede dialogare tra loro Bambinella, il Brigadiere Maione e Melina, una donna che Maione ha arrestato, per aver ucciso un Marchese suo datore di lavoro. Un dialogo serrato tra i tre occupanti, alla presenza di una statua della Madonna, per capire cosa è realmente accaduto nel palazzo del Marchese di Roccafusca.

Brava anche Elisabetta Mirra nel ruolo di Melina, una donna forte che rappresenta benissimo il sacrificio femminile di quella terribile epoca. Le musiche originali sono di Marco Zurzolo per una commedia da non perdere.

Mettici la mano: prezzi, orari e date

Quando: Dal 6 al 15 dicembre 2024

Dal 6 al 15 dicembre 2024 Dove: Teatro Sannazaro Via Chiaia 147 Napoli

Teatro Sannazaro Via Chiaia 147 Napoli Prezzo biglietto: Da 25 a 30 + commissioni e online con VivaTicket

Contatti e informazioni: Teatro Sannazaro Via Chiaia 147 Napoli 081411723

