La Fiera del Libro ritorna a Vietri sul Mare

Dal 24 al 26 maggio 2024 ci saranno tre giorni all’insegna della lettura e della scrittura a Vietri sul mare, vicino Salerno per la 3° edizione della Fiera del libro di Vietri sul mare. La bella cittadina salernitana sarà “Letteralmente” invasa da decine di scrittori e case editrici che arriveranno a Vietri da ogni parte d’Italia.

La grande festa del libro inizia venerdi 24 maggio, a Marina di Vietri e vedrà la partecipazione di tantissime case editrici provenienti da tutta Italia. Madrina della manifestazione sarà Regina Schrecker, Top model, stilista, icona di bellezza ed eleganza senza tempo. Attese tantissime presentazioni di libri che verranno effettuate sia tra gli stand che all’interno della Torre Bianchi con la presenza di moltissimi autori.

Alla Fiera del Libro di Vietri sul Mare non mancherà la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e di genere con una esposizione di opere d’arte dal titolo “Nuda e Viva” presso la Torre Bianchi per tutta la durata della fiera. Attesi in fiera anche ospiti importanti per incontri con visitatori parlando di cultura, arte, e letteratura.

La serata finale della domenica sarà dedicata alla finale del “1° PRIMO CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “IMPRONTE DAMARE”,organizzato da Armando de Nigris,che vedrà la presenza di 12 finalisti che giungeranno a Vietri sul mare da ogni parte d’Italia.

L’edizione 2024 della “Fiera del Libro di Vietri sul Mare”, patrocinata dalla Regione Toscana, Regione Campania e Pro Loco di Vietri sul Mare. Il programma della tre giorni è molto fitto e lo trovate di seguito.

