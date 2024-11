Sapori d’Autunno: la Sagra del Fusillo cilentano a Fellitto

Ph Facebook Sagra del Fusillo Fellitese

Tre giorni di festa nel centro storico della cittadina cilentana con un percorso di bontà e delizie da gustare e da bere tra vino paesano e piatti tipici della tradizione cilentana

Una bella sagra autunnale in Cilento nei giorni 8,9 e 10 novembre 2024 per le antiche strade del borgo di Fellitto, per la festa del Fusillo di Felitto nella sua versione autunnale (special edition con funghi e salsiccia) e nella sua variante classica.

Una festa in versione autunnale della famosa Sagra del Fusillo Felittese di cui vi abbiamo parlato più volte e che si svolge all’inizio di Agosto a Fellitto fin dal 1976:

Anche per Sapori d’Autunno il vero protagonista dei 3 giorni di festa sarà il buon fusillo di Felitto che ci verrà stavolta presentato nella variante che si adatta alla stagione, sempre di ottima pasta all’uovo fatta a mano ma stavolta servito in una versione “special” con funghi e salsiccia ma anche nella sua variante classica

La grande festa dei buoni sapori cilentani nel centro storico di Fellitto

Sapori d’Autunno animerà per tre giorni il centro storico della cittadina cilentana, a cominciare dalla sera di venerdì 8 novembre con l’apertura degli stand saranno aperti e poi si continua fino a domenica sera sempre con un percorso di bontà e delizie da gustare e da bere tra la storia dell’antica città cilentana.

Gli orari saranno i seguenti:

venerdì 08 novembre a cena dalle 19:00;

sabato 09 novembre a pranzo dalle 12:00 e a cena dalle 19:00

domenica 10 novembre a pranzo dalle 12:00 e a cena dalle 19:00.

Non mancheranno, tra le vie del borgo, vino paesano, piatti tipici della tradizione cilentana, e musica popolare in particolare nelle serate di festa. Anche per questa edizione di Sapori d’Autunno nel centro storico si troverà un ricco percorso enogastronomico. L’evento si terrà a via Roma nel centro storico di Felitto.

