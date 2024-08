Cinema all’Aperto a Napoli: i film sotto le stelle dal 12 al 18 agosto 2024

@phoebezzf (Zhifei Zhou on unsplash.com)

Cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni. Di seguito i titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana da lunedì 12 a domenica 18 agosto 2024 a Napoli e nelle vicinanze

Anche quest’anno tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 12 al 18 agosto 2024 a Napoli e nelle vicinanze Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Ingresso 3,50 euro per film italiani ed europei o 5 euro per gli altri. Dal 27 giugno al 1 settembre 2024,,tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori.

Lunedì 12 agosto – ANOTHER END (Italia/Francia/UK, 2024, 130’) di Piero Messina – Drammatico

Martedì 13 agosto – L’ARTE DELLA GIOIA – 1° episodio (Italia, 2024, 90’) di Valeria Golino – Drammatico

Mercoledì 14 agosto – L’ARTE DELLA GIOIA – 2° episodio (Italia, 2024, 90’) di Valeria Golino- Drammatico

ANTEPRIMA – Giovedì 15 agosto – FINCHÉ NOTTE NON CI SEPARI (Italia, 2024, 87’) di Riccardo Antonaroli – Commedia

Venerdì 16 agosto – UN ANNO DIFFICILE – Une année difficile (Francia, 2023, 120’) di Olivier Nakache – Commedia

Sabato 17 agosto – CATTIVERIE A DOMICILIO – Wicked Little Letters (UK, 2023, 100’) di Thea Sharrock – Drammatico

ANTEPRIMA – Domenica 18 agosto – LA VITA ACCANTO (Italia, 2024, 100’) di Marco Tullio Giordana -Drammatico

Ingresso 3,50 euro o 5 euro ­- maggiori informazioni Estate a Corte

Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli

Ingresso 3,50 euro – Dal 14 Luglio all’8 Settembre 2024 si terrà al Rione Terra a Pozzuoli, la seconda edizione della rassegna “A spasso nel cinema” una bella rassegna di cinema all’aperto di sera che si terrà negli ampi spazi panoramici del Rione Terra nel Centro storico di Pozzuoli. Oltre 50 film in programma che saranno proiettati nella magica cornice del Rione Terra,con inizio alle 21,15.

12 Agosto 2024 – Chiuso

13 Agosto 2024 – Ferrari Usa, Durata 130′

14 Agosto 2024 – Troppo Azzuro – Italia, Durata 88′

15 Agosto 2024 – Un Altro Ferragosto – Italia, Durata 115′

16 Agosto 2024 – Succede Anche Nelle Migliori Famiglie – Italia, Durata 77′

17 Agosto 2024 – Pare Parecchio Parigi – Italia, Durata 96′

18 Agosto 2024 – Come puo’ uno Scoglio – Italia, Durata 90′

Ingresso – 3,50 € a persona – Maggiori informazioni Arena puteolana tel. 334 720 9715

Fresko Film il Cinema all’Aperto 2024 sotto le stelle a Portici

Ingresso 3,50 – Dal 5 luglio al 1°settembre 2024 ritorna Fresko Film la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici a soli 3,50 euro a persona. Un evento effettuato sempre in collaborazione con il Cinema Teatro Roma di Portici. Film alle ore 21

lunedì 12 – CENTO DOMENICHE – reg. Antonio Albanese

martedì 13 – CENTO DOMENICHE – reg. Antonio Albanese

mercoledì 14 – UN ALTRO FERRAGOSTO – Reg. Paolo Virzi’

giovedì 15 – UN ALTRO FERRAGOSTO – Reg. Paolo Virzi’

venerdì 16 – UN ALTRO FERRAGOSTO – Reg. Paolo Virzi’

sabato 17 – THE MIRACLE CLUB – Reg. Thaddeus O’sullivan

domenica 18 – THE MIRACLE CLUB – Reg. Thaddeus O’sullivan

Ingresso 3,50 – Maggiori informazioni – Fresko Film il Cinema all’Aperto a Portici

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film all’aperto nel grande parco

Ingresso 3,50 film – Si terrà fino all’8 settembre 2024 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la seconda edizione di “Agorà San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto a 13 euro secondo settore e 15 primo settore. Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15. Questa settimana c’è una pausa e si riprende il 20 agosto con il film – Il mio posto è qui – di Daniela Porto e Cristiano Bortone;

Ingresso 3,50 film – Maggiori informazioni – Agorà San Sebastiano al Vesuvio

