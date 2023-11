39a Sagra della Castagna di Montella Igp: Cinque Giornate di Gastronomia e Tradizione a Montella

Ph Facebook Sagra della Castagna di Montella IGP

Cinque giornate da non perdere a Montella dedicate alla celebre castagna di Montella e ai prodotti gastronomici della tradizione locale con oltre 100 stands, showcooking, spettacoli, esibizioni e musica

Si terrà dall’1 al 5 novembre 2023, a Montella in provincia di Avellino la 39esima edizione della Festa Castagna di Montella Igp, Ci saranno ben cinque giornate da non perdere tutte dedicate alla ‘regina d’autunno’ e ai prodotti gastronomici della tradizione locale con oltre 100 stands, showcooking, spettacoli, esibizioni e musica.

Una grande festa per promuove la Castagna di Montella Igp che inizierà dalle 10.00 di mattina e continuerà fino a tarda sera, con un cartellone intenso e strutturato che animerà le strade del borgo con profumi, sapori e colori d’Irpinia.

Cinque giornate piene di eventi che si preannunciano da non perdere per il particolare profilo gastronomico, musicale e culturale con tante iniziative gastronomiche, ma anche tanta musica e spettacoli per bambini, a cui si affiancano show cooking, iniziative culturali e proposte turistiche come l’Irpinia Express.

Cinque giorni no stop, da mercoledì 1, a domenica 5 novembre, con ogni giorno, aperture a pranzo e a cena, per gustare le prelibatezze in carta, assaporare il gusto inequivocabile della Castagna di Montella IGP e godere degli aromi e della cucina tipica dell’Irpinia. E per i bambini gli spettacoli più divertenti, dai burattini al mago Lenny, mentre i più grandi avranno modo di ascoltare le performance di 14 gruppi musicali e 6 gruppi itineranti.

