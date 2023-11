Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 2 al 5 novembre 2023

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post anche una piccola guida alle mostre da vedere a Napoli

Anche nel weekend dal 2 al 5 novembre 2023 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c'è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città e alla fine le Mostre a Napoli.

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Gli eventi da non perdere nel weekend dal 2 al 5 novembre 2023

Musei Gratis a Napoli e in Campania sabato 4 e domenica 5 novembre 2023

2 giorni consecutivi di ingressi gratuiti a Napoli e in Campania nei MUSEI STATALI. Sabato 4 novembre apertura gratuita in occasione in occasione della Giornata delle Forze Armate, e poi anche domenica 5 novembre 2023 prima domenica del mese. Musei Gratis a Napoli

NapoliVinile gratis all’Edenlandia: a Napoli la Mostra Mercato del Disco, cd e vinile

Si terrà Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 Novembre 2023, presso Edenlandia a Napoli la prima Edizione di NapoliVinile la Mostra Mercato del Disco, cd e vinile nuovo, usato e da collezione, Un appuntamento ad ingresso gratuito da non perdere per i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica. NapoliVinile gratis all’Edenlandia

Viaggio nella Storia del Regno di Napoli: spettacolo itinerante alla Reggia di Portici

Anche domenica 5 Novembre 2023, alle ore 17.30 e alle ore 19.15, continuano, con grande successo, le rappresentazioni per lo spettacolo itinerante, in costume d’epoca, “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II.” Viaggio nella Storia del Regno

Palepolis: le tradizioni e le leggende di Neapolis rivivono a Villa Bruno, nel Miglio d’Oro

Un divertentissimo spettacolo sui miti, leggende e tradizioni della vecchia Neapolis si terrà Sabato 4 Novembre 2023 alle ore 17.30, 19,00 e 20,30, nelle sale storiche di Villa Bruno, la splendida villa vesuviana del Miglio d’Oro a San Giorgio a Cremano, “Palepolis: miti, leggende

Due giornate di ingressi gratuiti a Palazzo Reale di Napoli

Un weekend di ingressi gratuiti a Palazzo Reale di Napoli sabato 4 e domenica 5 novembre 2023. E palazzo Reale sarà aperto anche mercoledì 1° novembre, la festa di Ognissanti, spostando la chiusura settimanale a giovedì 2 novembre. ingressi gratuiti a Palazzo Reale

Apertura straordinaria e visite gratuite al Faro di Capo Miseno

Il Faro di Capo Miseno sarà aperto in via straordinaria alle visite Sabato 4 novembre 2023 in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Faro è gestito dalla Marina Militare che aprirà l’impianto al pubblico, con visite gratuite di mattina, Non è necessaria la prenotazione ma ci saranno dei tempi di attesa per la visita. visite gratuite al Faro di Capo Miseno

Cosa fare ad Halloween 2023 a Napoli e nelle vicinanze: gli eventi da non perdere

Fino al 2 novembre, e anche oltre, tanti eventi per bambini, famiglie ma anche per chiunque voglia divertirsi a Napoli e nelle vicinanze, per passare dei momenti sereni e di gioco in città e nelle vicinanze quasi sempre all’area aperta nel lungo weekend di Halloween Cosa fare ad Halloween 2023

I concerti a Napoli nella sede del Circolo Canottieri Napoli

La Fondazione F.M. Napolitano, sta effettuando un interessante programma di concerti a Napoli al Circolo Canottieri Napoli. Prossimo 8 novembre 2023”Serate musicali al Circolo Canottieri

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Anche quest’anno fino al 30 maggio 2024, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” che prevede tantissimi incontri ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prossimo giovedi 9 – Gli strumenti musicali del MANN: tra dati archeologici e nuove prospettive di ricerca di Maria MoriscoIncontri di Archeologia

“Stupor Mundi Tour” Visite guidate gratuite nelle sedi dell’Università Federico II

Da domenica 22 ottobre al 2 dicembre 2023 ci saranno delle visite guidate gratuite per conoscere lo straordinario patrimonio dell’Ateneo napoletano in occasione degli 800 anni della Università Federico II. In questa prima fase saranno visitabili il Complesso di San Domenico Maggiore, le zone del Centro storico di Napoli e la bellissima Reggia di Portici. “Stupor Mundi Tour”

Al Teatro San Carlo di Napoli l’opera di Gioacchino Rossini Maometto II

Fino al 5 Novembre 2023 al Teatro San Carlo di Napoli ci sarà un nuovo allestimento dell’opera Maometto II di Rossini, il dramma in due atti su libretto di Cesare Della Valle, scritto da Rossini per il San Carlo e rappresentato per la prima volta nel 1820. Maometto II

Il Love Museum, a Napoli a Palazzo Fondi

dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024 il Love Museum, il primo museo dell’Amore Universale in Italia, a Napoli a Palazzo Fondi. Questo format di livello internazionale è dedicato a celebrare l’amore in tutte le sue forme meravigliose: per sé stessi, per la famiglia, per gli amici, per il buon cibo, per la natura, per il divertimento e, naturalmente, per l’Arte. Il Love Museum

“Pasión Picasso” mostra immersiva gratuita all’Archivio di Stato di Napoli

Una particolare mostra immersiva gratuita dal titolo “Pasión Picasso” si terrà all’Archivio di Stato di Napoli dal 14 ottobre al 14 gennaio 2024. Ben 39 opere del grande artista spagnolo, appartenenti alle collezioni dei grandi Musei internazionali prenderanno vita, immergendo il visitatore in un trionfo visivo ed emotivo di arte, cultura e bellezza. “Pasión Picasso”

‘Da Sud a Nord’ grande concerto dei Negramaro a Napoli nello stadio

I Negramaro tornano negli stadi dopo sei anni e saranno a Napoli il 15 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona, per la prima data del loro tour dal titolo ‘Da Sud a Nord’ che parte da Napoli e che poi sarà il 22 giugno a Milano allo Stadio San Siro. Dal 24 ottobre 2023 i biglietti sono in vendita generale su @ticketone.it ‘Da Sud a Nord’

Napoli Svelata: i grandi concerti gratuiti al Centro Commerciale Campania

Fino al 9 novembre al Centro Commerciale Campania di Marcianise tanti concerti gratuiti con grandi artisti e band musicali della scena indie napoletana come Foja, La Maschera, Fede ’N’ Marlene, 24 Grana, Gabriele Esposito e Napoleone giusto per nominarne qualcuno. Napoli Svelata

All’Antico Vinaio ha aperto a Napoli: il paradiso delle schiacciate toscane in città

Ha aperto a Napoli il celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, al Corso Umberto I con le sue favolose schiacciate toscane. Quello in città sarà uno dei quasi 30 locali della catena, che ha già sedi nelle principali città italiane e persino oltre oceano, a New York e Los Angeles. All’Antico Vinaio apre a Napoli

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli che conserva il Tesoro più importante al mondo, al pari di quello della Corona Inglese, con bel 21.610 capolavori. Oggi è un museo più inclusivo ed accessibile con speciali realizzazioni tattili che riproducono la straordinaria Mitra in 3D, la collana di San Gennaro e con tanto altro. Museo del Tesoro di San Gennaro

Area Nord in Festival a Napoli con spettacoli ed eventi gratuiti

Fino al 23 Novembre 2023 si terrà l’Area Nord in Festival con 8 appuntamenti gratuiti da non perdere tra incontri, proiezioni, teatro, danza, musica, laboratori. Un’ anteprima di stagione ad ingresso gratuito prossimi 4 e 7 novembre. Area Nord in Festival a Napoli

Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 30 ottobre al 4 novembre 2023

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 30 ottobre a sabato 4 novembre 2023 in attesa del prossimo grande weekend. Cosa fare a Napoli durante la settimana

I Bastardi di Pizzofalcone al via la 4 serie: la trama della bella fiction girata a Napoli

Lunedì 23 ottobre 2023 ritorna in prima serata TV su Rai Uno la quarta serie dei ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ la bella fiction girata a Napoli e basata sui romanzi di Maurizio de Giovanni. La quarta serie ci proporrà quattro intriganti episodi in cui gli agenti del Commissariato di Pizzofalcone dovranno affrontare quattro omicidi, uno per ognuna delle puntate previste. I La trama della I puntata Bastardi di Pizzofalcone – La trama della 2 puntata dei Bastardi di Pizzofalcone

“Extra Moenia – Il centro esploso”: spettacoli ed eventi gratuiti a Napoli Nord

gli appuntamenti nella VII Municipalità di Napoli (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno) con spettacoli ed eventi gratuiti a Napoli per il progetto “Affabulazioni” che, fino a fine novembre. “Extra Moenia – Il centro esploso

Balloon Museum a Napoli: Guida Completa alla Mostra d’Arte Gonfiabile del 2023

Anche a Napoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli il Balloon Museum è un progetto unico nel suo genere, nato dalla mente brillante di un team di specialisti. Si tratta di una mostra d’arte contemporanea dove l’elemento dominante è l’aria. Le opere esposte si distinguono per la loro grandezza e per forme sorprendenti, pensate per interagire attivamente con il visitatore. Il Balloon Museum

A Napoli “Affabulazioni” con spettacoli gratuiti in tutta la città: gli eventi a Napoli EST

Fino al 25 novembre a Napoli il progetto “Affabulazioni” che proporrà anche quest’anno, fino a fine novembre spettacoli ed eventi di teatro, musica, danza, tutti gratuiti, in vari quartieri della città.. : gli eventi a Napoli EST.Prossimo 3 novembre A Napoli Est “Affabulazioni

“Fuori di Zucca” ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli con le zucche di Halloween

Ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 29 Settembre al 5 Novembre 2023 la terza edizione di “Fuori di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. “Fuori di Zucca“

Grande successo e proroga a Napoli per la mostra “Van Gogh: The Immersive Experience”

Rimarrà fino al 29 ottobre 2023 a Napoli, nella seicentesca Chiesa di San Potito in Via Salvatore Tommasi, nella vicinanze del Museo Archeologico Nazionale, la bella mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience”. L’evento sembra abbia superato i 90.000 visitatori ed è stato riproposto in città ha in una forma totalmente rinnovata. Van Gogh: The Immersive Experience”

Strane Coppie, incontri di letteratura al Museo Artistico Politecnico di Napoli

Dal 5 ottobre al 14 dicembre 2023 ritorna a Napoli Strane Coppie il ciclo di incontri fra scrittori e pubblico che quest’anno si terrà nella prestigiosa sede del Museo Artistico Politecnico di Napoli in piazza Trieste e Trento. Strane Coppie

50 Top Pizza World 2023: la classifica delle prime pizzerie al mondo parla Campano

La buona pizza napoletana si mangia oramai non solo a Napoli ma in tutta Italia e in tutto il mondo. Ecco le migliori 50 pizzerie dove trovate una ottima pizza napoletana in tutto il mondo e naturalmente ai primi posti pizzerie della Campania con al primo posto ex aequo le italiane 10 Diego Vitagliano di Diego Vitagliano, a Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e poi tante altre ottime pizzerie in tutto il mondo. 50 Top Pizza World 2023

Fiabe d’Autunno: spettacoli per tutta la famiglia all’Orto Botanico di Napoli

Fino a domenica 18 Novembre 2023 all’Orto Botanico di Napoli ritornano per la 28^ edizione le “Fiabe d’Autunno”, le belle rappresentazioni teatrali per tutta la famiglia, presentate oramai stabilmente, dall’associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II. Fiabe d’Autunno

Ha aperto a Napoli il nuovo il Parco Urbano dell’ex Gasometro al Vomero

Venerdì 15 settembre 2023 alle ore 10 sarà inaugurato finalmente il nuovo Parco agricolo dell’Ex Gasometro in viale Raffaello al Vomero, dopo 20 anni di infiniti lavori. L’ingresso per l’inaugurazione sarà da Viale Raffaello. Apre a Napoli il Parco Urbano dell’ex Gasometro

Visite al Teatro Antico sotterraneo di Ercolano

Fino al 25 novembre 2023, ogni martedì, giovedì e sabato ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Le visite sono accompagnate e costano solo 5 euro (+prevendita). La tappa più amata del Grand Tour. Visite al Teatro Antico di Ercolano

Luce al Rione Sanità: riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini a Napoli. Nella chiesa “azzurra”, piena di pitture murali, sono esposte altre opere realizzate ad hoc per il nuovo allestimento e la chiesa sarà aperta gratuitamente al pubblico tutti giorni dalle 10 alle 13. riapre la Chiesa dei Cristallini

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale che offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (con tre opere di Artemisia Gentileschi) con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare a Napoli

A Napoli una mostra su Mario Schifano alle Gallerie d’Italia

Le Gallerie d’Italia di Napoli, il grande museo di Intesa Sanpaolo che si trova a Palazzo Piacentini, l’ex sede del Banco di Napoli a via Toledo, ospiteranno fino al 29 ottobre 2023 la mostra Mario Schifano: il nuovo immaginario. 1960 -1990”, a cura di Luca Massimo Barbero, con oltre 50 lavori della produzione dell’artista dagli anni Sessanta agli anni Novanta. A Napoli una mostra su Mario Schifano

I “Pulcinella” di Mimmo Paladino in mostra al Palazzo Reale di Napoli

Una mostra dedicata ai “Pulcinella” di Mimmo Paladino si terrà nel Palazzo Reale di Napoli dal 6 luglio a fine ottobre 2023 a cura di Flavio Arensi. In mostra i 104 disegni su Pulcinella, cui verrà aggiunta un’ulteriore opera inedita del grande artista campano. I “Pulcinella” di Mimmo Paladino

Aperto il Museo Caruso, nel Palazzo Reale di Napoli

Aperto a Napoli il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Il Museo Caruso è ospitato nella grande sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, una stanza delle meraviglie di 500 metri quadrati, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali, video e oltre 3500 documenti digitalizzati, 110 i rari originali, 43 le postazioni audio. il Museo Caruso

Picasso e l’antico: una grande mostra al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Fino al 30 ottobre al MANN di Napoli si terrà la mostra “Picasso e l’antico” per il cinquantenario della morte di Picasso. Una mostra importante per Napoli perché illustra l’influenza che il MANN e Pompei visitati entrambi da Picasso nel 1917 ebbero sulla sua opera. Picasso e l’antico al MANN

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella grande sala monumentale sotterranea della Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, più volte dichiarata tra le migliori Opere al mondo. Il “cono di luce”

Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” che si trova a Palazzo Reale. In realtà è il Presepe napoletano del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino che ora è stato collocato in una sala riservata di Palazzo Reale in un nuovo allestimento il “Presepe del Re”

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli è aperto anche nei weekend è chiuso il lunedì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

