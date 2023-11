Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 16 al 19 novembre 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 16 al 19 novembre 2023, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Chocoland la festa del cioccolato a Napoli in Piazza Municipio

Ritorna a Napoli Chocoland, La Terra dei Golosi, la grande festa del buon cioccolato artigianale in Piazza Municipio, la seconda edizione di Chocoland con tanti maestri cioccolatai. Da mercoledì 15 a domenica 19 novembre 2023 a Napoli la seconda edizione di Chocoland, La Terra dei Golosi, i, in Piazza Municipio per una grande edizione pre-natalizia con i grandi maestri cioccolatai Chocoland a Napoli con i grandi Maestri Cioccolatai

A San Marco di Castellabate il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”

Annullata per maltempo ritorna nei giorni di Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 Novembre 2023 dalle ore 18:00 a San Marco di Castellabate al Rione Rocchetta il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”. La festa è organizzata dall’Associazione Vivi San Marco che, in tutti i caratteristici vicoli del Rione, proporrà attività diverse in ricordo delle vecchie tradizioni familiari, come l’antica sartoria, la lavanderia e così via. Una bella festa-sagra ed un bel momento per festeggiare tutti assieme il periodo autunnale nel rione “Rocchetta” e in tutti suoi vicoli. Musica, Zeppole e Vino.

Festa della Salsiccia e Friarielli a Orta di Atella nel Casertano

Nuove date, dal 17 al 19 novembre 2023 a Casapozzano, il piccolo borgo di Orta di Atella nel Casertano, si terrà la Festa della Salsiccia e Friarielli, una bella festa che ci farà gustare piatti genuini. La festa animerà i locali parrocchiali della Chiesa San Michele Arcangelo di via Bugnano con ingresso gratuito. Per ben 3 giorni si potranno gustare i buoni piatti tipici della zona assieme ai vini locali e ci saranno anche serate animate con balli di gruppo, karaoke, musica live e tanto altro. Festa della Salsiccia e Friarielli

Cadeaux al Castello 2023: tornano i mercatini natalizi al Castello di Limatola

Dal 17 Novembre ininterrottamente fino al 10 Dicembre 2023 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la 14 edizione “Cadeaux al Castello” 2023. Da ben quattordici anni “Cadeaux al Castello” non si presenta come un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento, ma che si raggiunge in trenta minuti da Caserta.Quest’anno presenti oltre 100 espositori dentro e fuori il castello con i loro esclusivi prodotti e tanto buon cibo, Cadeaux al Castello 2023

Festa della Pizza a Sarno: 10 giorni di divertimento con ottime pizze, luna park e concerti live ogni sera

Da Giovedì 16 a domenica 26 novembre 2023 a Sarno si terrà la “Festa della Pizza”, nell’area mercato ortofrutticolo, che propone 10 serate di puro divertimento con gustosissime pizze e tanto altro buon cibo e poi area luna park e concerti live ogni sera. Festa della Pizza a Sarno

Novello e Castagne: torna Torrecuso la festa del buon vino e delle castagne

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre si terrà a Torrecuso, in provincia di Benevento l’atteso appuntamento autunnale con “Novello e Castagne”. Una bella festa del buon vino e delle buone castagne della zona è sempre organizzata dal Forum dei giovani di Torrecuso. Anche in questa VII edizione di Novello e Castagne ci sarà un programma fitto di eventi per i tre giorni di festa con buona musica e tanti e ottimi piatti tipici che la zona del beneventano riesce ad offrire. Novello e Castagne Forum dei giovani di Torrecuso 327 1339629

Le Domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita nel beneventano

Anche domenica 19 novembre 2023 a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio, una kermesse gastronomica all’insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: l’ottimo olio di Cerreto DOP. Le Domeniche dell’Olio

A Napoli i mercatini Agroalimentari di Coldiretti: date e piazze di novembre 2023

Anche per tutto il mese di novembre 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli che ci presentano prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. mercatini Agroalimentari di Coldiretti

