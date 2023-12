Scopri Pompei di Notte: Visite Serali a 6 euro a Villa dei Misteri e Villa Regina fino al 22 Dicembre

Continuano le aperture al tramonto dei siti del Parco archeologico di Pompei per l’iniziativa ‘Una sera d’Autunno’. Fino al 22 dicembre si potranno visitare la straordinaria da Villa dei Misteri a Pompei e Villa Regina a Boscoreale con l’Antiquarium dove ci sono i reperti trovati di recente a Civita Giuliana, e tra queste il famoso e bellissimo carro cerimoniale. Ci sarà anche una navetta gratuita tra i due siti

Prosegue l’evento “Le sere d’autunno al Parco archeologico di Pompei” che dal 16 settembre al 22 dicembre 2023 prevede l’apertura serale, a turno, di tutti gli splendidi siti del Parco archeologico di Pompei con un prezzo speciale.

Dopo il grande successo per l’apertura degli altri siti dal giorno 8 al giorno 22 dicembre 2023 si potranno visitare di notte dei luoghi eccezionali di Pompei ad un prezzo di soli 6 euro. A Pompei si potrà passeggiate a Villa dei Misteri illuminata a giorno e poi raggiungere, con un servizio navetta gratuito, anche Villa Regina a Boscoreale e visitare, con lo stesso ticket, anche l’Antiquarium di Boscoreale nel quale sono conservate anche le scoperte della villa suburbana di Civita Giuliana, e tra queste il famoso e bellissimo carro cerimoniale da poco ritrovato

Le passeggiate notturne nelle ville suburbane a Pompei e Boscoreale

Da non perdere l’apertura di Villa dei Misteri a Pompei, con luoghi raffinati come il famoso salone dei Misteri, edificio un tempo adibito anche alla produzione del vino. Visitabile nella stessa serata anche Villa regina a Boscoreale, antica fattoria dove si trovano caratteristici contenitori per la conservazione del vino. Entrambe le ville sono una parte della Grande Pompei, l’ampio parco diffuso che oltre alla città antica di Pompei comprende le ville suburbane del territorio.

L’itinerario delle passeggiate serali include anche l’Antiquarium di Boscoreale, ubicato presso Villa Regina, spazio espositivo che ospita anche una sala dedicata alle scoperte della villa suburbana di Civita Giuliana, dove sono tuttora in corso scavi. Tra queste il carro cerimoniale con i raffinati elementi decorativi, le copie dei calchi delle vittime umane e del cavallo, le bardature equine e alcuni reperti ceramici di uso quotidiano.

Quando si terranno le visite serali speciali e come partecipare

Le aperture serali si terranno ogni giovedì, venerdì e sabato a partire dal’7 dicembre, ed in particolare nei giorni 7,8, 9 – 14,15,16 -21,22,23 -28,29,30 dicembre 2023.

Sarà possibile accedere alle due ville illuminate e all’Antiquarium, che saranno collegate grazie al servizio navetta gratuito Pompeii Artebus in partenza da Piazza Esedra dalle ore 17,40 (17:50 partenza da Porta Ercolano per Piazza Esedra). L’orario di accesso alle passeggiate è dalle 18,00 alle 22,00 (ultimo ingresso ore 21,30). L’ultimo ingresso delle 21,30 consente di effettuare la visita in uno solo dei siti.

Costo dell’iniziativa 6 € ( 5 € + 1€ a sostegno del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna danneggiato dall’alluvione). Biglietti acquistabili on line su TicketOne o con carta di credito/ bancomat contactless presso il varco di Villa dei Misteri o in contanti presso la biglietteria di Boscoreale.

5 € + 1€ a sostegno del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna danneggiato dall’alluvione). Biglietti acquistabili o con carta di credito/ bancomat contactless presso il varco di Villa dei Misteri o in contanti presso la biglietteria di Boscoreale. Si consiglia di parcheggiare lungo via Plinio e di usufruire della navetta per raggiungere la Villa dei Misteri. Non è presente parcheggio auto del Parco nell’area della Villa.

Maggiori informazioni – Parco archeologico di Pompei

