30esima Edizione della Festa della Mela Annurca a Valle di Maddaloni

© Napoli da Vivere

Nuove date per la 30 edizione della sagra della mela di Valle di Maddaloni con tre giorni di fetsa nel grazioso centro storico del borgo casertano. Una grande festa con anche tanta buona enogastronomia locale e tanti eventi per conoscere la zona

Si terrà nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre 2024 a Valle di Maddaloni, la 30esima edizione della Festa della Mela Annurca. Una nuova data per la grande festa già rinviata per il maltempo.

Una bella festa per l’ottimo frutto della zona che si svolge sempre nel particolare scenario di Valle di Maddaloni, vicino allo straordinario Acquedotto del Vanvitelli. La Festa della Mela è sempre una delle sagre più attese della zona del casertano ed è molto seguita anche dai napoletani.

Organizzata da 30 anni dalla Pro Loco di Valle di Maddaloni, la festa celebra uno dei frutti più rappresentativi della tradizione campana: la mela annurca, un prodotto tipico di eccellenza riconosciuto a livello nazionale. Infatti a marzo 2024, la Festa della Mela ha ricevuto presso il Senato della Repubblica il prestigioso marchio di “Sagra d’eccellenza“, per l’impegno della comunità locale e della Pro Loco nella promozione di prodotti tipici e nella conservazione delle tradizioni gastronomiche.

Una grande festa gastronomica e non solo a Valle di Maddaloni

Nei tre giorni di festa, il borgo di Valle di Maddaloni sarà pieno di stand gastronomici che offriranno una vasta gamma di prodotti a base di mela annurca ma non solo perché non mancheranno gli ottimi piatti tradizionali.

Ci saranno anche altri eventi per animare la festa tra spettacoli, intrattenimento e attività per grandi e piccoli con in ogni gruppi musicali e artisti di strada. Assieme alla sagra ritorna anche, la mattina di domenica 10 novembre 2024 il raduno di auto e moto d’epoca, con tantissime auto d’epoca che sfileranno per le vie del paese e poi parcheggeranno all’ingresso del paese così che i visitatori possano ammirarli e di pomeriggio gli Sbandieratori di Sessa Aurunca. Non mancheranno visite guidate all’Acquedotto Carolino, il maestoso acquedotto realizzato dal Vanvitelli e patrimonio UNESCO. il programma di dettaglio è il seguente:

Tutte e informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco Valle o sul sito ufficiale della Festa della Mela di Valle di Maddaloni. Telefono: 0823 336388

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.