Il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino” a San Marco di Castellabate

Ritorna in Cilento una bella festa di 3 giorni che consente, da anni, di vivere San Marco di Castellabate in autunno ed apprezzare, anche nel periodo non balneare, le bellezze del Cilento e di questa bella cittadina

Ritorna nei giorni di Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Novembre 2024 a San Marco di Castellabate, al Rione Rocchetta, il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”.

Una bella festa-sagra ed un bel momento per festeggiare tutti assieme il periodo autunnale nel rione “Rocchetta” e in tutti suoi vicoli che verranno addobbati per l’occasione da circa 500 coloratissimi ombrelli. La festa è organizzata dall’Associazione Vivi San Marco che, in tutti i caratteristici vicoli del Rione, proporrà attività diverse in ricordo delle vecchie tradizioni familiari, come l’antica sartoria, la lavanderia e così via. Non mancheranno anche riferimenti alla festività di San Martino con varie proposte per assaggiare le classiche Zeppole e il buon Vino.

La festa si svolgerà di sera, a partire dalle 18 nei giorni di venerdì e sabato mentre, domenica 10 novembre si inizia già dall’ora di pranzo, con il turno aggiuntivo dalle 12 alle 16 per poi proseguire dalle 18 fino a notte.

Buon cibo cilentano ed anche buona musica a San Marco di Castellabate

Oltre alle Zeppole e al buon cibo cilentano, accompagnate dal Vino locale, durante le 3 serate non mancherà una vasta selezione musicale di vari generi che accontenterà tutti i partecipanti. In particolare:

venerdì 8 novembre ci sarànno Dj Astro, Vincenzo Romano,i Vandarko, Finaz & Nuto Andrea Rossi con "Alici come prima" e "Iporkvideo

sabato 9 novembre è la volta di Assummasound, Monaghan Duo, Gabriele Esposito e i Bevitori Longevi, e di nuovo "Iporkvideo

domenica 10 novembre, a pranzo dalle 12, Caffè d'autore e i Giovani Wannabe, tribute band dei Pinguini tattici nucleari, poi dalle 18 Dj Luca P, Roberto Colella, frontman 'La Maschera', e poi Fry Moneti & The Irish Spirit from Modena City Rambles.

La festa per tre sere animerà di nuovo il Rione Rocchetta a San Marco di Castellabate che potremo così scoprire in un’insolita versione autunnale.

Maggiori informazioni – Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”

