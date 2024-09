Festival della Voce al Maschio Angioino: le grandi voci di Hollywood arrivano a Napoli

© Napoli da Vivere

Napoli per una notte diventa capitale della Voce con la magia del cinema, la bellezza della musica e le suggestioni dell’arte. Durante il Festival sarà possibile partecipare a tanti laboratori con professionisti del settore per scoprire il doppiaggio e tanto altro

Il 13 e 14 settembre 2024 a Napoli nella straordinaria cornice del Maschio Angioino si terrà la prima edizione del Festival della Voce, un evento che si propone di rendere omaggio al legame tra il mondo del doppiaggio e la città partenopea, da sempre terra di voci indimenticabili nel cinema, nella musica e nell’arte.

Il Festival vedrà la partecipazione di nomi illustri del mondo della voce e della comunicazione, con la direzione artistica di Eleonora De Angelis, attrice e direttrice di doppiaggio, e la regia di Serafino Murri, scrittore e critico cinematografico. Due giornate intense, aperte a tutti e organizzate da VixVocal Srl, in collaborazione con Vocologica e Miano Protagonista.

Due giornate anche con i Laboratori e le Attività Interattive

Il Festival Della Voce è una mostra interattiva interamente dedicato a questo fantastico strumento che tutti hanno a disposizione e con il quale professionisti in tanti ambiti realizzano cose meravigliose. Le due giornate saranno dense di appuntamenti, con laboratori interattivi come una mostra innovativa a cura di professionisti del settore. In particolare:

Venerdì 13 settembre si svolgeranno laboratori di canto di gruppo per ragazzi e bambini, comunicazione radiofonica, uso della voce e prove di doppiaggio cinematografico, di cartoni animati e di anime.

si svolgeranno laboratori di canto di gruppo per ragazzi e bambini, comunicazione radiofonica, uso della voce e prove di doppiaggio cinematografico, di cartoni animati e di anime. Sabato 14 settembre invece è previsto un doppio appuntamento: i laboratori la mattina, mentre in serata tornerà Voci Tra Le Onde, una grande festa con ospiti e premiazioni delle grandi voci del cinema, dello sport e della cultura per la prima volta ospitata in questa nuova location.

I laboratori interattivi offriranno ai partecipanti la possibilità di esplorare diverse sfaccettature dell’arte vocale. I laboratori in programma, cui si potrà partecipare prenotandosi, sono i seguenti:

Voice on Art con Anna Guastafierro: Creazione di audioguide e podcast sulle opere artistiche di Napoli.

Creazione di audioguide e podcast sulle opere artistiche di Napoli. Voice is on Air con Sara Lotta: Comunicazione radiofonica, miglioramento del proprio stile comunicativo.

Comunicazione radiofonica, miglioramento del proprio stile comunicativo. Vix Vocal con Renato Novara: Prove pratiche di doppiaggio per non professionisti, esplorando il mondo dei cartoni animati.

Prove pratiche di doppiaggio per non professionisti, esplorando il mondo dei cartoni animati. Canto insieme – Laboratori di 10 LAB con Enrico Rispoli e Margherita Marinelli: Esperimenti di armonizzazione e intonazione .

Laboratori di 10 LAB con Enrico Rispoli e Margherita Marinelli: Esperimenti di armonizzazione e intonazione Vocologica con Daniele Apredda e Chiara Falanga: Tecniche per mantenere la voce sempre allenata.

Tecniche per mantenere la voce sempre allenata. Vix Vocal con Eleonora De Angelis: Doppiaggio di film e serie.

Laboratori per bambini di Flegrea con Francesca Fiore e Maria Meo: Laboratori interattivi per i più piccoli, per scoprire il mondo della voce e del suono.

Prenotarsi per i laboratori 13 e 14 settembre:

Serata Finale “Voci tra le Onde”

La serata finale del 14 settembre alle ore 20 sarà aperta al pubblico e vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui Francesco Pannofino, Emanuela Rossi, Diego De Silva, Jacopo Volpi, Mauro Casciari, Peppiniello Di Capua, Marta Filippi, Alessia Amendola, Rossella Izzo, Riccardo Rossi, Francesco Pezzulli, Alberto Angrisano, Renato Novara e Annalisa Madonna.

Durante l’evento saranno premiate le voci del doppiaggio ma anche della musica, della letteratura, dello sport e della radio. La serata, condotta da Francesco Pannofino ed Eleonora De Angelis, con la regia di Serafino Murri, sarà caratterizzata da momenti di alta performance e interventi musicali diretti dal Maestro Riccardo Biseo.

Per informazioni e per prenotare la partecipazione ai laboratori, si può visitare il sito ufficiale di VixVocal.

Tutti gli aggiornamenti anche sulle pagine social dell’organizzazione.

