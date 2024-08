Il “Percorso Culinario nel borgo di Caggiano” con cibo e vino locale

Ph Facebook pro loco Caggiano - pagina ufficiale

Quattro serate di festa con tanto buon cibo e vino locale nel borgo di Caggiano nel salernitano per la 32°edizione del Percorso Culinario

Una grande festa del buon cibo locale si terrà nel borgo di Caggiano nel salernitano nelle serate dei giorni 8-9-10-11 Agosto 2024 per la 32° edizione del “Percorso culinario nel borgo di Caggiano“. Nelle quattro serate di festa le vie del piccolo borgo saranno invase dai profumi dei piatti tipici della tradizione locale. Previsti:

Antipasto Caggianese

Lagane e Ceci

Pasticcio Caggianese

Arrosto alla brace

Dolci tipici

Quattro serate di cibo, vino e musica a Caggiano

Le serate saranno allietate da tanta musica e ogni piatto può essere accompagnato dal buon vino paesano, grazie all’organizzazione dalla Pro Loco con quattro serate da non perdere tra il fresco del centro storico di Caggiano.

Da ben 32 anni la Proloco Caggiano organizza questa bella festa con almeno 5 specialità culinarie della zona, di sera, tra le strade del centro storico per far conoscere la tradizione culinaria della comunità, ospitando tante persone per far assaporare i buoni e unici piatti locali,

Un evento che si tiene grazie all’impegno di tutti i volontari che partecipano al Percorso Culinario, e che organizzano vari altri eventi tra le botteghe e le piazze del centro storico di Caggiano.

