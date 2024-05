La grande festa del Palio delle Contrade Alvignanesi in provincia di Caserta

Il Palio delle Contrade ad Alvignano è una bella e grande festa, un’esperienza unica che ricrea, con un’atmosfera molto suggestiva, le antiche contese tra le contrade alvignanesi in un’ambientazione ludica e scenografica mozzafiato

Si terrà domenica 26 Maggio 2024 ad Alvignano in provincia di Caserta la grande festa del Palio delle Contrade Alvignanesi. Un evento storico e straordinario che rievoca le sfide di un tempo tra le varie contrade Alvignanesi attraverso giochi e competizioni coinvolgenti. Il Palio delle Contrade si terrà ad Alvignano dopo il grande successo, ad inizio mese, ottenuto dal Villaggio della Mozzarella e Festival di Alvignano.

La bella festa del Palio delle Contrade Alvignanesi

La festa del Palio delle Contrade Alvignanesi doveva tenersi il 25 Aprile 2024 ma è stata rimandata a domenica 26 Maggio 2024 a causa delle cattive condizioni meteo. Il Palio non sarà una semplice gara ma un importante strumento di valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Il Palio si terrà il 26 maggio dalle ore 17,30 in piazza Notarpaoli ad Alvignano in provincia di Caserta. Quest’anno, le contrade si sfideranno a colpi di scenografie e performance ispirate ai celebri film. I temi scelti per ciascuna contrada secondo l’ordine d’uscita sono i seguenti

Contrada del Giaguaro: Peter Pan

Contrada della Volpe: Sister Act

Contrada dello Scorpione: Barbie

Contrada dell’Aquila: Lupin III

Contrada della Gazella: Footloose

Contrada dell’Istrice: Aladdin

Contrada del Lupo: Il Grande Gatsby

I partecipanti potranno immergersi in un percorso sensoriale completo, vivendo un’esperienza unica e stimolante. Una bella e unica rievocazione storica e culturale da non perdere. La grande festa è ad ingresso libero.

Palio delle Contrade Alvignanesi

Quando: Domenica 26 maggio 2024, dalle ore 17:30

Dove: Piazza Notarpaoli, Alvignano, Caserta

Biglietti: Ingresso libero

Maggiori informazioni: Evento ufficiale

