Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 28 novembre al 1 dicembre 2024

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend.

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 28 novembre al 1 dicembre 2024 . Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete varie sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali concerti e spettacoli, le visite guidate e i luoghi da conoscere, i grandi concerti e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania

Gli eventi da non perdere in questo weekend

Gli eventi nel Weekend dal 21 al 24 novembre 2024

Spettacoli e concerti nel weekend vicino Napoli e in Campania

Campania Teatro Festival 2024: la 17^ edizione tra Napoli e altre città della Campania

Si terrà dal 21 settembre a metà dicembre 2024 la diciassettesima edizione del Campania Teatro Festival 2024 che quest’anno propone 40 spettacoli, tra cui otto internazionali, per un totale di 116 repliche, inclusi concerti, laboratori e progetti speciali. Ticket da 5 a 10 euro. Campania Teatro Festival

Jazz & Baccalà: ottimo cibo e concerti di Jazz al Teatro Summarte

Dal 16 novembre 2024 al 24 gennaio 2025 ritorna la rassegna Jazz & Baccalà al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, con tanti concerti abbinati, per chi vuole, ad ottimi piatti di baccalà. Una rassegna particolare che presenta una magica unione tra musica e gusto per regalare un’esperienza unica ai partecipanti. Previsti 4 concerti con grandi esponenti del jazz. Jazz & Baccalà:

Grande concerto di Fiorella Mannoia ad Avellino

mercoledì, 04/12/2024 alle ore 21 al Teatro Gesualdo ritorna in Campania il grande concerto di Fiorella Mannoia accompagnata da un’orchestra sinfonica . Fiorella Mannoia ad Avellino

Sagre, feste e mercatini natalizi nel weekend in Campania

Mercatini di Natale 2024 nel Palazzo Mediceo di Ottaviano

Da sabato 30 novembre a domenica 22 dicembre 2024 la magia dei mercatini di Natale arriva anche ad Ottaviano, nello splendido Palazzo Mediceo con un evento organizzato dal Comune di Ottaviano in collaborazione con associazioni del territorio. I Mercatini di Natale al Palazzo Mediceo si terranno nella splendida e storica struttura del “Castello” simbolo di cultura e legalità di Ottaviano e ci saranno per tutto il periodo tante “casette” con prodotti di artigianato, prodotti tipici del territorio, prodotti natalizi e bontà gastronomiche della zona. Mercatini di Natale a Ottaviano

Castagne e Novello, e non solo, nel borgo di Squille a Castel Campagnano (CE)

A Squille, un piccolo borgo vicino a Castel Campagnano, in provincia di Caserta, si terrà Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre 2024, dalle 19, la bella Sagra di Castagne e Novello con anche tanto buon cibo della zona come gli arrosticini e piatti tipici della tradizione accompagnati dagli ottimi vini della zona e dal buon novello. Castagne e Novello a Squille

Panettone d’artista. A Salerno un grande evento per il buon dolce artigianale

Dal 30 novembre al 1° dicembre 2024 presso la bellissima Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno si terrà “Panettone d’artista”, la grande festa dell’ottimo dolce natalizio dove si potranno degustare ed acquistare i migliori panettoni artigianali creati dai pasticceri di tutto il Sud Italia e non solo. Panettone d’artista a Salerno

Pranzo sul Mare e Mercatini di Natale alle Terrazze Pietrarsa

Durante le festività natalizie, il Museo di Pietrarsa accoglie i tradizionali Mercatini di Natale. Tra le attrazioni imperdibili ci sarà il Bistrot e la Pizzeria delle Terrazze Pietrarsa, aperto dal 30 novembre al 6 gennaio 2025 ogni giorno di apertura dei Mercatini, dalle ore 12 alle 17. Pranzo a Pietrarsa

ChristmasLand a Licola ad AcquaFlash per un Natale Favoloso a ingresso gratuito

Dal 7 dicembre a AcquaFlash, la festa di Natale di ChristmasLand fino al 6 Gennaio Per i visitatori un mondo incantato tra luci, giostre, mercatini e spettacoli a ingresso gratuito. Anche la grande pista di pattinaggio di circa mille metri quadrati all’aperto. ChristmasLand a Licola da AcquaFlash

“Sotto una Buona Stella”: mercatini di Natale e street food a Sant’Agata De’ Goti

Dal 30 novembre al 22 dicembre 2024, ogni venerdì, sabato e domenica, l’incantevole borgo di Sant’Agata De’ Goti si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, con luci scintillanti che illumineranno i vicoli e le casette in legno che accoglieranno i visitatori con tante bontà locali e buon artigianato tradizionale. Previsti anche Artisti di strada, Concerti dal vivo, Street food, Spettacoli per bambini, La magia della neve, Presidio Slow Food, Visite guidate e tanto altro. “Sotto una Buona Stella”

Cantine Aperte a Natale nel Parco di Villa Favorita ad Ercolano

Domenica 1 dicembre 2024 dalle ore 11 alle 21 ben 21 Cantine e Aziende vinicole della Campania aderenti al MOVIMENTO TURISMO DEL VINO CAMPANIA parteciperanno all’evento Cantine Aperte a Natale nel Parco di Villa Favorita ad Ercolano una delle bellissime Ville del Miglio d’Oro. Durante l’evento previste anche degustazioni della Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Cantine Aperte a Natale

La 40^ Sagra del Fagiolo Bianco di Controne 2024

Due weekend quest’anno per la 40° edizione della Sagra del Fagiolo di Controne, che si terrà anche Sabato 30 e domenica 1 Dicembre a Controne, in provincia di Salerno. Alla sagra i piatti tipici della zona preparati con il bianco di Controne e conditi con olio extra vergine di oliva ottenuto da coltivazioni autoctone Sagra del Fagiolo Bianco

Borgo Natale 2024: i mercatini natalizi nel borgo medioevale di Casertavecchia

In tutti i weekend dal 23/24 Novembre, 30 Novembre e 1 Dicembre 7/8 Dicembre e 14/15 dicembre 2024 dalle ore 11 alle 21 si terrà l’evento “Borgo Natale” che propone i Mercatini di Natale nel piccolo borgo medievale di Casertavecchia tra i vicoletti e i portoni delle case del borgo. Previsto anche un ricco percorso enogastronomico ed animazione e spettacoli. Un evento che viene proposto dalla Proloco Casertantica, e che porta tanta allegria e tanti visitatori per più giorni con vivaci mercatini natalizi di artigianato locale tra le stradine medioevali dell’antico paesino di origine longobarda. Borgo Natale 2024

Il borgo di Babbo Natale a Meta di Sorrento: Natale in costiera sorrentina

Ritorna, anche quest’anno, in costiera sorrentina “Il Borgo Di Babbo Natale” l’evento natalizio che si svolgerà nella splendida cornice del borgo di Casa Starita a Meta di Sorrento (Na). Ben 1 Km di sorprese dal 24 novembre e in ogni weekend fino al 26 dicembre con un percorso ricco emozioni. Una bella e suggestiva scenografia natalizia ci consentirà di attraversare un caratteristico Villaggio di Babbo Natale sulle colline di Meta di Sorrento dove i bambini veri protagonisti ma dove gli adulti vogliono tornare, Ci saranno il villaggio degli elfi, il Coniglio pasquale, il Grinch e Scrooge, Elsa e Olaf, la befana, la casa di Babbo Natale, la fabbrica dei giocattoli, la pasticceria di Natale e tanto altro. Ingresso adulti 3 euro bambini gratis Il borgo di Babbo Natale a Meta

Natale 2024 a Sorrento con attrazioni, luminarie e Eventi di M’illumino d’Inverno: programma

Anche quest’anno ritorna “M’illumino d’Inverno” il grande programma di eventi e manifestazioni natalizie a Sorrento. Previsti oltre 100 eventi, dal 23 novembre 2024 al 19 gennaio 2025, tra concerti, eventi, spettacoli per bambini, mercatini e molto altro. Natale 2024 a Sorrento

“The Magic of Christmas” a Gesualdo, uno dei Borghi più belli d’Italia

Lo spendido Castello di Gesualdo ospiterà, da Sabato 16 Novembre a Giovedì 26 Dicembre 2024 , “The Magic of Christmas” trasformandosi in un incantevole villaggio natalizio con mercatini, mostre, spettacoli, food, artigianato ed intrattenimento. Non mancheranno le luci d’artista che renderanno magica e suggestiva la visita al Castello e al centro storico di Gesualdo, che è stato riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia. “ The Magic of Christmas” a Gesualdo

Christmas Dreams: il Villaggio di Natale al Vulcano Buono

Al Vulcano Buono, fino al 6 gennaio 2025, la seconda edizione di Christmas Dreams una grande festa tra luci scintillanti, mercatini, spettacoli gratuiti, simpatiche mascotte e la fantastica ruota panoramica di ben 50 metri di altezza e poi una grande pista di pattinaggio di 400 metri quadri e tante caratteristiche casette di Natale, con prodotti artigianali e prelibatezze da assaporare e Babbo Natale Experience: una grande attrazione con le Stanze speciali di Babbo Natale. Villaggio di Natale al Vulcano Buono

I Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere: Natale al Castello 2024

Da sabato 9 novembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 ci saranno i Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere, nel cuore dei Monti Lattari. Nello splendido castello ci sarà un grande mercatino natalizio, con prodotti di artigianato artistico, che sarà ospitato nelle tipiche casette in legno. In particolare il Castello sarà aperto fino all’Epifania in tutti i weekend, ogni sabato e domenica. Natale al Castello

Ritornano i mercatini di Natale nel Castello di Limatola con Cadeaux al Castello 2024

Per i weekend dall’8 al 10 e dal 15 al 17 novembre 2024 e poi ininterrottamente, dal 22 novembre al 15 dicembre 2024 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la 15 edizione “Cadeaux al Castello” 2024. Da ben quindici anni “Cadeaux al Castello” non propone un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento ma vicinissimo al Volturno e alla provincia di Caserta. Cadeaux al Castello

Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia

Ritornano i Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia nel beneventano: in tanti weekend oltre a stand natalizi anche prodotti artigianali e gastronomici di alta qualità, del territorio. E poi Santa Claus con i suoi elfi, l’area dedicata a The Magic School of Hogwarts e, tutti i pomeriggi, lo spettacolare evento dell’“Assedio al Castello”. Non mancheranno le visite guidate al borgo di Apice Vecchia, definita “La Pompei del 900”. Un’esperienza indimenticabile, immersi in un’atmosfera da sogno che farà brillare gli occhi di grandi e piccini. Le date Novembre 2024 – 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 – Dicembre 2024 – 1, 7, 8, 14, 15 . Orari e info sul nostro post Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

Visite guidate ed Eventi da non perdere in Campania

Domenica al Museo: scopri i Musei Gratis il 1° dicembre 2024 in Campania

Domenica 1 dicembre ci sarà l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei italiani e nei parchi archeologici statali per la “Domenica al Museo”. Musei Gratis

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express alla scoperta della verde Irpinia

Tutte le domeniche di novembre 2024 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Partenza da Avellino Irpinia Express

Futuro Remoto, il grande festival della scienza in tutta la Campania

Torna, anche quest’anno, dal 18 Ottobre al 6 Dicembre 2024 l’imperdibile appuntamento con Futuro Remoto, il primo Festival italiano dedicato alla divulgazione scientifica. Futuro Remoto si terrà sia a Napoli che in tutti gli altri capoluoghi di provincia campani. Futuro Remoto

Tavolo con vista sul Golfo di Napoli: le Terrazze Pietrarsa aprono a pranzo nel weekend

La Pizzeria e il Bistrot delle Terrazze Pietrarsa, saranno aperti anche a pranzo, dalle 12:00 alle 15:00, durante i fine settimana. Un’iniziativa pensata per arricchire la visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per consentire ai visitatori di godere non solo del patrimonio storico-culturale del museo, ma anche di una pausa pranzo con vista sul Golfo di Napoli. Tavolo con vista sul Golfo di Napoli

I prossimi grandi concerti da non perdere in Campania

Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Sarà in concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons che suoneranno dal vivo nella nostra città il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. E saranno solo due le date per il tour 2025 di Imagine Dragons in Italia, una a Padova e una a Napoli Imagine Dragons in concerto a Napoli

Le mostre e i luoghi da non perdere vicino Napoli e in Campania

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Salerno

Il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro – il ponte tibetano di Laviano

Nel parco archeologico di Velia scoperte le armi della prima battaglia navale della storia –Parco di Velia

Provincia di Caserta

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli – Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli – Nuova ala della Reggia

Provincia di Avellino

Gesualdo in Irpinia è tra i borghi più belli d’Italia Visite guidate contattando la Pro-loco. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Visite guidate contattando la Pro-loco. Monteverde in Irpinia è il borgo più bello della Campania per la RAI. Monteverde è il borgo più bello

per la RAI. Summonte, in Irpinia, è tra i Borghi più Belli d’Italia, La piccola cittadina irpina di Summonte, vicino Avellino ed arroccata sul Partenio è tra iborghi più belli d’Italia.

