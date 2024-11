Fiera del Vintage a San Marco Evangelista (CE): antiquariato, collezionismo, giocattoli e modernariato

© Foto di Jon Tyson su Unsplash

A San Marco Evangelista, a Caserta Sud, ritorna la Fiera del Vintage con zone dedicate all’antiquariato, artigianato, collezionismo, giocattoli, libri modernariato, vinili e anche all’abbigliamento vintage

Si terrà da Sabato 16 a Domenica 17 Novembre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista a Caserta Sud, una nuova edizione della Fiera del Vintage, con ampi spazi dedicati all’Antiquariato e al Fashion Vintage.

Una bella fiera che si svolge da tempo e che ospita stavolta oltre 350 espositori in un’area al coperto di ben 8.000 mq di esposizione suddivisa in 20 aree tematiche e con un’ampia area food. Spazio esterno per 2.000 posti auto ed anche un Deejay Set.

Non mancherà un’area dedicata al Fashion Vintage, una zona riservata all’abbigliamento vintage tutta dedicata ai capi d’annata che ritornano di moda calcando le passerelle più importanti del mondo.

La Fiera del Vintage e dell’Antiquariato

Alla Fiera del Vintage ci saranno varie aree tematiche dedicate all’antiquariato e poi abbigliamento, artigianato, collezionismo, giocattoli, libri modernariato, vinili e tante altre proposte con la presenza di oltre 350 espositori.

La Fiera del Vintage e Salone dell’Antiquariato è un appuntamento che riscuote sempre un grande successo di pubblico, grazie soprattutto alla qualità degli espositori che portano in fiera, oggetti di grande fascino.

Maggiori informazioni – Fiera del Vintage

La Fiera del Vintage Caserta è al coperto e si terrà A1Expò di San Marco Evangelista uscita Caserta Sud

è al coperto e si terrà A1Expò di San Marco Evangelista uscita Caserta Sud Apertura : Sabato 16 a Domenica 17 Novembre dalle 10:00 alle 20:00.

: Sabato 16 a Domenica 17 Novembre dalle 10:00 alle 20:00. Ingresso alla Fiera 3,50 euro a persona – parcheggio interno 3,00 euro per intera giornata. Consentito l’accesso agli animali.

3,50 euro a persona – parcheggio interno 3,00 euro per intera giornata. Consentito l’accesso agli animali. Maggiori Informazioni Info 0823.1766542 – 3511763590 wp – Fiera del Vintage

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.