Giornata del Mare a Napoli: Visite speciale alle Navi ed al Molo San Vincenzo

Si festeggia la giornata del mare con vari eventi tra cui le visite alla base navale di Napoli e le navi della Marina e della Guardia Costiera

A Napoli si festeggerà la terza edizione della Giornata del mare e della cultura marina giovedì 11 aprile 2024 nella base navale della Marina Militare in via Acton. Sarà possibile visitare l’arsenale sede della base che racconta 400 anni di storia e nell’area ci saranno i gazebo della Marina Militare, Guardia Costiera, Gruppo Sommozzatori dei Carabinieri e di diverse associazioni.

I visitatori potranno vedere e visitare le unità navali della Marina e della Guardia Costiera ormeggiate nel vicino molo San Vincenzo. Ricordiamo che parte della base è stata utilizzata perla serie Tv di Mare Fuori. Non mancherà una esibizione della banda musicale della Marina Militare composta da quaranta elementi.

Durante la giornata sarà assegnato il terzo premio associazione circoli nautici della Campania, che sarà attribuito alla Marina Militare.

A Napoli, il Quartier Generale Marina di Napoli, la base navale di Napoli sarà disponibile per le visite nei seguenti orari – orario delle visite dalle 15:00 alle 18:00 (programma ufficiale)

La giornata del Mare in altre località della Campania

La lega Navale organizza tante iniziative per la giornata del mare. Da non perdere le quelle della Sezione di Ischia che l’11 aprile organizza uscite in barca a vela con dimostrazioni pratiche di navigazione e illustrazione delle principali caratteristiche: per i gruppi in attesa del proprio turno di imbarco è previsto un laboratorio informativo presso Cala degli Aragonesi. Info e prenotazioni: 3356628245 Lega Navale di Ischia

