Eventi vicino Napoli e in Campania nel weekend dal 16 al 19 novembre 2023

Tante cose da fare vicino Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend con tante proposte da non perdere. Tanti eventi e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania nel weekend dal 16 al 19 novembre 2023. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Gli eventi nel weekend dal 16 al 19 novembre 2023 a Napoli e in Campania

Napoli da Vivere offre ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Gli eventi da non perdere in Campania nel weekend dal 16 al 19 novembre 2023

Festa della Salsiccia e Friarielli a Orta di Atella nel Casertano

Nuove date, dal 17 al 19 novembre 2023 a Casapozzano, il piccolo borgo di Orta di Atella nel Casertano, si terrà la Festa della Salsiccia e Friarielli, una bella festa che ci farà gustare piatti genuini. La festa animerà i locali parrocchiali della Chiesa San Michele Arcangelo di via Bugnano con ingresso gratuito. Per ben 3 giorni si potranno gustare i buoni piatti tipici della zona assieme ai vini locali e ci saranno anche serate animate con balli di gruppo, karaoke, musica live e tanto altro. Festa della Salsiccia e Friarielli

Cadeaux al Castello 2023: tornano i mercatini natalizi al Castello di Limatola

Dal 17 Novembre al 10 Dicembre 2023 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola per “Cadeaux al Castello” 2023. Non un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti, raffinati prodotti artigianali, oggetti ed allestimenti natalizi oltre a una proposta alimentare varia e tipica. Cadeaux al Castello 2023

“Christmas Village” al Vulcano Buono con ruota panoramica alta 50 metri, pista di pattinaggio e spettacoli gratuiti

Natale speciale al Vulcano Buono perché grande area centrale di oltre 3mila metri quadrati sarà installata una grande ruota panoramica e poi anche una pista di pattinaggio, di 400 metri quadrati, sullo stile di quella di New York e poi Carosello per bambini ed anche tanti spettacoli ed eventi. Christmas Village” al Vulcano Buono

Palepolis: le tradizioni e le leggende di Neapolis rivivono a Villa Bruno

Sabato 18 Novembre 2023 alle ore 18.15 e poi alle 19,45 e alle 21,15, nelle sale storiche di Villa Bruno, la splendida villa vesuviana del Miglio d’Oro a San Giorgio a Cremano, andrà in scena lo spettacolo “Palepolis: miti, leggende e tradizioni della vecchia Neapolis” Un divertentissimo spettacolo sui miti, leggende e tradizioni della vecchia Neapolis Palepolis: le tradizioni e le leggende

Aperitivo Artistico nella Reggia di Portici

Sabato 18 novembre 2023, a partire dalle ore 18.00 ritorna nella Reggia di Portici l’evento ‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA. Grazie ad un’apertura straordinaria gli ospiti potranno vivere un’immersione sensoriale negli esclusivi spazi storici del sito borbonico. Aperitivo Artistico

WineJazz: serata speciale al Teatro Summarte tra musica e vino

Serata speciale WineJazz Venerdì 17 novembre 2023 al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, vicino Napoli, uno dei luoghi simbolo del Jazz internazionale in Campania, con una magica unione tra musica e vino per regalare un’esperienza emozionante. WineJazz: al Teatro Summarte

Festa della Pizza a Sarno: 10 giorni di divertimento con ottime pizze, luna park e concerti live ogni sera

Da Giovedì 16 a domenica 26 novembre 2023 a Sarno si terrà la “Festa della Pizza”, nell’area mercato ortofrutticolo, che propone 10 serate di puro divertimento con gustosissime pizze e tanto altro buon cibo e poi area luna park e concerti live ogni sera. Festa della Pizza a Sarno

I viaggi dell’Irpinia Express: a novembre in treno storico nei luoghi più belli dell’Irpinia

Anche nel mese di Novembre 2023 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia.prossimo 19 novembre 2023 – da Avellino a Caposele I viaggi dell’Irpinia Express

A San Marco di Castellabate il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”

Spostata nei giorni di Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 Novembre 2023 dalle ore 18:00 a San Marco di Castellabate al Rione Rocchetta il Festival di San Martino Musica, Zeppole e Vino”La festa è organizzata dall’Associazione Vivi San Marco che, in tutti i caratteristici vicoli del Rione, proporrà attività diverse in ricordo delle vecchie tradizioni familiari, come l’antica sartoria, la lavanderia e così via. Una bella festa-sagra ed un bel momento per festeggiare tutti assieme il periodo autunnale nel rione “Rocchetta” e in tutti suoi vicoli. “Musica, Zeppole e Vino”.

Le Domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita nel beneventano

Nelle domeniche del 19 novembre 2023 a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio, una kermesse gastronomica all’insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: l’ottimo olio di Cerreto DOP. Le Domeniche dell’Olio

“Raccontare i cantieri”: visite straordinarie ai cantieri di restauro nel Parco archeologico di Pompei.

Dal 19 ottobre fino al 1° febbraio 2024, ogni giovedì torna l’iniziativa “Raccontare i cantieri” che consente la visita ai cantieri di valorizzazione e restauro in corso presso i siti del Parco archeologico di Pompei. “Raccontare i cantieri” ci permetterà di entrare in ben 11 cantieri, in luoghi straordinari assieme agli archeologi ed ai restauratori: luoghi come gli scavi in corso presso il Tempio di Iside, la regio IX, l’Insula dei Casti amanti, la casa di Leda e il cigno, l’Insula Occidentalis, e lo scavo di Oplontis a via dei sepolcri. “Raccontare i cantieri a Pompei.

50 Top Pizza World 2023: la classifica delle prime pizzerie al mondo parla Campano

La buona pizza napoletana si mangia oramai non solo a Napoli ma in tutta Italia e in tutto il mondo. Ecco le migliori 50 pizzerie dove trovate una ottima pizza napoletana in tutto il mondo e naturalmente ai primi posti pizzerie della Campania con al primo posto ex aequo le italiane 10 Diego Vitagliano di Diego Vitagliano, a Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e poi tante altre ottime pizzerie in tutto il mondo. 50 Top Pizza World 2023

Aperture di sera negli scavi di Pompei e nei vari siti vesuviani

Dal 16 settembre al 22 dicembre 2023 apriranno di sera a turno, in alcuni giorni, gratis o a soli 6 euro tutti gli splendidi siti del Parco archeologico di Pompei. Nei vari i siti del Parco archeologico, e cioè Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis e Villa Regina a Boscoreale e l’area archeologica di Pompei, ogni mese sarà aperto un sito diverso, con aperture gratis o al costo di 6 € ‘Una sera d’Autunno’

Visite al Teatro Antico di Ercolano con un percorso sotterraneo

Fino al 25 novembre 2023, ogni martedì, giovedì e sabato ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Le visite sono accompagnate e costano solo 5 euro (+prevendita). La tappa più amata del Grand Tour. Visite al Teatro Antico di Ercolano

A Capri riapre la bellissima via Krupp dopo 9 anni

Dopo 9 anni di chiusura per motivi di sicurezza ha riaperto in questi giorni a Capri la bellissima via Krupp, il sentiero scavato nella roccia per un chilometro che porta dai Giardini di Augusto, vicini alla celebre “Piazzetta” di Capri fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tanto verde e macchia mediterranea.riapre la bellissima via Krupp

L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

A Pompei aperture straordinarie ogni giorno di Domus chiuse al pubblico

Dal 1 aprile 2023 nel Parco archeologico di Pompei apertura straordinaria delle antiche Domus temporaneamente chiuse. Un’apertura straordinaria ogni giorno della settimana di una casa (temporaneamente non aperta Domus aperte a Pompei

Terme Romane a Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Puteoli Sacra: le visite da non perdere al Rione Terra

Tante visite quotidiane per Puteoli Sacra per conoscere e visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate . Puteoli Sacra

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Reggia di Portici: la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Riapre al pubblico, dopo 20 anni, la Casa dei Vetti di Pompei

Riapre al pubblico dopo 20 anni e dopo un accurato restauro, la Casa dei Vetti di Pompei, l’antica Domus che è uno dei gioielli del Parco Archeologico di Pompei, e che fu ritrovata tra il 1894 e il 1896. la Casa dei Vetti di Pompei

A Oplontis, dopo 2000 anni, ricollocate 15 statue originali nella grande Villa di Poppea

Un bel progetto di Museo diffuso permanente nella grande Villa di Poppea ad Oplontis. Sono state di recente ricollocate al loro posto, dopo 2000 anni 15 tra statue e reperti originali Villa di Poppea ad Oplontis

Aperta al pubblico la Torre di Mercurio: dall’alto lo straordinario Parco di Pompei .

Riaperta in questi ultimi giorni al pubblico la Torre di Mercurio nello straordinario Parco Archeologico di Pompei. La torre è una delle torri di guardia che, agli inizi del I secolo a.C., furono inserite nella cinta muraria per migliorare il controllo della città. la Torre di Mercurio

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.