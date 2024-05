Festival del Giallo nel parco della Villa Floridiana al Vomero

© Napoli da Vivere

Quattro giornate di incontri con i grandi scrittori del giallo tra il verde della villa Floridiana di Napoli che vedono la presidenza di Maurizio de Giovanni

Da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024 il Festival del Giallo si terrà tra il verde della villa Floridiana di Napoli. Terza edizione che si tiene nel verde della villa Floridiana al Vomero dopo due anni consecutivi nella sede dell’Istituto francese Grenoble di via Crispi con la presenza di oltre ottanta autori.

Quattro giornate di incontri con i grandi scrittori del giallo organizzate da Gialli.it e dalla libreria Iocisto, che vedono la presidenza di Maurizio de Giovanni e la direzione artistica di Ciro Sabatino.

Nella villa del Vomero crimini e di delitti con i più grandi scrittori del genere.

Tra gli ospiti attesi Carmen Mola, la scrittrice spagnola considerata per anni la Elena Ferrante iberica ma anche tanti eventi in collaborazione con i Gialli Mondadori, con Sergio Bonelli Editore, con il Comicon e con la Scuola Italiana di Comix. Ed è della scuola napoletana anche quest’anno il manifesto “d’autore” del festival del Giallo: il commissario Ricciardi in Floridiana disegnato di Daniele Bigliardo.

Il costo del biglietto è di 5 euro e ci sarà un biglietto diurno che dà diritto a partecipare a tutti gli eventi previsti nel giorno scelto, dalle 10:00 alle 18:00, acquistabile on-line presso la libreria Io-cisto.

Il biglietto serale dà diritto ad assistere all’evento previsto per il giorno prescelto, con ingresso esclusivamente dal varco di Via Aniello Falcone dalle ore 20:00, ed è in vendita solo on-line.

Sono inoltre previsti i Dopo Festival In collaborazione con Drop Eventi, che si svolgeranno nell’area Bar con inizio alle ore 22:00: ci saranno musica, buon vino e gli scrittori. Biglietti in vendita solo presso il Bar della Floridiana al costo, con degustazione, di 15 euro.

Il Festival del Giallo 2024 – programma

Giovedì 23 maggio 2024

Ore 12 INAUGURAZIONE – Napoli Capitale del Giallo

15 – I segreti di Napoli Nera – Titti Marrone incontra Martin Rua e Anna Vera Viva

16 – Incontri – Paolo Ricchiuto e Alessandro Riello a cura di Giancarlo Marino

17 – Storie – Il Caso Lady D. di Annalisa Angelone, conduce Albina Perri

18 – Storie – Il Caso Grimaldi con Ciro Sabatino, Raffaele Marino e Laura Marinaro e la partecipazione di Elvira Grimaldi

20 – PROCESSO AD AGATHA CHRISTIE – Il PM Raffaele Marino accusa di plagio la Regina del Delitto con Costanzo Cea, Barbara Perna, Luigi Riello

22 – Dopo Festival jazz e buon vino – La Scuola dei Duri con Marco Bernardi, Tommaso De Lorenzis e Lorenzo Scano

Venerdì 24 maggio 2024

Ore 10 – COLAZIONE CON L’AUTORE – Luca Crovi incontra Sara Bilotti

11 – Incontri – Orso Tosco e Gian Andrea Cerone a cura di Giancarlo Piacci

12 – Storie – Il caso Dumas con Ugo Cundari e Ciro Sabatino

13 – Incontri – Antonio Fusco a cura di Raffaele Marino

15 – Storie – Delitti e Cucina di Gabriella Genisi, conduce Santa Di Salvo

16 – Incontri – Valerio Varesi a cura di Giovanni Taranto

17 – Incontri – Bruno Morchio a cura di Giancarlo Vitagliano

18 – Incontri – Carmen Mola. Il caso editoriale dell’anno

20 – MAURIZIO DE GIOVANNI – Pugni nel cuore con Marco Zurzolo (sax) e Marianita Carfora (voce)

22 – Dopo Festival jazz e buon vino – Assassinio sull’Orient Express, tutta la verità con Barbara Perna e Serena Venditto

Sabato 25 maggio 2024

Ore 10 – COLAZIONE CON L’AUTORE – Luca Crovi incontra Patrizia Rinaldi

11 – Incontri – Giampaolo Simi a cura di Serena Venditto

11 – Racconti Undici delitti e qualche disgrazia a cura di Donatella Gallone

12 – Storie – Segretissimo con Franco Forte, Andrea Carlo Cappi e Denise Jane

13 – Incontri con Homo Scrivens – Francesco Costa, Patrizio Fiore, Sara Guardascione, Ciro Sabatino e Giancarlo Vitagliano

15 – Incontri – Marco Vichi a cura di Ugo Mazzotta

16 – Incontri – Wulf Dorn a cura di Luca Crovi e Denise Jane

17 – Incontri – Massimo Carlotto

18 – Storie – L’isola del tesoro con Luca Crovi e Gigio Alberti

20 – CARLO LUCARELLI Racconta…

22 – Dopo Festival jazz e buon vino – Disegnare il crime con Daniele Bigliardo e Nicolò Targhetta

Domenica 26 maggio 2024

Ore 10 – COLAZIONE CON L’AUTORE – Piera Carlomagno incontra Alessandro Robecchi

11 – Incontri – Francois Morlupi a cura di Ciro Sabatino

11 – Incontri – Davide Longo a cura di Letizia Vicidomini

12 – Incontri – Luca Crovi chiacchiera con Susana Martin Gijon

13 – Incontri – Diego Lama, Gaspare Grammatico e Maria Elisa Aloisi a cura di Denise Jane

19 – APERITIVO CON DELITTO CON LA COMPAGNIA DI GIALLI.IT Delitti & Caffè. Curiosità e misteri.

22 – Brindisi finale con tutti gli appassionati di gialli

Maggiori informazioni – Festival del Giallo

Programma completo – Festival del Giallo a Napoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.