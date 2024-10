40° edizione per la Sagra della Castagna a Sorbo Serpico vicino Avellino

© Napoli da Vivere

Grande festa nel caratteristico borgo irpino di Sorbo Serpico per la 40° edizione della sagra della Castagna. Previste tante ottime specialità irpine e tanto vino locale per una sagra che si tiene da 40 anni

Da Venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024 si terrà a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino la 40° edizione della Sagra della Castagna. Un evento molto atteso in tutto l’avellinese che ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 40 anni e che si tiene sempre nel cuore dell’autunno in questo piccolo borgo dell’Irpinia.

La sagra viene organizzata dal Comitato Festa Maria SS. della Neve, assieme ad associazioni locali e si svolgerà nel Centro Storico del caratteristico borgo di Sorbo Serpico tra profumi, sapori e colori.

Una cittadina antica che da 40 anni si trasforma completamente in questi giorni di festa con le caratteristiche strade del paese “invase” gioiosamente dagli odori delle buone specialità della tradizione culinaria irpina.

Una bella occasione per gustare le tradizioni culinarie dell’Irpina

Alla 40° edizione della Sagra della Castagna e Vino a Sorbo Serpico troveremo tante specialità irpine come maccaronara al sugo, zuppa di fagioli e castagne, braciole con peperoni, carne di maiale con patate e peperoni, tanta braceria e friggitoria e poi le tante specialità locali come il caciocavallo impiccato, le caldarroste, i dolci di castagne e tanto ottimo vino locale.

Tutti piatti della tradizione che vengono riproposti ogni anno in occasione della Sagra della Castagna e Vino di Sorbo Serpico. Non mancheranno gli ottimi vini locali oltre ai vari tipi di bibite. Durante la sagra le Chiese saranno aperte per la visita

Tutte le sere anche la buona musica a Sorbo Serpico

Venerdì 25 Ottobre -Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania A seguire Dj set con Anrì

Sabato 26 Ottobre – musicale folk itinerante, musica folk live con KHORAMMÁ a seguire dj set con Doctor Uva e Vocalist

Domenica 27 Ottobre – musica live con Deep Blues Band (musica conutry/blues) Dj set con Vinyl Gianpy

Maggiori Informazioni Sagra della Castagna e Vino di Sorbo Serpico.

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.