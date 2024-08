Alba alla Reggia di Caserta: Un’Esperienza Unica il 31 Agosto 2024

© Napoli da Vivere

Una straordinaria visita all’alba del Parco reale della Reggia di Caserta si terrà sabato 31 agosto 2024, a partire dalle ore 5.00 del mattino. “Alba alla Reggia di Caserta” è un’iniziativa speciale che ci permetterà, in via eccezionale di vivere una nuova esperienza nel bellissimo del Complesso vanvitelliano.

Si potrà, in via eccezionale ascoltare la natura al risveglio percorrere a piedi, nella quiete e frescura delle prime ore del mattino, il Parco reale e il Giardino Inglese contemplandone con calma, tra i suoni della natura che si desta, l’incomparabile bellezza.

Una straordinaria passeggiata all’alba nel Parco Reale di Caserta

Il Parco sarà aperto dalle ore 5.00 del mattino del 31 agosto 2024 e l’esperienza sarà arricchita anche dalle esibizioni di Progetto Sonora:

Alle 7.00, nel Bosco vecchio all’esterno della Castelluccia , si ripercorreranno le origini del Parco reale e del Bosco vecchio. Il Sonora Wind Trio, con Antonio Puzone al clarinetto, Simona Amazio al corno, Alfonso Valletta al fagotto e la voce narrante di Massimiliano Foà, proporrà il racconto su composizioni di B. Henrique Crusell.

Alle 8.00, al Giardino Inglese, sulle musiche di Florian Leopold Gassmann, si rievocherà l'origine dello scrigno verde della Reggia di Caserta, oasi di pace e biodiversità.

Alle 5.30 aprirà la caffetteria del Museo nel Cannocchiale e alle 6.30 la terrazza posta in prossimità della Fontana di Diana e Atteone. Una ghiotta colazione, con caffè e dolce a soli 2 euro fino alle ore 9, renderà il risveglio ancora più piacevole.

Gli Appartamenti reali apriranno come di consueto alle 8.30. I visitatori potranno acquistare il biglietto “Alba alla Reggia di Caserta” su TicketOne oppure in sede.

E’ possibile scegliere il biglietto “Solo Parco” al costo di 9 euro, oppure il biglietto “Intero Parco+Appartamenti” a 18 euro (l’accesso agli Appartamenti reali non sarà possibile prima delle 8.30). Ridotti e gratuità come per legge. Nel costo del biglietto non è inclusa la colazione. I biglietti sono già in vendita Gli abbonati ReggiaCard 2024 entrano gratis. Si informa che fino alle 8.30 sarà aperto il solo ingresso di piazza Carlo di Borbone (chiuso quello di corso Giannone) e che fino a tale orario non sarà possibile accedere con le biciclette. Non saranno attivi i servizi navetta, golf car e noleggio bici. Nel silenzio delle prime ore del giorno, fino alle 8.30, il Parco reale sarà percorribile solo a piedi.

Come Partecipare: Acquista il Tuo Biglietto

I biglietti per l’evento “Alba alla Reggia di Caserta” sono già disponibili e puoi acquistarli comodamente online. Puoi scegliere tra il biglietto “Solo Parco” al costo di 9 euro o il biglietto “Parco + Appartamenti” a 18 euro (da aggiungere prevendita). I biglietti sono acquistabili tramite il seguente link:

Acquista il tuo biglietto per l’Alba alla Reggia di Caserta

Alba alla Reggia di Caserta: Visita Esclusiva al Parco Reale

Quando : Sabato 31 agosto 2024, dalle ore 5:30

: Sabato 31 agosto 2024, dalle ore 5:30 Dove : Parco Reale della Reggia di Caserta

: Parco Reale della Reggia di Caserta Biglietti : “Solo Parco” €9, “Parco+Appartamenti” €18. Disponibili su TicketOne .

: “Solo Parco” €9, “Parco+Appartamenti” €18. Disponibili su . Maggiori informazioni: Alba alla Reggia di Caserta

