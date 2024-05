Maggio dei Libri a Port’Alba con eventi gratuiti per tutti

© Napoli da Vivere

Tante iniziative per rilanciare la storica zona di Port’Alba a Napoli ed ora arriva il maggio dei libri organizzato dall’Associazione Culturale Port’Alba. Già svolte con successo Performance Musicali e presentazioni di libri. Da non perdere i prossimi eventi

Già svolti, con grande successo di pubblico, il giorno 18 aprile una prima Performance Musicale degli Allievi del Conservatorio Musicale di Napoli S. Pietro a Majella e due presentazioni di libri, una sempre il 18 aprile di Valeria Parrella e una il 17 maggio di Paolo Giulierini. Da non perdere gli eventi della prossima settimana.

Maggio dei Libri a Port’Alba – i prossimi eventi

Martedì 21 maggio ore 18:00 – Performance Musicale – Concerto a Port’Alba degli allievi del Conservatorio Musicale di Napoli S. Pietro a Majella.

Giovedì 23 maggio ore 18:00 – Presentazione – Luigi Vivese – La genovese. La regina della cucina partenopea. Rosario Esposito La Rossa (Editore) dialoga con l’Autore. Con “sorpresa culinaria” a cura dell’Antica Pizzeria e Ristorante Port’Alba

Sabato 25 maggio ore 12.00 – Performance Musicale – Allievi del Conservatorio Musicale di Napoli S. Pietro a Majella.

In questi periodi presso tutte le librerie di Port’Alba sconto dal 20% al 33% su tutti i libri usati e fino al 20% su una selezione di libri nuovi e poi c/o Vinfer Arredamenti sconto del 10% su tutti gli oggetti di designer. Da non perdere una visita al Bar Port’Alba con caffè e cornetto a 2 euro.

Maggiori informazioni – Associazione Culturale Port’Alba

