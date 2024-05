Gran Finale di Wine&Thecity al Giardino Torre del Bosco di Capodimonte

Gran Finale di Wine&Thecity al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte

L’evento conclusivo della XVI edizione di Wine&Thecity si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, capace di coniugare storia, natura e gastronomia in una cornice suggestiva. Questo evento rappresenta un’occasione per scoprire il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte, recentemente restaurato, e per godere di una serata all’insegna della cultura del vino e delle eccellenze culinarie napoletane.

Wine&Thecity: Il Festival itinerante del Vino in luoghi unici di Napoli

Wine&Thecity è una manifestazione nata nel 2008 con l’obiettivo di promuovere la cultura del vino italiano attraverso eventi diffusi nella città di Napoli. Giunta alla sua XVI edizione, la rassegna ha coinvolto nel corso degli anni luoghi storici di grande rilevanza, dal MANN al Palazzo Reale, offrendo ai partecipanti esperienze uniche tra arte, cultura e degustazioni. Napoli da Vivere è orgogliosa di essere media partner dell’evento, contribuendo alla promozione e alla valorizzazione di questa manifestazione. Il Gran Finale di quest’anno, ospitato nel magnifico Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte, segna un ulteriore passo nella valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico della città.

L’evento nel Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte

Il percorso inizia con una visita guidata all’Agrumeto storico, dove è possibile ammirare mandarini secolari e le antiche Stufe delle ananas, restaurate e funzionanti. La serata prosegue nella corte del Casamento Torre, che ospita un forno storico utilizzato per cuocere la prima pizza Margherita. Qui, i maestri pizzaioli Salvatore De Rinaldi ed Enzo Coccia offriranno una “jam session” di pizze, utilizzando ingredienti locali e tecniche tradizionali.

Parallelamente, lo chef Giorgjo Comitangelo presenterà piatti realizzati con prodotti a km0, tra cui una ricetta esclusiva con piselli freschi dell’orto e riso Carnaroli autentico. I vini del Consorzio AgerAsprinio accompagneranno le degustazioni, raccontando la storia millenaria delle uve Asprinio coltivate con la tecnica dell’alberata aversana.

Serata conclusiva di Wine&Thecity: Informazioni utili