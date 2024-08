Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 29 agosto al 1 settembre 2024

© Napoli da Vivere

Tanti eventi e cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana: Napoli da Vivere vi propone una serie dei migliori eventi e cose da non perdere in città e nelle vicinanze tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, buon cibo e tanto altro

Anche nel weekend dal 29 agosto al 1 settembre 2024 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

Questo weekend da non perdere alcuni eventi particolari

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Sagre, feste in Campania nel weekend dal 29 agosto al 1 settembre 2024

Visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 29 agosto al 1 settembre 2024

Weekend vicino a Napoli e in Campania: eventi dal 29 agosto al 1 settembre 2024

Concerti Gratis a Napoli e in Campania dal 29 agosto al 1 settembre 2024

Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 29 agosto al 1 settembre 2024

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa “Francesca Marini Live” tra Storia e Musica

Domenica 1 settembre, alle ore 21:00, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Binario Rosa: lo spettacolo musicale di Francesca Marini, intitolato “Marini Live” che si terrà nell’Anfiteatro del Museo di Pietrarsa. “Francesca Marini Live”

Al Castello di Baia inizia Antro, il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Dal 30 agosto al 15 settembre nel Castello aragonese di Baia si terrà la quarta edizione di Antro, il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei. Ingresso 5 euro. A Baia inizia Antro

Eventi e spettacoli di sera nel cortile del Maschio Angioino per “Estate a Napoli”

Fino all’8 settembre per “Estate a Napoli”, ritorna la storica rassegna di spettacoli nel cortile del Maschio Angioino che propone ben 30 serate tra concerti e spettacoli Estate a Napoli”

“Piano & Jazz” a Ischia, a Lacco Ameno per tre serate di grande musica

Anche Fabrizio Bosso a “Piano & Jazz”, dal 28 al 30 agosto a Lacco Ameno per il festival organizzato dall’Ischia International Jazz Academy “Piano & Jazz”

Cinema all’Aperto a Napoli: i film sotto le stelle dal 26 agosto al 1 settembre 2024

Anche quest’anno tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco con un bel film film sotto le stelle dal 26 agosto al 1 settembre 2024

Programma di agosto dei grandi film all’aperto a Napoli da Foqus ai Quartieri Spagnoli

Anche ad agosto 2024 ai Quartieri Spagnoli la rassegna di cinema all’aperto “Estate a Corte” con i migliori film della stagione film all’aperto a Napoli

Phlegrea Flamenco Festival 2024 al Parco Borbonico del Fusaro

Il 7 settembre una notte di danza e passione a Bacoli con il Phlegrea Flamenco Festival, giunto alla sua IV edizione, che celebra la cultura e l’arte del flamenco, Casina Vanvitelliana a Bacoli

Fresko Film il Cinema all’Aperto 2024 sotto le stelle a Portici

Fino al 1°settembre Fresko Film la rassegna che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici a soli 3,50 euro a persona. Fresko Film a Portici

Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli: il programma di agosto 2024

Fino all’8 Settembre al Rione Terra a Pozzuoli cinema all’aperto “A spasso nel cinema” In città sempre aperti ristoranti e locali con ottimi prodotti. Cinema all’aperto al Rione Terra

Estate a Napoli: i concerti e gli spettacoli gratuiti a Luglio e Agosto 2024

Fino al 19 ottobre tanti spettacoli e concerti live ad ingresso gratuito, alle 21, in vari quartieri di Napoli con tanti artisti e ospiti davvero speciali. Estate a Napoli 2024

Agerola Sui Sentieri Degli Dei – Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana. Spettacoli gratuiti

Anche quest’anno Agerola Sui Sentieri Degli Dei, il Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana fino all’8 settembre con spettacoli ad ingresso libero. Festival Dell’Alta Costiera Amalfitana

Eventi all’alba al Parco Archeologico di Ercolano tra musica e archeologia

Anche il 31 Agosto al Parco Archeologico di Ercolano Sabati speciali con dalle ore 5.30, visite straordinarie all’alba tra musica e archeologia Eventi all’alba a Ercolano

Un’Estate da BelvedeRE: spettacoli e concerti tra il Belvedere di San Leucio e Caserta

Grandi spettacoli per Un’Estate da BelvedeRE tra il Belvedere di San Leucio e poi a Caserta davanti alla Reggia fino a settembre Un’Estate da BelvedeRE

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film a 3,50 e poi spettacoli e concerti all’aperto

Film, spettacoli e concerti all’aperto nel verde a San Sebastiano al Vesuvio per “Agorà San Sebastiano al Vesuvio” con oltre 500 comodi posti Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Notti Vanvitelliane, serate speciali nel Parco Borbonico del Fusaro

fino al 15 settembre Notti Vanvitelliane, una rassegna multiartistica serale nel Parco Borbonico del Fusaro dove c’è la splendida Casina Vanvitelliana di Bacoli.. Notti Vanvitelliane

“This Is Wonderland”alla Mostra d’Oltremare il mondo di Alice nel paese delle meraviglie

Fino al 30 settembre a Napoli “This Is Wonderland” nella Mostra d’Oltremare al Laghetto di Fasilides.100 artisti internazionali uno spettacolo indimenticabile This Is Wonderland

Visite guidate e altri eventi per scoprire le bellezze della città

Musei Gratis a Napoli e in Campania domenica 1 settembre 2024

Anche domenica 1 settembre 2024 si rinnova l’appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei italiani e nei parchi archeologici statali per la “Domenica al Museo”. Musei Gratis a Napoli

A Napoli visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia: il Teatro di Nerone

Da luglio 2024 a gennaio 2025 a Napoli visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, il Teatro romano dell’Anticaglia, visite gratuite Teatro romano

“Un Sabato da Re”: aperture straordinarie serali di Palazzo Reale di Napoli a 5 €

“Un Sabato da Re” con aperture straordinarie serali di Palazzo Reale di Napoli il sabato sera di luglio e agosto fino alle ore 24 e ad una tariffa ridotta di 5 euro. “Un Sabato da Re”

La Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi, in mostra a Napoli a Santa Chiara

Fino al 19 Gennaio 2025, nel Complesso Santa Chiara sarà esposta la Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi dipinto a Napoli 1630- 7 euro La Maddalena a Santa Chiara

Aperta la nuova stazione marittima al Molo Beverello con la passeggiata a mare sul Molo

Completata e aperta ai passeggeri diretti alle isole del golfo la nuova stazione marittima del Molo Beverello a Napoli. Una nuova stazione di cemento e vetro, la nuova stazione marittima

I Venerdì di Ercolano: visite notturne al Parco Archeologico di Ercolano

Tutti i venerdì sera di agosto nei giorni, 2,9,16,23,30 agosto tornano “I Venerdì di Ercolano”, le straordinarie visite guidate notturne I Venerdì di Ercolano

78 visite guidate gratuite a Napoli per “Vedi Napoli d’estate e poi torni”

Dal 4 luglio al 27 settembre a Napoli 78 visite guidate gratuite ai luoghi più belli della città con prenotazione obbligatoria Visite guidate gratuite a Napoli

Giro giro Napoli: 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi monumenti napoletani.

tutti i sabati dal 22 giugno al 28 dicembre 2024 si terrà Giro giro Napoli, che propone 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumentali Giro giro Napoli

Reggia Express, in treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta: biglietti e date

Sabato 7 settembre 2024 ci sarà una nuova corsa del treno storico Reggia Express che, dal centro di Napoli, ci porta davanti alla splendida Reggia di Caserta. Reggia Express,

Vesuvio sotto le stelle: passeggiate notturne lungo i sentieri del Vesuvio

“Vesuvio sotto le stelle” è un percorso serale in tutti i giorni di agosto alla scoperta delle bellezze del Parco Nazionale del Vesuvio, con passeggiate serali Vesuvio sotto le stelle

La Piscina Olimpionica della Mostra d’Oltremare a Napoli: prezzi e orari

La grande piscina olimpionica Mostra d’Oltremare rinnovata per le Universiadi del 2019, ha riaperto al pubblico Orari e i prezzi. Piscina Olimpionica della Mostra

Riapre Acquaflash il grande grande parco acquatico di Licola

Dopo 5 riapre il grande parco acquatico di Licola, e si chiamerà di nuovo Acquaflash, come all’inaugurazione agli inizi degli Anni ’90. Riapre Acquaflash

A Ercolano apre l’antica spiaggia di Herculaneum,

Nel Parco archeologico di Ercolano è stata così aperta al pubblico l’antica spiaggia di Herculaneum. l’antica spiaggia di Herculaneum

Funivia del Monte Faito: orario estivo con viaggi anche di sera e 32 corse al giorno

Dal 15 giugno al 15 settembre orario estivo per la Funivia del Faito, In soli 8 minuti agli splendidi boschi del Monte Faito 32 corse giornaliere anche serali. Funivia del Monte Faito

Il Bus del Mare: il servizio bus dal Vomero per le spiagge di Capo Miseno

Attivo dal 10 giugno 2024 il servizio quotidiano di autobus che dal Vomero arriva a Capo Miseno (linea 150 Vomero-Miseno) . Il Bus del Mare

Spiaggia libera della Gaiola a Napoli: come prenotare l’accesso gratuito per l’estate

400 persone al giorno e solo con prenotazione online per l’area di balneazione pubblica e gratuita che si trova all’interno del Parco Sommerso della Gaiola, come prenotare l’accesso

Spiagge di Posillipo a Napoli: come prenotare online l’accesso gratuito

si prenota online l’ingresso in alcuni tratti di spiaggia libera di Posillipo a Napoli, in particolare quelle poste ai lati di Palazzo Donn’Anna. 450 posti Spiagge di Posillipo

Ancora meraviglie ritrovate negli Scavi di Pompei: spunta un bellissimo Sacrario blu

In recenti scavi nella Regio IX ritrovato un ambiente tutto dipinto di blu che probabilmente è un sacrarium, A Pompei il bellissimo Sacrario blu

Biglietto unico per 2 grandi musei: Tesoro di San Gennaro e Pio Monte della Misericordia

solo 17 euro l’ingresso a due importanti e storiche istituzioni culturali di Napoli, il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Pio Monte della Misericordia Biglietto unico x 2 musei

Pompei: nuove scoperte e un percorso sopraelevato per visitare l’Insula dei Casti Amanti

Dal 28 maggio nel Parco Archeologico di Pompei ha aperto alle visite l’Insula dei Casti Amanti con un nuovo e interessante percorso sopraelevato su passerelle sospese nuove scoperte

Dove fare il bagno in Campania: le 20 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2024

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque con ben 20 località che hanno conquistato la bandiera Blu lle Bandiera blu in Campania

Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità in Campania per visitare il “Vesuvio”. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano. Destination Vesuvio

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più panoramici di Napoli

Aperto l’ascensore che collega via Santa Lucia con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

Riapre dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro di Napoli:

Riaperta, dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro antico a pochi passi dal Duomo. Visite gratis per i napoletani dal martedì alla domenica Chiesa dei Girolamini

Restaurato il Sepolcro di Don Pedro di Toledo nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli

Nella Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, restaurato, il sepolcro di Don Pedro di Toledo per 20 anni viceré di Napoli il Sepolcro di Don Pedro di Toledo

La “Mostra Mercato dell’Antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina a Napoli la Mostra mercato dell’Antiquariato negli spazi dell’Ippodromo di Agnano. Dalle 07 alle 14, circa 200 espositori Mostra dell’Antiquariato

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo verrà ripetuto ogni sabato. Lux In Fundo

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità come nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum Jago Museum

Riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales: Luce al Rione Sanità

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini piena di pitture murali, e altre opere realizzate ad hoc Chiesa dei Cristallini

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli

Sagra del Pesce 2024 ad Ercolano: 3 weekend dedicati al mare, alla musica e alla cucina locale

Anche quest’anno torna per tre weekend ad Ercolano l’attesa Sagra del Pesce nei giorni 23-24-25-30-31 Agosto e poi ancora 1-6-7-8 Settembre 2024 Sagra del Pesce ad Ercolano

Da Renella: carne pregiata, panini gourmet irresistibili e dolci artigianali

La Braceria Hamburgeria Renella ad Acerra, macellai dal 1985 ti aspetta per farti gustare carne pregiata, panini gourmet irresistibili e dolci artigianali Braceria Hamburgeria Renella

Le mostre da non perdere e i luoghi da visitare a Napoli

I Fantasmi sospesi di Marras illuminano Port’Alba: arte pubblica a Napoli

Arriva a Napoli una bella e interessante opera di Antonio Marras dal titolo “Questi miei fantasmi”, che illuminerà la bella zona di Port’Alba. I Fantasmi sospesi di Marras

Al Museo Madre di Napoli “Vai, vai, Saudade” una mostra collettiva sul Brasile

Fino al 30 settembre al Madre, Vai, vai, Saudade, una particolare mostra collettiva sul Brasile che propone un particolare itinerario poetico Al Museo Madre “Vai, vai, Saudade”

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

I dipinti e le sculture di Antonio Ligabue in mostra a Sorrento a Villa Fiorentino

Dal 5 Agosto e fino al 16 Novembre 2024 nella sale della bella Villa Fiorentino a Sorrento una Mostra da non perdere con i dipinti e le sculture dell’artista italiano Antonio Ligabue a cura di Marzio dell’Acqua. Antonio Ligabue in mostra a Sorrento

Arte pubblica sul lungomare di Napoli: “Io contengo moltitudini”

Fino al 24 ottobre 2024 a Napoli alla Rotonda Diaz l’installazione di Arte contemporanea “Io contengo moltitudini” di Marinella Senatore, “Io contengo moltitudini”

Interaction Napoli: mostra d’arte contemporanea da Made in Cloister a Porta Capuana

Fino al 28 settembre 30 artisti internazionali da Made in Cloister nel Chiostro di Santa Caterina a Formiello per Interaction Napoli mostra biennale d’arte contemporanea Interaction Napoli

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro

Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria mostra con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Dopo 40 anni riapre la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

E infine i post più letti per scoprire Napoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.