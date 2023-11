Napoli Musica sacra Festival 2023: concerti gratuiti nelle chiese più belle di Napoli

Ph Facebook Basilica Santuario del Gesù Vecchio - Immacolata di Don Placido

Per tutto il mese di novembre la musica sacra ritorna nelle chiese di Napoli per rendere omaggio alla gloriosa scuola musicale napoletana andando a riscoprire il repertorio partenopeo sacro e facendolo ascoltare nuovamente nelle antiche chiese e nei luoghi per cui nacque

Dal 3 al 26 novembre 2023 si terrà il Napoli Musica sacra Festival 2023 un bell’evento che propone sette concerti gratuiti ospitati nelle chiese di Napoli: un festival realizzato dal Comune di Napoli in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli e l’associazione Discantus.

Una bella iniziativa che ha già avuto un grande successo lo scorso anno e che viene proposta anche per il 2023 per rendere omaggio alla gloriosa scuola musicale napoletana andando a riscoprire il repertorio partenopeo sacro e facendolo ascoltare nuovamente nelle chiese e nei luoghi per cui nacque.

Sarà così riproposto l’enorme patrimonio che fu composto tra il ‘600 e il ‘700 e che è stato riscoperto da musicologhi e musicisti che sono andati nelle biblioteche alla loro ricerca. I concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non sarà consentito l’ingresso a concerto iniziato.

Napoli Musica sacra Festival 2023 – programma

Venerdì 3 Novembre 2023 – (ore 20.00) – Requiem pro Defunctis di Domenico Cimarosa – Pontificia Basilica di San Giacomo . – Valentina Varriale (soprano) Candida Guida (contralto) Stefano Sorrentino (tenore) Francesco Auriemma (basso) – Orchestra Discantus e Coro Vocalia diretti da Luigi Grima

. – Valentina Varriale (soprano) Candida Guida (contralto) Stefano Sorrentino (tenore) Francesco Auriemma (basso) – Orchestra Discantus e Coro Vocalia diretti da Luigi Grima Sabato 11 Novembre 2023 – (ore 19.30) concerto Mater, capolavori a confronto quali il Salve Regina di Alessandro Scarlatti e lo Stabat Mater, di Giovanni Battista Pergolesi – Chiesa di San Ferdinando – Soprano Daniela Cappiello e il mezzosoprano Josè Maria Lo Monaco – Orchestra Scarlatti Baroque Sinfonietta diretta da Luigi Grima

– Soprano Daniela Cappiello e il mezzosoprano Josè Maria Lo Monaco – Orchestra Scarlatti Baroque Sinfonietta diretta da Luigi Grima Domenica 12 Novembre 2023 – (ore 18.30) – Ad Majorem dei Gloriam – Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo – Collegium vocale et instrumentale “Nova Ars Cantandi” diretto da Giovanni Acciai

Collegium vocale et instrumentale “Nova Ars Cantandi” diretto da Giovanni Acciai Sabato 18 Novembre 2023 – (ore 19.30) – Sacrae Cantiones – Chiesa di San Giovanni a Carbonara – Orchestra Pomo d’Oro diretta da Giuseppe Maletto.

– Orchestra Pomo d’Oro diretta da Giuseppe Maletto. Domenica 19 Novembre 2023 – (ore 18.30) – Napoletani alle Corti d’Europa – Chiesa di Santa Caterina a Formiello – Antonio Florio e la Cappella Neapolitana, soprano Valentina Varriale

– Antonio Florio e la Cappella Neapolitana, soprano Valentina Varriale Sabato 25 Novembre 2023 – (ore 19.30) – Missa Solemnis – Chiesa della SS. Trinità dei Pellegrini – Coro Mysterium Vocis diretto da Rosario Totaro con Sossio Capasso all’organo

Coro Mysterium Vocis diretto da Rosario Totaro con Sossio Capasso all’organo Domenica 26 Novembre 2023 – (18,30) – Tenebrae – Basilica del Gesù Vecchio – Cantar Lontano Ensemble – The Abos projectand consort – Cristina D’Alessandro mezzosoprano – Direttore Marco Mencoboni

Per maggiori informazioni si può telefonare al +39 3389473127 o scrivere una mail a info@napolimusicasacrafestival.it. – Evento gratuito con ingresso consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non sarà consentito l’ingresso a concerto iniziato.

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.