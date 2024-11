Natale Piccirill a Sirignano nell’avellinese dove il Natale si festeggia due volte

Foto di Richard Stachmann su Unsplash

Una bella festa popolare “Natale Piccirill” che vuole essere un omaggio alle tradizioni gastronomiche e popolari di Sirignano, con un ricco programma di eventi, tanti piatti tipici della tradizione natalizia, ma anche mercatini di Natale e artigianali e tutte le sere concerti serali.

Anche quest’anno dal 15 al 17 novembre 2024 si svolgerà nel centro storico di Sirignano, in provincia di Avellino, la XV Edizione di “Natale Piccirill”. Organizzato da anni dalla Pro Loco Sant’Andrea di Sirignano nel centro storico l’evento richiama molti visitatori per la sua grande festa con mercatini di Natale, degustazioni di piatti della tradizione e balli popolari.

E quest’anno ci saranno anche due aree riservate ai mercatini artigianali: una in piazza Principessa Rosa e un’altra nella piazzetta Barbati.

A Sirignano il Natale si festeggia due volte

La festa è un pò un Natale anticipato e segue una tradizione nata ad inizio del secolo scorso, quando un sacerdote, nel preparare la festa di Sant’Andrea, regalò confezioni di alici fresche alle famiglie più povere per consentire anche a loro di far festa. Un gesto che fu interpretato come un regalo di Natale ma in anticipo e da allora a Sirignano si festeggia, oltre al Natale anche il Natale piccirill.

Ed anche quest’anno nel centro storico del paese ci saranno tanti buoni piatti della tradizione e prodotti tipici come linguine con noci e alici, polenta con fagioli, alici e baccalà fritto, Pizza di “raurinio” (farina di mais), zuppa di fagioli con tocchetti, caldarroste, dolci, vin cotto e l’immancabile caciocavallo impiccato sulla brace. Non mancheranno balli e canti della tradizione come tammurriate, tarantelle, quadriglie e nenie natalizie intorno ai falò.

Da non perdere gli spettacoli serali con venerdì 15 novembre – La posteggia napoletana, sabato 16 novembre Angelo e la sua Napoli e domenica 17 novembre Bottarde Tarumbù

Maggiori informazioni Pro Loco di Sant’Andrea.

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.