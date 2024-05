Chiostro in Musica, un emozionante concerto nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli

Ph Facebook Nomea

Un concerto nel meraviglioso Chiostro seicentesco, nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli: in questo suggestivo ambiente il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale che renderà omaggio alle donne della musica italiana ed internazionale

Sabato 25 Maggio 2024 nel meraviglioso Complesso Monumentale di S. Maria La Nova a Napoli NOMEA inaugurerà la nuova rassegna ‘Chiostro in Musica’. Un appuntamento speciale in un luogo simbolo di Napoli considerato un vero scrigno di storia, arte e religiosità.

In occasione dell’apertura straordinaria del sito per la prima volta sarà possibile assistere ad un emozionante concerto nel meraviglioso Chiostro seicentesco: immersi in questo suggestivo ambiente il pubblico sarà accompagnato in un viaggio Musicale che renderà omaggio alle donne della musica italiana ed internazionale.

Un format speciale che regalerà momenti emozionanti

La Cantante Rita Ciccarelli ed il pianista Giosi Cincotti accompagneranno il pubblico con indimenticabili melodie tra soul e pop, da Aretha Franklin a Mina, Whitney Houston a Mia Martini, attraverso i brani che hanno portato al successo queste grandi voci.

Rita Ciccarelli artista dall’animo soul e la passionalità napoletana, vanta numerose collaborazioni nel panorama italiano e internazionale. È stata protagonista in diverse edizioni del Concerto dell’Epifania su Rai 1 , Domenica In, ha partecipato a numerose manifestazioni tra cui Giffoni Festival, Sorrento Jazz Festival, Wise woman awards e Dominion Conference a Londra.

Chiostro in Musica è organizzato da NOMEA, in collaborazione con il Complesso Monumentale di S. Maria La Nova.

Chiostro in Musica a Santa Maria la Nova: prezzi, orari e date

Quando : Sabato 25 maggio 2024

: Sabato 25 maggio 2024 Dove : Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli

: Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli Orario : Biglietteria dalle ore 19.00 – inizio evento 19.30 – fine evento 20.30

: Biglietteria dalle ore 19.00 – inizio evento 19.30 – fine evento 20.30 Contributo di partecipazione: 20€ – adulti/ 10€ – 6-17 anni / gratis 0-5 anni

20€ – adulti/ 10€ – 6-17 anni / gratis 0-5 anni Informazioni e prenotazioni: Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 375 6139180–

Posti limitati – Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 375 6139180– Evento ufficiale: Nomea Chiostro in Musica

