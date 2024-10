Il Treno delle mongolfiere: un Treno storico da Napoli a Fragneto Monforte per il Festival delle Mongolfiere

© Pagina Facebook di Festival Internazionale Mongolfiere Fragneto Monforte

Due giorni speciali con le corse del Sannio Express, un treno storico che collegherà Napoli Centrale con Fragneto Monforte (BN) in occasione della 36ª edizione de “Il Festival Internazionale delle Mongolfiere” che si svolgerà nella cittadina sannita

Venerdì 11, sabato 12 ottobre 2024 torna l’atteso appuntamento con il Treno delle Mongolfiere il Sannio Express, un treno storico che collega Napoli Centrale con Fragneto Monforte (BN) in occasione della 36ª edizione de “Il Festival Internazionale delle Mongolfiere” che si svolgerà nella cittadina sannita dall’11 al 13 ottobre. Il giorno 13 il treno non ci sarà per uno sciopero FS.

Il Treno delle Mongolfiere è il Sannio Express, un treno storico con Locomotiva Diesel ed elettrica con carrozze Corbellini degli anni ’50 e bagagliaio

Programma delle 2 giornate di viaggi

Venerdì 11 ottobre 2024 il treno partirà di pomeriggio è prevista alle ore 15,36 dalla stazione di Napoli Centrale, con fermate intermedie nelle stazioni di Aversa, Caserta, Benevento, Pietrelcina e arrivo a Fragneto alle ore 19. Partenza del viaggio di ritorno del treno storico di ritorno prevista alle ore 19,50 con arrivo a Napoli Centrale alle ore 22,57. Informazioni –

Sabato 12 ottobre 2024 il treno partirà è prevista alle ore 07,20 dalla stazione di Napoli Centrale, con arrivo alle ore 10,37 a Fragneto mentre il viaggio di ritorno è previsto alle 19,12 con arrivo a Napoli Centrale alle ore 22,20. Informazioni

Il prezzo del biglietto è di 9,90 euro a tratta (18,80 A/R)per gli adulti, i ragazzi la meta.

A Fragneto Monforte i partecipanti si troveranno nel Festival Internazionale delle Mongolfiere e provare l’esperienza di un suggestivo volo in mongolfiera. Al Festival non mancheranno spettacoli musicali, laboratori del gusto, gastronomia locale, esibizione artisti di strada e tanto altro.

I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita Trenitalia, tradizionali e telematici.

Maggiori informazioni – Treno storico della Mongolfiere

